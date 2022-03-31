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Симоньян прокомментировала новые британские санкции цитатой Маяковского - РИА Новости, 31.03.2022
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Симоньян прокомментировала новые британские санкции цитатой Маяковского
Симоньян прокомментировала новые британские санкции цитатой Маяковского - РИА Новости, 31.03.2022
Симоньян прокомментировала новые британские санкции цитатой Маяковского
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян прокомментировала РИА Новости новые британские санкции против медиагруппы, назвав их оскорблением. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T13:56
2022-03-31T14:02
антон анисимов
великобритания
россия
украина
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян прокомментировала РИА Новости новые британские санкции против медиагруппы, назвав их оскорблением.Она процитировала стихотворение Владимира Маяковского "Письмо Татьяне Яковлевой", которое заканчивается следующими строками: "Это оскорбление на общий счет нанижем. Я все равно тебя когда-нибудь возьму — одну или вдвоем с Парижем".МИД Великобритании 31 марта включил МИА "Россия сегодня" и главного редактора Sputnik International Антона Анисимова в санкционный список. Эта мера предусматривает заморозку активов.Указано, что медиагруппа, согласно новому санкционному режиму по России в связи со спецоперацией на Украине, считается "вовлеченным лицом", так как получает финансирование от государства.Основанием для санкций в отношении Анисимова указывается то, что Sputnik входит в МИА "Россия сегодня", которое финансируется государством, а Sputnik "продвигает и поддерживает политику и действия России по Украине".
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антон анисимов, великобритания, россия, украина, маргарита симоньян
13:56 31.03.2022 (обновлено: 14:02 31.03.2022)
 
Симоньян прокомментировала новые британские санкции цитатой Маяковского

Главред "России сегодня" Симоньян назвала британские санкции против агентства оскорблением

© РИА Новости / RT / Перейти в фотобанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / RT
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Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян прокомментировала РИА Новости новые британские санкции против медиагруппы, назвав их оскорблением.

"Британия опять ввела против нас санкции. И это оскорбление на общий счет нанижем. Далее — по тексту", — сказала главред.

Она процитировала стихотворение Владимира Маяковского "Письмо Татьяне Яковлевой", которое заканчивается следующими строками: "Это оскорбление на общий счет нанижем. Я все равно тебя когда-нибудь возьму — одну или вдвоем с Парижем".
МИД Великобритании 31 марта включил МИА "Россия сегодня" и главного редактора Sputnik International Антона Анисимова в санкционный список. Эта мера предусматривает заморозку активов.
Указано, что медиагруппа, согласно новому санкционному режиму по России в связи со спецоперацией на Украине, считается "вовлеченным лицом", так как получает финансирование от государства.
Основанием для санкций в отношении Анисимова указывается то, что Sputnik входит в МИА "Россия сегодня", которое финансируется государством, а Sputnik "продвигает и поддерживает политику и действия России по Украине".
Александр Жаров - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
13:26
Британия ввела санкции против гендиректора "Газпром-Медиа Холдинга"
 
Антон АнисимовВеликобританияРоссияУкраинаМаргарита Симоньян
 
 
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