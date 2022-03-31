https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781102808.html

Украина наняла фирму из США для консультаций по санкциям против России

Украина наняла фирму из США для консультаций по санкциям против России - РИА Новости, 31.03.2022

Украина наняла фирму из США для консультаций по санкциям против России

Офис Владимира Зеленского нанял американскую юридическую фирму, чтобы она предоставляла консультации относительно западных санкций против РФ и содействовала... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T15:44

2022-03-31T15:44

2022-03-31T15:44

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского нанял американскую юридическую фирму, чтобы она предоставляла консультации относительно западных санкций против РФ и содействовала сотрудничеству с должностными лицами США по политическим вопросам, передает в четверг агентство Рейтер со ссылкой на документ из американского минюста.Согласно документу, фирма Morrison & Foerster будет консультировать офис Зеленского "по поводу вопросов нормативно-правового регулирования, в том числе режимов санкций США, ЕС и Соединенного Королевства". Отмечается, что фирма также может способствовать "контекстуализации новых мер и действий" и содействовать в "отношениях с правительством США".В документе указывается, что по указанию офиса Зеленского Morrison & Foerster могут давать рекомендации по тем же темам другим ведомствам Украины, например, министерству экономики, минюсту и МИД. Как утверждает сотрудник фирмы и бывший директор Управления по контролю за иностранными активами США Джон Смит, Morrison & Foerster сама оплатит понесенные в ходе работы расходы.По информации агентства, после начала спецоперации России Киев нанял по меньшей мере две другие американские юридические фирмы. Covington & Burling представляет Украину в Международном суде ООН. Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan представляет украинскую сторону в Европейском суде по правам человека.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ ряд стран Запада ввел новые санкции против России, ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ.

https://ria.ru/20220331/zapad-1780967802.html

https://ria.ru/20220330/bayden-1780748086.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина, сша, киев, оон