https://ria.ru/20220331/promsvyazbank-1781088489.html

ПСБ начнет работать в Крыму в течение нескольких месяцев, заявил Хуснуллин

ПСБ начнет работать в Крыму в течение нескольких месяцев, заявил Хуснуллин - РИА Новости, 31.03.2022

ПСБ начнет работать в Крыму в течение нескольких месяцев, заявил Хуснуллин

Промсвязьбанк (ПСБ) начнет работу в Крыму в течение ближайших нескольких месяцев, на полуостров могут зайти и другие банки, заявил вице-премьер РФ Марат... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T15:05

2022-03-31T15:05

2022-03-31T15:05

экономика

россия

промсвязьбанк

марат хуснуллин

санкции в отношении россии

республика крым

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Промсвязьбанк (ПСБ) начнет работу в Крыму в течение ближайших нескольких месяцев, на полуостров могут зайти и другие банки, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, курирующий полуостров.Ранее в кредитной организации сообщили РИА Новости, что ПСБ готов начать работать в Крыму, обеспечивать финансовое сопровождение инфраструктурных и социальных проектов региона, предоставлять населению и предприятиям все услуги."Крыму намного стало проще, раньше из-за санкций компании не заходили, а теперь у нас свобода: пожалуйста, заходите. Поэтому мы считаем, что Крым от этой ситуации сильно выиграл, в хорошем смысле слова, потому что сейчас инвесторов будет намного больше. Кроме Промсвязьбанка могут и другие банки зайти", - сказал Хуснуллин журналистам.Вице-премьер напомнил о ключевой задаче, поставленной президентом России: привлечь 1 триллион рублей внебюджетных инвестиций в Крым за ближайшие 3-4 года."Конечно, без банковской системы это реализовать невозможно. Я с руководителем Промсвязьбанка Фрадковым (Петром Михайловичем) разговаривал, у них настрой зайти в ближайшее время, интегрироваться в экономику и финансовую систему полуострова. Речь о нескольких месяцах", - отметил он.

https://ria.ru/20220317/krym-1778670250.html

https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776571705.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, промсвязьбанк, марат хуснуллин, санкции в отношении россии, республика крым