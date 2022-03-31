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Конфискованные таможней товары предложили отправить на благотворительность - РИА Новости, 31.03.2022
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Конфискованные таможней товары предложили отправить на благотворительность
Конфискованные таможней товары предложили отправить на благотворительность - РИА Новости, 31.03.2022
Конфискованные таможней товары предложили отправить на благотворительность
Депутаты Госдумы от "Единой России" внесли в палату проект, дающий право благотворительным организациям получать товары, конфискованные таможенными органами,... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T18:23
2022-03-31T19:20
россия
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общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Единой России" внесли в палату проект, дающий право благотворительным организациям получать товары, конфискованные таможенными органами, проект доступен в электронной думской базе.В пояснительных материалах к законопроекту отмечается, что механизм безвозмездной передачи товаров, обращенных в федеральную собственность, находит свое применение только для передачи товаров в госорганизации, поэтому его предлагается распространить и на благотворительные организации."Механизм передачи таких товаров предлагается распространить и на благотворительные организации, основываясь, прежде всего, на социальной значимости такой инициативы для малообеспеченных граждан с детьми и сокращения объемов товара, подлежащих уничтожению в соответствии с законодательством", - уточняется в пояснительных материалах к законопроекту.Другой поправкой, вносимой в статью 325 закона о таможенном регулировании, уточняется, что перечень благотворительных организаций, которые могут претендовать на получение товаров, а также порядок их передачи, определяется правительством РФ.
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россия, единая россия, общество, госдума рф
18:23 31.03.2022 (обновлено: 19:20 31.03.2022)
 
Конфискованные таможней товары предложили отправить на благотворительность

Благотворительные организации смогут получать конфискованные товары от таможенных органов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудники таможенной службы во время досмотра груза в грузовом терминале "Москва Карго" в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
Сотрудники таможенной службы во время досмотра груза в грузовом терминале Москва Карго в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сотрудники таможенной службы во время досмотра груза в грузовом терминале "Москва Карго" в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Единой России" внесли в палату проект, дающий право благотворительным организациям получать товары, конфискованные таможенными органами, проект доступен в электронной думской базе.
В пояснительных материалах к законопроекту отмечается, что механизм безвозмездной передачи товаров, обращенных в федеральную собственность, находит свое применение только для передачи товаров в госорганизации, поэтому его предлагается распространить и на благотворительные организации.
"Механизм передачи таких товаров предлагается распространить и на благотворительные организации, основываясь, прежде всего, на социальной значимости такой инициативы для малообеспеченных граждан с детьми и сокращения объемов товара, подлежащих уничтожению в соответствии с законодательством", - уточняется в пояснительных материалах к законопроекту.
Другой поправкой, вносимой в статью 325 закона о таможенном регулировании, уточняется, что перечень благотворительных организаций, которые могут претендовать на получение товаров, а также порядок их передачи, определяется правительством РФ.
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