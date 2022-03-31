https://ria.ru/20220331/rospotrebnadzor-1781080509.html
Роспотребнадзор предложил изменить правила для прибывающих в Россию
Роспотребнадзор предложил изменить правила для прибывающих в Россию - РИА Новости, 31.03.2022
Роспотребнадзор предложил изменить правила для прибывающих в Россию
Роспотребнадзор предлагает отменить тест на COVID-19 и заполнение анкеты на "Госуслугах" для россиян, въезжающих в страну через сухопутные границы. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T14:43
2022-03-31T14:43
2022-03-31T14:43
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граница
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор предлагает отменить тест на COVID-19 и заполнение анкеты на "Госуслугах" для россиян, въезжающих в страну через сухопутные границы.Постановление главного государственного санитарного врача России опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Согласно документу, россиянам, которые въезжают в страну через сухопутный участок границы, не нужно будет заполнять анкету прибывающего на территорию России на портале Госуслуг. Также путешественников освободят от необходимости в течение трех календарных дней сдавать тест на коронавирус.
https://ria.ru/20220321/maski-1779256951.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, россия, новости - туризм, туристы, граница, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Роспотребнадзор предложил изменить правила для прибывающих в Россию
Роспотребнадзор планирует отметить тест на COVID для прибывающих через сухопутную границу
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор предлагает отменить тест на COVID-19 и заполнение анкеты на "Госуслугах" для россиян, въезжающих в страну через сухопутные границы.
Постановление главного государственного санитарного врача России опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, россиянам, которые въезжают в страну через сухопутный участок границы, не нужно будет заполнять анкету прибывающего на территорию России на портале Госуслуг.
Также путешественников освободят от необходимости в течение трех календарных дней сдавать тест на коронавирус.