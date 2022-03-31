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"Ростех" будет проектировать двигатели на отечественном инженерном ПО - РИА Новости, 31.03.2022
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"Ростех" будет проектировать двигатели на отечественном инженерном ПО
"Ростех" будет проектировать двигатели на отечественном инженерном ПО - РИА Новости, 31.03.2022
"Ростех" будет проектировать двигатели на отечественном инженерном ПО
Рыбинское предприятие "ОДК-Сатурн" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию "Ростеха") внедряет российскую систему автоматизированного... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T10:39
2022-03-31T10:39
экономика
владимир путин
ростех
технологии
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Рыбинское предприятие "ОДК-Сатурн" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию "Ростеха") внедряет российскую систему автоматизированного проектирования "Компас-3D" в рамках импортозамещения инженерного программного обеспечения, говорится в сообщении "Ростеха".Применение отечественных CAD-платформ обеспечит независимость от иностранных аналогов и даст разработчикам ПО возможности для дальнейшего развития своих продуктов, отмечают в госкорпорации."Российская CAD-система отвечает предъявляемым двигателестроителями требованиям, с ней удобно и безопасно работать. Кроме того, она позволяет создавать цифровые двойники, этот инструментарий будет использован при разработке модели одного из авиационных двигателей. "Компас-3D" сможет в значительной степени заменить иностранные аналоги, обеспечить независимость от настроения поставщиков импортного ПО и даст возможности для активного развития отечественных решений", - прокомментировали в "Ростехе".Как пояснили в госкорпорации, система "Компас-3D" разрабатывается более 30 лет, она основана на собственном геометрическом ядре и соответствует всем российским стандартам оформления конструкторской документации и электронной модели изделий. Ее современная версия обладает возможностями, необходимыми для создания цифровых двойников изделий — такими, как трехмерное твердотельное моделирование, поверхностное и листовое моделирование, прямое редактирование геометрии, обмен данными с другими CAD-системами. Разработчик системы - российская компания "Аскон"."Развиваясь в направлении CAD-систем тяжёлого класса, за предыдущие три версии "Компас-3D" получил новые и усовершенствованные инструменты решения задач авиастроения и двигателестроения. Уже сейчас "Компас-3D" позволяет работать со сборками любой сложности, проводить гидрогазодинамические расчеты, многопараметрическую и топологическую оптимизацию модели, заимствовать компоненты изделия из других CAD, выполнять диагностику коллизий и контроль зазоров", - подчеркнул директор по продукту "Компас-3D" компании "Аскон" Игорь Волокитин.Накануне президент России Владимир Путин подписал указ "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" и постановил госзаказчикам прекратить с 31 марта закупки иностранного программного обеспечения, используемого на объектах критической инфраструктуры.
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экономика, владимир путин, ростех, технологии
10:39 31.03.2022
 
"Ростех" будет проектировать двигатели на отечественном инженерном ПО

"Ростех" внедряет российскую систему автоматизированного проектирования "Компас-3D"

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПавильон компании "Ростех"
Павильон компании Ростех - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Павильон компании "Ростех"
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Рыбинское предприятие "ОДК-Сатурн" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию "Ростеха") внедряет российскую систему автоматизированного проектирования "Компас-3D" в рамках импортозамещения инженерного программного обеспечения, говорится в сообщении "Ростеха".
Применение отечественных CAD-платформ обеспечит независимость от иностранных аналогов и даст разработчикам ПО возможности для дальнейшего развития своих продуктов, отмечают в госкорпорации.
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"Российская CAD-система отвечает предъявляемым двигателестроителями требованиям, с ней удобно и безопасно работать. Кроме того, она позволяет создавать цифровые двойники, этот инструментарий будет использован при разработке модели одного из авиационных двигателей. "Компас-3D" сможет в значительной степени заменить иностранные аналоги, обеспечить независимость от настроения поставщиков импортного ПО и даст возможности для активного развития отечественных решений", - прокомментировали в "Ростехе".
Как пояснили в госкорпорации, система "Компас-3D" разрабатывается более 30 лет, она основана на собственном геометрическом ядре и соответствует всем российским стандартам оформления конструкторской документации и электронной модели изделий. Ее современная версия обладает возможностями, необходимыми для создания цифровых двойников изделий — такими, как трехмерное твердотельное моделирование, поверхностное и листовое моделирование, прямое редактирование геометрии, обмен данными с другими CAD-системами. Разработчик системы - российская компания "Аскон".
"Развиваясь в направлении CAD-систем тяжёлого класса, за предыдущие три версии "Компас-3D" получил новые и усовершенствованные инструменты решения задач авиастроения и двигателестроения. Уже сейчас "Компас-3D" позволяет работать со сборками любой сложности, проводить гидрогазодинамические расчеты, многопараметрическую и топологическую оптимизацию модели, заимствовать компоненты изделия из других CAD, выполнять диагностику коллизий и контроль зазоров", - подчеркнул директор по продукту "Компас-3D" компании "Аскон" Игорь Волокитин.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" и постановил госзаказчикам прекратить с 31 марта закупки иностранного программного обеспечения, используемого на объектах критической инфраструктуры.
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