https://ria.ru/20220331/tekhnologii-1781111250.html
Россия сможет применять свои клеточные технологии, заявили в Минздраве
Россия сможет применять свои клеточные технологии, заявили в Минздраве - РИА Новости, 31.03.2022
Россия сможет применять свои клеточные технологии, заявили в Минздраве
Россия в ближайшей перспективе получит возможность применять собственные клеточные технологии при оказании медпомощи и не зависеть от зарубежных компонентов,... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:10
2022-03-31T16:10
2022-03-31T16:17
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
россия
технологии
здоровье - общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия в ближайшей перспективе получит возможность применять собственные клеточные технологии при оказании медпомощи и не зависеть от зарубежных компонентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что немецкая Miltenyi Biotec из-за ситуации на Украине приостановила поставки в Россию технологий и оборудования для клеточной терапии онкогематологических больных и трансплантации костного мозга."Российская Федерация в ближайшей перспективе получит возможность применять при оказании медицинской помощи собственные клеточные технологии, не завися от зарубежных компонентов", - говорится в сообщении.В настоящее время разработки в сфере CAR-T терапии (возможности модицифировать собственные иммунные клетки больного для эффективной борьбы с раковыми клетками), ведутся в ряде ведущих медицинских научных учреждений, уточнили в пресс-службе.В НМИЦ гематологии Минздрава России реализуется проект по созданию производства CAR-T по полному циклу с использованием оригинальных решений. Проект по клиническим исследованиям CAR-T для лечения солидных опухолей, созданных по полностью оригинальной технологии, с инвестициями в производственную базу, с 2021 года реализуется также на базе Российского научного центра рентгенрадиологии Минздрава России, уточнили в пресс-службе.Кроме того, близки к выходу на клинические исследования технологии, разработанные в НМИЦ им. Алмазова Минздрава России, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220331/farmotrasl-1781046775.html
https://ria.ru/20220328/lekarstva-1780391018.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия, технологии, здоровье - общество
16:10 31.03.2022 (обновлено: 16:17 31.03.2022)
Россия сможет применять свои клеточные технологии, заявили в Минздраве
Минздрав: Россия сможет применять свои клеточные технологии и не зависеть от других стран
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия в ближайшей перспективе получит возможность применять собственные клеточные технологии при оказании медпомощи и не зависеть от зарубежных компонентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что немецкая Miltenyi Biotec из-за ситуации на Украине
приостановила поставки в Россию
технологий и оборудования для клеточной терапии онкогематологических больных и трансплантации костного мозга.
"Российская Федерация в ближайшей перспективе получит возможность применять при оказании медицинской помощи собственные клеточные технологии, не завися от зарубежных компонентов", - говорится в сообщении.
В настоящее время разработки в сфере CAR-T терапии (возможности модицифировать собственные иммунные клетки больного для эффективной борьбы с раковыми клетками), ведутся в ряде ведущих медицинских научных учреждений, уточнили в пресс-службе.
В НМИЦ гематологии Минздрава России реализуется проект по созданию производства CAR-T по полному циклу с использованием оригинальных решений. Проект по клиническим исследованиям CAR-T для лечения солидных опухолей, созданных по полностью оригинальной технологии, с инвестициями в производственную базу, с 2021 года реализуется также на базе Российского научного центра рентгенрадиологии Минздрава России, уточнили в пресс-службе.
Кроме того, близки к выходу на клинические исследования технологии, разработанные в НМИЦ им. Алмазова Минздрава России, отметили в пресс-службе.