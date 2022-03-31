https://ria.ru/20220331/situatsiya-1780991814.html

Лавров заявил, что ситуация в Афганистане все еще нестабильна

Лавров заявил, что ситуация в Афганистане все еще нестабильна - РИА Новости, 31.03.2022

Лавров заявил, что ситуация в Афганистане все еще нестабильна

Несмотря на прекращение боевых действий в Афганистане ситуация с безопасностью там нестабильна, действуют террористы запрещенных в РФ террористических... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T06:42

2022-03-31T06:42

2022-03-31T06:42

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ТУНЬСИ (КНР), 31 мар - РИА Новости. Несмотря на прекращение боевых действий в Афганистане ситуация с безопасностью там нестабильна, действуют террористы запрещенных в РФ террористических группировок ИГ* и "Аль-Каида"*, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Несмотря на прекращение в целом в боевых действий и существенное снижение числа жертв среди мирных граждан, ситуация с безопасностью в стране пока нельзя назвать стабильной. Серьезным фактором напряженности остается деятельность (запрещенных в РФ - ред.) международных террористов, таких как ИГИЛ*, "Аль-Каида"*, "Джамаат Ансарулла"*, Исламское движение Узбекистана*, Восточного Туркестана*. Дополнительное напряжение создается в результате деятельности панджшерских партизан из "Фронта национального сопротивления", - сказал Лавов, выступая в ходе пленарной сессии на встрече в формате стран-соседей Афганистана.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220331/nestabilnost-1780991039.html

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Максим Горбачев

в мире, россия, афганистан