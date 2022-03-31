Рейтинг@Mail.ru
Росздравнадзор зарегистрировал систему доставки протеза аортального клапана - РИА Новости, 31.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220331/roszdravnadzor-1781021884.html
Росздравнадзор зарегистрировал систему доставки протеза аортального клапана
Росздравнадзор зарегистрировал систему доставки протеза аортального клапана - РИА Новости, 31.03.2022
Росздравнадзор зарегистрировал систему доставки протеза аортального клапана
Росздравнадзор зарегистрировал первую систему доставки протеза аортального клапана российского производства, ранее такие медизделия производились только... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T11:04
2022-03-31T11:04
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
общество
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156150/31/1561503187_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_114cf4de180e6b57c87ceffe25ed7852.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Росздравнадзор зарегистрировал первую систему доставки протеза аортального клапана российского производства, ранее такие медизделия производились только зарубежными предприятиями, сообщается на сайте ведомства."На территории Российской Федерации зарегистрировано медицинское изделие "Система доставки протеза клапана сердца трансфеморальная по МЛЦК.942511.020 ТУ", производства ЗАО НПП "МедИнж", Россия, регистрационное удостоверение от 25.03.2022 № РЗН 2022/16803, срок действия не ограничен", - говорится в сообщении.Данная система предназначена для замены пораженного клапана сердца человека на новое медизделие через специальный катетер. В ходе испытаний изделие доказало свою эффективность и качество, уточнили в ведомстве."Ранее данные виды медицинских изделий производились только зарубежными предприятиями. Теперь же российская медицина полностью оснащена изделиями для эндопротезирования аортального клапана отечественного производства", - сказал заместитель руководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20211203/moskva-1761953134.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156150/31/1561503187_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ed8ca655c6ae5bdb5910106e2db4af92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество, здоровье - общество
11:04 31.03.2022
 
Росздравнадзор зарегистрировал систему доставки протеза аортального клапана

Росздравнадзор зарегистрировал российскую систему доставки протеза аортального клапана

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкОперация по лечению аритмии с использованием метода криоаблации
Операция по лечению аритмии с использованием метода криоаблации - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
Операция по лечению аритмии с использованием метода криоаблации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Росздравнадзор зарегистрировал первую систему доставки протеза аортального клапана российского производства, ранее такие медизделия производились только зарубежными предприятиями, сообщается на сайте ведомства.
"На территории Российской Федерации зарегистрировано медицинское изделие "Система доставки протеза клапана сердца трансфеморальная по МЛЦК.942511.020 ТУ", производства ЗАО НПП "МедИнж", Россия, регистрационное удостоверение от 25.03.2022 № РЗН 2022/16803, срок действия не ограничен", - говорится в сообщении.
Человеческий мозг - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря 2021, 09:03
Искусственный интеллект поможет врачам выявлять аневризму грудной аорты
Данная система предназначена для замены пораженного клапана сердца человека на новое медизделие через специальный катетер. В ходе испытаний изделие доказало свою эффективность и качество, уточнили в ведомстве.
"Ранее данные виды медицинских изделий производились только зарубежными предприятиями. Теперь же российская медицина полностью оснащена изделиями для эндопротезирования аортального клапана отечественного производства", - сказал заместитель руководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков, слова которого приводятся в сообщении.
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)ОбществоЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала