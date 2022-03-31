https://ria.ru/20220331/roszdravnadzor-1781021884.html

Росздравнадзор зарегистрировал систему доставки протеза аортального клапана

Росздравнадзор зарегистрировал систему доставки протеза аортального клапана - РИА Новости, 31.03.2022

Росздравнадзор зарегистрировал систему доставки протеза аортального клапана

Росздравнадзор зарегистрировал первую систему доставки протеза аортального клапана российского производства, ранее такие медизделия производились только... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T11:04

2022-03-31T11:04

2022-03-31T11:04

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Росздравнадзор зарегистрировал первую систему доставки протеза аортального клапана российского производства, ранее такие медизделия производились только зарубежными предприятиями, сообщается на сайте ведомства."На территории Российской Федерации зарегистрировано медицинское изделие "Система доставки протеза клапана сердца трансфеморальная по МЛЦК.942511.020 ТУ", производства ЗАО НПП "МедИнж", Россия, регистрационное удостоверение от 25.03.2022 № РЗН 2022/16803, срок действия не ограничен", - говорится в сообщении.Данная система предназначена для замены пораженного клапана сердца человека на новое медизделие через специальный катетер. В ходе испытаний изделие доказало свою эффективность и качество, уточнили в ведомстве."Ранее данные виды медицинских изделий производились только зарубежными предприятиями. Теперь же российская медицина полностью оснащена изделиями для эндопротезирования аортального клапана отечественного производства", - сказал заместитель руководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20211203/moskva-1761953134.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество, здоровье - общество