https://ria.ru/20220331/tamozhnya-1781149337.html

Конфискованные таможней товары предложили отправить на благотворительность

Конфискованные таможней товары предложили отправить на благотворительность - РИА Новости, 31.03.2022

Конфискованные таможней товары предложили отправить на благотворительность

Депутаты Госдумы от "Единой России" внесли в палату проект, дающий право благотворительным организациям получать товары, конфискованные таможенными органами,... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T18:23

2022-03-31T18:23

2022-03-31T19:20

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Единой России" внесли в палату проект, дающий право благотворительным организациям получать товары, конфискованные таможенными органами, проект доступен в электронной думской базе.В пояснительных материалах к законопроекту отмечается, что механизм безвозмездной передачи товаров, обращенных в федеральную собственность, находит свое применение только для передачи товаров в госорганизации, поэтому его предлагается распространить и на благотворительные организации."Механизм передачи таких товаров предлагается распространить и на благотворительные организации, основываясь, прежде всего, на социальной значимости такой инициативы для малообеспеченных граждан с детьми и сокращения объемов товара, подлежащих уничтожению в соответствии с законодательством", - уточняется в пояснительных материалах к законопроекту.Другой поправкой, вносимой в статью 325 закона о таможенном регулировании, уточняется, что перечень благотворительных организаций, которые могут претендовать на получение товаров, а также порядок их передачи, определяется правительством РФ.

https://ria.ru/20220328/moshennichestvo-1780413363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, единая россия, общество, госдума рф