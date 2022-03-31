https://ria.ru/20220331/promsvyazbank-1781088489.html
ПСБ начнет работать в Крыму в течение нескольких месяцев, заявил Хуснуллин
ПСБ начнет работать в Крыму в течение нескольких месяцев, заявил Хуснуллин - РИА Новости, 31.03.2022
ПСБ начнет работать в Крыму в течение нескольких месяцев, заявил Хуснуллин
Промсвязьбанк (ПСБ) начнет работу в Крыму в течение ближайших нескольких месяцев, на полуостров могут зайти и другие банки, заявил вице-премьер РФ Марат... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T15:05
2022-03-31T15:05
2022-03-31T15:05
экономика
россия
промсвязьбанк
марат хуснуллин
санкции в отношении россии
республика крым
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Промсвязьбанк (ПСБ) начнет работу в Крыму в течение ближайших нескольких месяцев, на полуостров могут зайти и другие банки, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, курирующий полуостров.Ранее в кредитной организации сообщили РИА Новости, что ПСБ готов начать работать в Крыму, обеспечивать финансовое сопровождение инфраструктурных и социальных проектов региона, предоставлять населению и предприятиям все услуги."Крыму намного стало проще, раньше из-за санкций компании не заходили, а теперь у нас свобода: пожалуйста, заходите. Поэтому мы считаем, что Крым от этой ситуации сильно выиграл, в хорошем смысле слова, потому что сейчас инвесторов будет намного больше. Кроме Промсвязьбанка могут и другие банки зайти", - сказал Хуснуллин журналистам.Вице-премьер напомнил о ключевой задаче, поставленной президентом России: привлечь 1 триллион рублей внебюджетных инвестиций в Крым за ближайшие 3-4 года."Конечно, без банковской системы это реализовать невозможно. Я с руководителем Промсвязьбанка Фрадковым (Петром Михайловичем) разговаривал, у них настрой зайти в ближайшее время, интегрироваться в экономику и финансовую систему полуострова. Речь о нескольких месяцах", - отметил он.
https://ria.ru/20220317/krym-1778670250.html
https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776571705.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, промсвязьбанк, марат хуснуллин, санкции в отношении россии, республика крым
ПСБ начнет работать в Крыму в течение нескольких месяцев, заявил Хуснуллин
Вице-премьер Хуснуллин: Промсвязьбанк начнет работать в Крыму в течение нескольких месяцев