18:23 31.03.2022 (обновлено: 19:20 31.03.2022)
Конфискованные таможней товары предложили отправить на благотворительность
Благотворительные организации смогут получать конфискованные товары от таможенных органов
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудники таможенной службы во время досмотра груза в грузовом терминале "Москва Карго" в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
Сотрудники таможенной службы во время досмотра груза в грузовом терминале "Москва Карго" в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Единой России" внесли в палату проект, дающий право благотворительным организациям получать товары, конфискованные таможенными органами, проект доступен в электронной думской базе.
В пояснительных материалах к законопроекту отмечается, что механизм безвозмездной передачи товаров, обращенных в федеральную собственность, находит свое применение только для передачи товаров в госорганизации, поэтому его предлагается распространить и на благотворительные организации.
"Механизм передачи таких товаров предлагается распространить и на благотворительные организации, основываясь, прежде всего, на социальной значимости такой инициативы для малообеспеченных граждан с детьми и сокращения объемов товара, подлежащих уничтожению в соответствии с законодательством", - уточняется в пояснительных материалах к законопроекту.
Другой поправкой, вносимой в статью 325 закона о таможенном регулировании, уточняется, что перечень благотворительных организаций, которые могут претендовать на получение товаров, а также порядок их передачи, определяется правительством РФ.