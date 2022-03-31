https://ria.ru/20220331/tekhnologii-1781111250.html

Россия сможет применять свои клеточные технологии, заявили в Минздраве

Россия сможет применять свои клеточные технологии, заявили в Минздраве - РИА Новости, 31.03.2022

Россия сможет применять свои клеточные технологии, заявили в Минздраве

Россия в ближайшей перспективе получит возможность применять собственные клеточные технологии при оказании медпомощи и не зависеть от зарубежных компонентов,... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T16:10

2022-03-31T16:10

2022-03-31T16:17

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

россия

технологии

здоровье - общество

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия в ближайшей перспективе получит возможность применять собственные клеточные технологии при оказании медпомощи и не зависеть от зарубежных компонентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что немецкая Miltenyi Biotec из-за ситуации на Украине приостановила поставки в Россию технологий и оборудования для клеточной терапии онкогематологических больных и трансплантации костного мозга."Российская Федерация в ближайшей перспективе получит возможность применять при оказании медицинской помощи собственные клеточные технологии, не завися от зарубежных компонентов", - говорится в сообщении.В настоящее время разработки в сфере CAR-T терапии (возможности модицифировать собственные иммунные клетки больного для эффективной борьбы с раковыми клетками), ведутся в ряде ведущих медицинских научных учреждений, уточнили в пресс-службе.В НМИЦ гематологии Минздрава России реализуется проект по созданию производства CAR-T по полному циклу с использованием оригинальных решений. Проект по клиническим исследованиям CAR-T для лечения солидных опухолей, созданных по полностью оригинальной технологии, с инвестициями в производственную базу, с 2021 года реализуется также на базе Российского научного центра рентгенрадиологии Минздрава России, уточнили в пресс-службе.Кроме того, близки к выходу на клинические исследования технологии, разработанные в НМИЦ им. Алмазова Минздрава России, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220331/farmotrasl-1781046775.html

https://ria.ru/20220328/lekarstva-1780391018.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия, технологии, здоровье - общество