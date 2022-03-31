https://ria.ru/20220331/tovary-1780990635.html

Эксперт: Россия могла бы продавать высокотехнологичные товары за рубли

Эксперт: Россия могла бы продавать высокотехнологичные товары за рубли - РИА Новости, 31.03.2022

Эксперт: Россия могла бы продавать высокотехнологичные товары за рубли

Еще одной продукцией, которую Россия могла бы поставлять на экспорт за рубли, в дополнение к газу могли бы стать высокотехнологичные товары, заявила РИА Новости РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T06:10

2022-03-31T06:10

2022-03-31T06:10

экономика

россия

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Еще одной продукцией, которую Россия могла бы поставлять на экспорт за рубли, в дополнение к газу могли бы стать высокотехнологичные товары, заявила РИА Новости руководитель направления "Экономика несырьевого сектора" ЦСР Ксения Банникова.Президент России Владимир Путин поручил кабмину, ЦБ и "Газпрому" до 31 марта перевести в рубли валюту платежей за газ для Евросоюза и других стран, которые ввели санкции против РФ. При этом он подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.При этом она отмечает, что пока затруднительно сказать, до какого уровня доля расчетов в рублях могла бы вырасти, так как преждевременно оценивать, какая доля экспорта в итоге будет переориентирована и на какие направления, а также какие объемы переориентированного экспорта будут переведены на оплату в рублях."В числе альтернативных направлений поставок по различным товарам из стран дальнего зарубежья можно отметить, в том числе Китай, Индию, ОАЭ, страны Юго-Восточной Азии. При этом, например, с Китаем в 2019 году была запущена работа по переходу на расчеты в национальных валютах, развитие торговых взаимоотношений может продолжаться в рамках этого направления; а в платежах с Индией уже наблюдаются высокие доли рубля", - отмечает Банникова.В числе преимуществ перевода расчетов в национальные валюты, по ее мнению, можно отметить, снижение санкционного давления и снижение рисков колебания курсов валют для российских компаний. Вместе с тем переход на расчеты в рублях может привести к росту транзакционных издержек для сторон сделок. Также в краткосрочном периоде возможно в целом увеличение издержек, в том числе российских компаний, ввиду перехода на новые правила и механизмы расчетов.

https://ria.ru/20220331/finansy-1780986602.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия