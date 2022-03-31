Рейтинг@Mail.ru
Мезенцев заявил об историческом этапе сотрудничества России и Белоруссии - РИА Новости, 31.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
https://ria.ru/20220331/sotrudnichestvo-1781110101.html
Мезенцев заявил об историческом этапе сотрудничества России и Белоруссии
Мезенцев заявил об историческом этапе сотрудничества России и Белоруссии - РИА Новости, 31.03.2022
Мезенцев заявил об историческом этапе сотрудничества России и Белоруссии
Союзные программы интеграции РФ и Белоруссии в рамках Союзного государства представляют собой исторический этап взаимодействия двух стран, что признается... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:07
2022-03-31T16:26
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
сергей лавров
дмитрий мезенцев
в мире
союзное государство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760351264_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4b90d189cbb5d69615c3a48dfeb49915.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Союзные программы интеграции РФ и Белоруссии в рамках Союзного государства представляют собой исторический этап взаимодействия двух стран, что признается экспертами как из дружественных, так и недружественных государств, сказал в четверг госсекретарь Союзного государства РФ и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.В четверг в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" открылся российско-белорусский экспертно-медийный форум "Союзное государство: экономическая интеграция – задачи развития"."Мы говорим о новом этапе экономической интеграции, он успешно был завершен на заседании Высшего государственного совета, который провели Александр Лукашенко и Владимир Путин 4 ноября ушедшего года. Утверждены подготовленные под руководством премьер-министров двадцать восемь союзных программ. Мы уже знаем, что все, что этот факт по-своему - и те эксперты, которые очень внимательно и реально оценивают наши отношения, и те, кто не очень к нам настроен, - говорят о том, что это по-своему исторический этап нашего взаимодействия", - сказал Мезенцев в ходе форума.Четвертого ноября прошлого года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Работа по "дорожным картам" Союзного государства с Белоруссией должна завершиться в ближайшие 2-3 года, заявил в конце января глава МИД РФ Сергей Лавров.
https://ria.ru/20220219/ucheniya-1773789216.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760351264_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9607a03235db64ec8307edb974914541.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, сергей лавров, дмитрий мезенцев, в мире
16:07 31.03.2022 (обновлено: 16:26 31.03.2022)
 
Мезенцев заявил об историческом этапе сотрудничества России и Белоруссии

Мезенцев: программы России и Белоруссии ознаменовали исторический этап сотрудничества

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев
Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Союзные программы интеграции РФ и Белоруссии в рамках Союзного государства представляют собой исторический этап взаимодействия двух стран, что признается экспертами как из дружественных, так и недружественных государств, сказал в четверг госсекретарь Союзного государства РФ и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
В четверг в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" открылся российско-белорусский экспертно-медийный форум "Союзное государство: экономическая интеграция – задачи развития".
Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
19 февраля, 16:09Союзное государство
Мезенцев прокомментировал учения России и Белоруссии "Союзная решимость"
"Мы говорим о новом этапе экономической интеграции, он успешно был завершен на заседании Высшего государственного совета, который провели Александр Лукашенко и Владимир Путин 4 ноября ушедшего года. Утверждены подготовленные под руководством премьер-министров двадцать восемь союзных программ. Мы уже знаем, что все, что этот факт по-своему - и те эксперты, которые очень внимательно и реально оценивают наши отношения, и те, кто не очень к нам настроен, - говорят о том, что это по-своему исторический этап нашего взаимодействия", - сказал Мезенцев в ходе форума.
Четвертого ноября прошлого года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Работа по "дорожным картам" Союзного государства с Белоруссией должна завершиться в ближайшие 2-3 года, заявил в конце января глава МИД РФ Сергей Лавров.
 
Союзное государствоРоссияБелоруссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоСергей ЛавровДмитрий МезенцевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала