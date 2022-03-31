https://ria.ru/20220331/signalnoe-1781078623.html

Украинские войска обстреляли Сигнальное

Украинские войска обстреляли Сигнальное - РИА Новости, 31.03.2022

Украинские войска обстреляли Сигнальное

Украинские войска в 13.00 обстреляли населенный пункт Сигнальное в Донецкой народной республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило в... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T14:28

2022-03-31T14:28

2022-03-31T14:28

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

украина

донбасс

россия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Украинские войска в 13.00 обстреляли населенный пункт Сигнальное в Донецкой народной республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Сигнальное: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, украина, донбасс, россия, донецкая народная республика