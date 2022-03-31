https://ria.ru/20220331/sotrudnichestvo-1781094533.html

Татарстан и Гамбия обсуждают сотрудничество в сфере нефтепереработки

Татарстан и Гамбия обсуждают сотрудничество в сфере нефтепереработки - РИА Новости, 31.03.2022

Татарстан и Гамбия обсуждают сотрудничество в сфере нефтепереработки

Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил с делегацией Гамбии вопросы сотрудничества в сфере нефтепереработки и поставок производимых в Татарстане товаров, РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T15:18

2022-03-31T15:18

2022-03-31T15:18

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

гамбия

сенегал

цены на нефть

татнефть

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 31 мар – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил с делегацией Гамбии вопросы сотрудничества в сфере нефтепереработки и поставок производимых в Татарстане товаров, в частности, удобрений, сообщила пресс-служба главы российского региона.Минниханов в четверг находится с рабочим визитом в Сенегале. В рамках делового форума "Татарстан-Сенегал" состоялась его встреча с делегацией Гамбии под руководством главы Центрального банка Гамбии.Кроме того, по информации пресс-службы, обсуждены вопросы поставки товаров, производимых в Татарстане. "Гамбия имеет стратегическое расположение и может стать точкой распространения вашей продукции на всю западную Африку", - отметил глава Центробанка страны.Также представители Гамбии высказали заинтересованность в поставках удобрений, отметив, что страна зависит от сельского хозяйства и нуждается в удобрениях.В свою очередь президент Татарстана рассказал о промышленно-экономическом потенциале республики и выразил готовность сотрудничать по всем обозначенным направлениям. Он отметил, что Татарстан представляет в Сенегале большая делегация, в составе которой представили промышленных предприятий, ведущих министерств, с которыми будут налажены контакты для сотрудничества."Мы активно работаем со странами Организации исламского сотрудничества. Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин уделяет этому вопросу самое серьезное внимание. По его поручению я возглавляю группу стратегического видения "Россия - Исламский мир", готовы рассмотреть вопрос о включении в нее вашего представителя", - добавил Минниханов и пригласил бизнес-миссию Гамбии посетить Татарстан для личного ознакомления с возможностями для сотрудничества.

https://ria.ru/20220324/importozameschenie-1779888285.html

https://ria.ru/20220321/tatarstan-1779331895.html

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гамбия

сенегал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

республика татарстан (татарстан), гамбия, сенегал, цены на нефть, татнефть, рустам минниханов