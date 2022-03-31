https://ria.ru/20220331/sotrudnichestvo-1781110101.html

Мезенцев заявил об историческом этапе сотрудничества России и Белоруссии

Мезенцев заявил об историческом этапе сотрудничества России и Белоруссии - РИА Новости, 31.03.2022

Мезенцев заявил об историческом этапе сотрудничества России и Белоруссии

Союзные программы интеграции РФ и Белоруссии в рамках Союзного государства представляют собой исторический этап взаимодействия двух стран, что признается... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T16:07

2022-03-31T16:07

2022-03-31T16:26

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

сергей лавров

дмитрий мезенцев

в мире

союзное государство

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Союзные программы интеграции РФ и Белоруссии в рамках Союзного государства представляют собой исторический этап взаимодействия двух стран, что признается экспертами как из дружественных, так и недружественных государств, сказал в четверг госсекретарь Союзного государства РФ и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.В четверг в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" открылся российско-белорусский экспертно-медийный форум "Союзное государство: экономическая интеграция – задачи развития"."Мы говорим о новом этапе экономической интеграции, он успешно был завершен на заседании Высшего государственного совета, который провели Александр Лукашенко и Владимир Путин 4 ноября ушедшего года. Утверждены подготовленные под руководством премьер-министров двадцать восемь союзных программ. Мы уже знаем, что все, что этот факт по-своему - и те эксперты, которые очень внимательно и реально оценивают наши отношения, и те, кто не очень к нам настроен, - говорят о том, что это по-своему исторический этап нашего взаимодействия", - сказал Мезенцев в ходе форума.Четвертого ноября прошлого года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Работа по "дорожным картам" Союзного государства с Белоруссией должна завершиться в ближайшие 2-3 года, заявил в конце января глава МИД РФ Сергей Лавров.

https://ria.ru/20220219/ucheniya-1773789216.html

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белоруссия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, сергей лавров, дмитрий мезенцев, в мире