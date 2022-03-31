Росздравнадзор зарегистрировал систему доставки протеза аортального клапана
Росздравнадзор зарегистрировал российскую систему доставки протеза аортального клапана
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкОперация по лечению аритмии с использованием метода криоаблации
Операция по лечению аритмии с использованием метода криоаблации
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Росздравнадзор зарегистрировал первую систему доставки протеза аортального клапана российского производства, ранее такие медизделия производились только зарубежными предприятиями, сообщается на сайте ведомства.
"На территории Российской Федерации зарегистрировано медицинское изделие "Система доставки протеза клапана сердца трансфеморальная по МЛЦК.942511.020 ТУ", производства ЗАО НПП "МедИнж", Россия, регистрационное удостоверение от 25.03.2022 № РЗН 2022/16803, срок действия не ограничен", - говорится в сообщении.
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Данная система предназначена для замены пораженного клапана сердца человека на новое медизделие через специальный катетер. В ходе испытаний изделие доказало свою эффективность и качество, уточнили в ведомстве.
"Ранее данные виды медицинских изделий производились только зарубежными предприятиями. Теперь же российская медицина полностью оснащена изделиями для эндопротезирования аортального клапана отечественного производства", - сказал заместитель руководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков, слова которого приводятся в сообщении.