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Лавров заявил, что ситуация в Афганистане все еще нестабильна - РИА Новости, 31.03.2022
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Лавров заявил, что ситуация в Афганистане все еще нестабильна
Лавров заявил, что ситуация в Афганистане все еще нестабильна - РИА Новости, 31.03.2022
Лавров заявил, что ситуация в Афганистане все еще нестабильна
Несмотря на прекращение боевых действий в Афганистане ситуация с безопасностью там нестабильна, действуют террористы запрещенных в РФ террористических... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T06:42
2022-03-31T06:42
в мире
россия
афганистан
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ТУНЬСИ (КНР), 31 мар - РИА Новости. Несмотря на прекращение боевых действий в Афганистане ситуация с безопасностью там нестабильна, действуют террористы запрещенных в РФ террористических группировок ИГ* и "Аль-Каида"*, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Несмотря на прекращение в целом в боевых действий и существенное снижение числа жертв среди мирных граждан, ситуация с безопасностью в стране пока нельзя назвать стабильной. Серьезным фактором напряженности остается деятельность (запрещенных в РФ - ред.) международных террористов, таких как ИГИЛ*, "Аль-Каида"*, "Джамаат Ансарулла"*, Исламское движение Узбекистана*, Восточного Туркестана*. Дополнительное напряжение создается в результате деятельности панджшерских партизан из "Фронта национального сопротивления", - сказал Лавов, выступая в ходе пленарной сессии на встрече в формате стран-соседей Афганистана.*Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, россия, афганистан
06:42 31.03.2022
 
Лавров заявил, что ситуация в Афганистане все еще нестабильна

Глава МИД России Лавров заявил, что ситуация в Афганистане все еще нестабильна

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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ТУНЬСИ (КНР), 31 мар - РИА Новости. Несмотря на прекращение боевых действий в Афганистане ситуация с безопасностью там нестабильна, действуют террористы запрещенных в РФ террористических группировок ИГ* и "Аль-Каида"*, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Несмотря на прекращение в целом в боевых действий и существенное снижение числа жертв среди мирных граждан, ситуация с безопасностью в стране пока нельзя назвать стабильной. Серьезным фактором напряженности остается деятельность (запрещенных в РФ - ред.) международных террористов, таких как ИГИЛ*, "Аль-Каида"*, "Джамаат Ансарулла"*, Исламское движение Узбекистана*, Восточного Туркестана*. Дополнительное напряжение создается в результате деятельности панджшерских партизан из "Фронта национального сопротивления", - сказал Лавов, выступая в ходе пленарной сессии на встрече в формате стран-соседей Афганистана.
*Запрещенная в России террористическая организация
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
06:22
Лавров: Россия обеспокоена планами ИГ* "экспортировать" нестабильность
 
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