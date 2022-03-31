https://ria.ru/20220331/rospotrebnadzor-1781080509.html

Роспотребнадзор предложил изменить правила для прибывающих в Россию

Роспотребнадзор предложил изменить правила для прибывающих в Россию - РИА Новости, 31.03.2022

Роспотребнадзор предложил изменить правила для прибывающих в Россию

Роспотребнадзор предлагает отменить тест на COVID-19 и заполнение анкеты на "Госуслугах" для россиян, въезжающих в страну через сухопутные границы. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T14:43

2022-03-31T14:43

2022-03-31T14:43

туризм

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россия

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граница

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор предлагает отменить тест на COVID-19 и заполнение анкеты на "Госуслугах" для россиян, въезжающих в страну через сухопутные границы.Постановление главного государственного санитарного врача России опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Согласно документу, россиянам, которые въезжают в страну через сухопутный участок границы, не нужно будет заполнять анкету прибывающего на территорию России на портале Госуслуг. Также путешественников освободят от необходимости в течение трех календарных дней сдавать тест на коронавирус.

https://ria.ru/20220321/maski-1779256951.html

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, россия, новости - туризм, туристы, граница, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)