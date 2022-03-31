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Роспотребнадзор предложил изменить правила для прибывающих в Россию - РИА Новости, 31.03.2022
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Туризм
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Роспотребнадзор предложил изменить правила для прибывающих в Россию
Роспотребнадзор предложил изменить правила для прибывающих в Россию - РИА Новости, 31.03.2022
Роспотребнадзор предложил изменить правила для прибывающих в Россию
Роспотребнадзор предлагает отменить тест на COVID-19 и заполнение анкеты на "Госуслугах" для россиян, въезжающих в страну через сухопутные границы. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T14:43
2022-03-31T14:43
туризм
туризм
россия
новости - туризм
туристы
граница
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор предлагает отменить тест на COVID-19 и заполнение анкеты на "Госуслугах" для россиян, въезжающих в страну через сухопутные границы.Постановление главного государственного санитарного врача России опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Согласно документу, россиянам, которые въезжают в страну через сухопутный участок границы, не нужно будет заполнять анкету прибывающего на территорию России на портале Госуслуг. Также путешественников освободят от необходимости в течение трех календарных дней сдавать тест на коронавирус.
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туризм, россия, новости - туризм, туристы, граница, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
14:43 31.03.2022
 
Роспотребнадзор предложил изменить правила для прибывающих в Россию

Роспотребнадзор планирует отметить тест на COVID для прибывающих через сухопутную границу

© Sputnik / Перейти в фотобанкДорожный указатель на трассе М1 (Минск – Москва) на белорусско-российской границе
Дорожный указатель на трассе М1 (Минск – Москва) на белорусско-российской границе
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор предлагает отменить тест на COVID-19 и заполнение анкеты на "Госуслугах" для россиян, въезжающих в страну через сухопутные границы.
Постановление главного государственного санитарного врача России опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, россиянам, которые въезжают в страну через сухопутный участок границы, не нужно будет заполнять анкету прибывающего на территорию России на портале Госуслуг.
Также путешественников освободят от необходимости в течение трех календарных дней сдавать тест на коронавирус.
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ТуризмТуризмРоссияНовости - ТуризмтуристыГраницаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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