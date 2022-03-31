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Татарстан и Гамбия обсуждают сотрудничество в сфере нефтепереработки - РИА Новости, 31.03.2022
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Татарстан и Гамбия обсуждают сотрудничество в сфере нефтепереработки
Татарстан и Гамбия обсуждают сотрудничество в сфере нефтепереработки - РИА Новости, 31.03.2022
Татарстан и Гамбия обсуждают сотрудничество в сфере нефтепереработки
Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил с делегацией Гамбии вопросы сотрудничества в сфере нефтепереработки и поставок производимых в Татарстане товаров, РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T15:18
2022-03-31T15:18
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
гамбия
сенегал
цены на нефть
татнефть
рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 31 мар – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил с делегацией Гамбии вопросы сотрудничества в сфере нефтепереработки и поставок производимых в Татарстане товаров, в частности, удобрений, сообщила пресс-служба главы российского региона.Минниханов в четверг находится с рабочим визитом в Сенегале. В рамках делового форума "Татарстан-Сенегал" состоялась его встреча с делегацией Гамбии под руководством главы Центрального банка Гамбии.Кроме того, по информации пресс-службы, обсуждены вопросы поставки товаров, производимых в Татарстане. "Гамбия имеет стратегическое расположение и может стать точкой распространения вашей продукции на всю западную Африку", - отметил глава Центробанка страны.Также представители Гамбии высказали заинтересованность в поставках удобрений, отметив, что страна зависит от сельского хозяйства и нуждается в удобрениях.В свою очередь президент Татарстана рассказал о промышленно-экономическом потенциале республики и выразил готовность сотрудничать по всем обозначенным направлениям. Он отметил, что Татарстан представляет в Сенегале большая делегация, в составе которой представили промышленных предприятий, ведущих министерств, с которыми будут налажены контакты для сотрудничества."Мы активно работаем со странами Организации исламского сотрудничества. Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин уделяет этому вопросу самое серьезное внимание. По его поручению я возглавляю группу стратегического видения "Россия - Исламский мир", готовы рассмотреть вопрос о включении в нее вашего представителя", - добавил Минниханов и пригласил бизнес-миссию Гамбии посетить Татарстан для личного ознакомления с возможностями для сотрудничества.
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республика татарстан (татарстан), гамбия, сенегал, цены на нефть, татнефть, рустам минниханов
15:18 31.03.2022
 

Татарстан и Гамбия обсуждают сотрудничество в сфере нефтепереработки

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов на пленарном заседании форума
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на пленарном заседании форума - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 31 мар – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил с делегацией Гамбии вопросы сотрудничества в сфере нефтепереработки и поставок производимых в Татарстане товаров, в частности, удобрений, сообщила пресс-служба главы российского региона.
Минниханов в четверг находится с рабочим визитом в Сенегале. В рамках делового форума "Татарстан-Сенегал" состоялась его встреча с делегацией Гамбии под руководством главы Центрального банка Гамбии.
"На встрече речь шла о нефтехимической отрасли. Представители Гамбии заинтересованы в сотрудничестве в вопросах сырьевой нефти, нефтепереработки. Во встрече также принимал участие генеральный директор ПАО "Татнефть", по поручению президента стороны готовы обсудить варианты сотрудничества", - говорится в сообщении.
Кроме того, по информации пресс-службы, обсуждены вопросы поставки товаров, производимых в Татарстане. "Гамбия имеет стратегическое расположение и может стать точкой распространения вашей продукции на всю западную Африку", - отметил глава Центробанка страны.
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Также представители Гамбии высказали заинтересованность в поставках удобрений, отметив, что страна зависит от сельского хозяйства и нуждается в удобрениях.
В свою очередь президент Татарстана рассказал о промышленно-экономическом потенциале республики и выразил готовность сотрудничать по всем обозначенным направлениям. Он отметил, что Татарстан представляет в Сенегале большая делегация, в составе которой представили промышленных предприятий, ведущих министерств, с которыми будут налажены контакты для сотрудничества.
"Мы активно работаем со странами Организации исламского сотрудничества. Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин уделяет этому вопросу самое серьезное внимание. По его поручению я возглавляю группу стратегического видения "Россия - Исламский мир", готовы рассмотреть вопрос о включении в нее вашего представителя", - добавил Минниханов и пригласил бизнес-миссию Гамбии посетить Татарстан для личного ознакомления с возможностями для сотрудничества.
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Республика ТатарстанРеспублика Татарстан (Татарстан)ГамбияСенегалЦены на нефтьТатнефтьРустам Минниханов
 
 
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