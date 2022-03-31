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СМИ: Huawei может столкнуться с новыми санкциями США из-за работы с Россией - РИА Новости, 31.03.2022
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СМИ: Huawei может столкнуться с новыми санкциями США из-за работы с Россией
СМИ: Huawei может столкнуться с новыми санкциями США из-за работы с Россией - РИА Новости, 31.03.2022
СМИ: Huawei может столкнуться с новыми санкциями США из-за работы с Россией
Китайская компания Huawei может столкнуться с новыми санкциями со стороны Вашингтона, если продолжит оказывать поддержку России в сфере телекома, пишет газета... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T22:07
2022-03-31T22:07
технологии
сша
huawei technologies
министерство торговли сша
россия
донбасс
украина
в мире
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Китайская компания Huawei может столкнуться с новыми санкциями со стороны Вашингтона, если продолжит оказывать поддержку России в сфере телекома, пишет газета Financial Times.Китайские технологические компании, такие как Huawei и Xiaomi, рискуют пойти против западных санкций, если продолжат поставлять в Россию смартфоны и телекоммуникационное оборудование, пишет газета, ссылаясь на мнения экспертов. Причиной нарушения санкций может стать то, что продукция этих компаний зачастую содержит полупроводники, созданные при помощи американского оборудования."Я думаю, что для Huawei или другого китайского производителя смартфонов будет невозможно легально осуществлять экспорт в Россию", - заявил изданию бывший сотрудник министерства торговли США Кевин Вольф. Он уточнил, что компания может сама производить телефоны, но вряд ли сможет найти полупроводники, в производстве которых не используется американское оборудование.Отношения Китая и США резко ухудшились еще во время президентства Дональда Трампа, когда США инициировали торговую войну, стали оказывать чрезмерное давление на китайские технологические компании, включая Huawei и ZTE, далее последовали санкции из-за ситуации с правами человека в Тибете и Синьцзяне и усиления контроля материкового Китая над Гонконгом, включая принятие закона о нацбезопасности.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
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технологии, сша, huawei technologies, министерство торговли сша, россия, донбасс, украина, в мире, санкции
22:07 31.03.2022
 
СМИ: Huawei может столкнуться с новыми санкциями США из-за работы с Россией

FT: Huawei может столкнуться с новыми санкциями США из-за сотрудничества с Россией

© AP Photo / Ng Han GuanЛоготип Huawei в Пекине
Логотип Huawei в Пекине - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
Логотип Huawei в Пекине
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Китайская компания Huawei может столкнуться с новыми санкциями со стороны Вашингтона, если продолжит оказывать поддержку России в сфере телекома, пишет газета Financial Times.
Китайские технологические компании, такие как Huawei и Xiaomi, рискуют пойти против западных санкций, если продолжат поставлять в Россию смартфоны и телекоммуникационное оборудование, пишет газета, ссылаясь на мнения экспертов. Причиной нарушения санкций может стать то, что продукция этих компаний зачастую содержит полупроводники, созданные при помощи американского оборудования.
"Huawei может столкнуться с новыми санкциями Вашингтона, наподобие запрета доступа к любыми технологиям, связанным с США, который ввел (экс-президент США Дональд) Трамп против китайской компании ZTE", - пишет Financial Times. По мнению издания, это может стать крупным ударом для компании.
"Я думаю, что для Huawei или другого китайского производителя смартфонов будет невозможно легально осуществлять экспорт в Россию", - заявил изданию бывший сотрудник министерства торговли США Кевин Вольф. Он уточнил, что компания может сама производить телефоны, но вряд ли сможет найти полупроводники, в производстве которых не используется американское оборудование.
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Отношения Китая и США резко ухудшились еще во время президентства Дональда Трампа, когда США инициировали торговую войну, стали оказывать чрезмерное давление на китайские технологические компании, включая Huawei и ZTE, далее последовали санкции из-за ситуации с правами человека в Тибете и Синьцзяне и усиления контроля материкового Китая над Гонконгом, включая принятие закона о нацбезопасности.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.
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