16:07 31.03.2022 (обновлено: 16:26 31.03.2022)
Мезенцев заявил об историческом этапе сотрудничества России и Белоруссии
Мезенцев: программы России и Белоруссии ознаменовали исторический этап сотрудничества
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев
Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Союзные программы интеграции РФ и Белоруссии в рамках Союзного государства представляют собой исторический этап взаимодействия двух стран, что признается экспертами как из дружественных, так и недружественных государств, сказал в четверг госсекретарь Союзного государства РФ и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
В четверг в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" открылся российско-белорусский экспертно-медийный форум "Союзное государство: экономическая интеграция – задачи развития".
"Мы говорим о новом этапе экономической интеграции, он успешно был завершен на заседании Высшего государственного совета, который провели Александр Лукашенко и Владимир Путин 4 ноября ушедшего года. Утверждены подготовленные под руководством премьер-министров двадцать восемь союзных программ. Мы уже знаем, что все, что этот факт по-своему - и те эксперты, которые очень внимательно и реально оценивают наши отношения, и те, кто не очень к нам настроен, - говорят о том, что это по-своему исторический этап нашего взаимодействия", - сказал Мезенцев в ходе форума.
Четвертого ноября прошлого года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Работа по "дорожным картам" Союзного государства с Белоруссией должна завершиться в ближайшие 2-3 года, заявил в конце января глава МИД РФ Сергей Лавров.