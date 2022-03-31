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В Крыму заявили о готовности к сотрудничеству с Херсонской областью - РИА Новости, 31.03.2022
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В Крыму заявили о готовности к сотрудничеству с Херсонской областью
В Крыму заявили о готовности к сотрудничеству с Херсонской областью - РИА Новости, 31.03.2022
В Крыму заявили о готовности к сотрудничеству с Херсонской областью
Крым готов к экономическому сотрудничеству с приграничной Херсонской областью Украины, заявил РИА Новости первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T07:16
2022-03-31T07:16
в мире
россия
донбасс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Крым готов к экономическому сотрудничеству с приграничной Херсонской областью Украины, заявил РИА Новости первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области Украины, которые находятся под контролем российских военных, начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало все шире использовать российские рубли при расчетах.По его словам, Херсонская область издавна славилась своей сельскохозяйственной продукцией.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, донбасс
07:16 31.03.2022
 
В Крыму заявили о готовности к сотрудничеству с Херсонской областью

Крымский парламентарий Фикс заявил о готовности к сотрудничеству с Херсонской областью

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Ялту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Крым готов к экономическому сотрудничеству с приграничной Херсонской областью Украины, заявил РИА Новости первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области Украины, которые находятся под контролем российских военных, начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало все шире использовать российские рубли при расчетах.
"Крым, безусловно, готов к экономическому сотрудничеству с Херсонской областью Украины. Мы готовы развивать сотрудничество по всем направлениям. Уверен, что добрососедские приграничные отношения будут развиваться. Это, прежде всего, взаимовыгодная торговля, как это было раньше, до прихода к власти на Украине националистов", - сказал РИА Новости Фикс.
По его словам, Херсонская область издавна славилась своей сельскохозяйственной продукцией.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
07:12
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