https://ria.ru/20220331/situatsiya-1780991814.html
Лавров заявил, что ситуация в Афганистане все еще нестабильна
Лавров заявил, что ситуация в Афганистане все еще нестабильна - РИА Новости, 31.03.2022
Лавров заявил, что ситуация в Афганистане все еще нестабильна
Несмотря на прекращение боевых действий в Афганистане ситуация с безопасностью там нестабильна, действуют террористы запрещенных в РФ террористических... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T06:42
2022-03-31T06:42
2022-03-31T06:42
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ТУНЬСИ (КНР), 31 мар - РИА Новости. Несмотря на прекращение боевых действий в Афганистане ситуация с безопасностью там нестабильна, действуют террористы запрещенных в РФ террористических группировок ИГ* и "Аль-Каида"*, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Несмотря на прекращение в целом в боевых действий и существенное снижение числа жертв среди мирных граждан, ситуация с безопасностью в стране пока нельзя назвать стабильной. Серьезным фактором напряженности остается деятельность (запрещенных в РФ - ред.) международных террористов, таких как ИГИЛ*, "Аль-Каида"*, "Джамаат Ансарулла"*, Исламское движение Узбекистана*, Восточного Туркестана*. Дополнительное напряжение создается в результате деятельности панджшерских партизан из "Фронта национального сопротивления", - сказал Лавов, выступая в ходе пленарной сессии на встрече в формате стран-соседей Афганистана.*Запрещенная в России террористическая организация
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, афганистан
Лавров заявил, что ситуация в Афганистане все еще нестабильна
Глава МИД России Лавров заявил, что ситуация в Афганистане все еще нестабильна