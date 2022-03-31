https://ria.ru/20220331/sanctions-1781068289.html

Симоньян прокомментировала новые британские санкции цитатой Маяковского

Симоньян прокомментировала новые британские санкции цитатой Маяковского - РИА Новости, 31.03.2022

Симоньян прокомментировала новые британские санкции цитатой Маяковского

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян прокомментировала РИА Новости новые британские санкции против медиагруппы, назвав их оскорблением. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T13:56

2022-03-31T13:56

2022-03-31T14:02

антон анисимов

великобритания

россия

украина

маргарита симоньян

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян прокомментировала РИА Новости новые британские санкции против медиагруппы, назвав их оскорблением.Она процитировала стихотворение Владимира Маяковского "Письмо Татьяне Яковлевой", которое заканчивается следующими строками: "Это оскорбление на общий счет нанижем. Я все равно тебя когда-нибудь возьму — одну или вдвоем с Парижем".МИД Великобритании 31 марта включил МИА "Россия сегодня" и главного редактора Sputnik International Антона Анисимова в санкционный список. Эта мера предусматривает заморозку активов.Указано, что медиагруппа, согласно новому санкционному режиму по России в связи со спецоперацией на Украине, считается "вовлеченным лицом", так как получает финансирование от государства.Основанием для санкций в отношении Анисимова указывается то, что Sputnik входит в МИА "Россия сегодня", которое финансируется государством, а Sputnik "продвигает и поддерживает политику и действия России по Украине".

https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781058777.html

великобритания

россия

украина

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Михаил Бобок

антон анисимов, великобритания, россия, украина, маргарита симоньян