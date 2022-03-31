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ПСБ начнет работать в Крыму в течение нескольких месяцев, заявил Хуснуллин - РИА Новости, 31.03.2022
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ПСБ начнет работать в Крыму в течение нескольких месяцев, заявил Хуснуллин
ПСБ начнет работать в Крыму в течение нескольких месяцев, заявил Хуснуллин - РИА Новости, 31.03.2022
ПСБ начнет работать в Крыму в течение нескольких месяцев, заявил Хуснуллин
Промсвязьбанк (ПСБ) начнет работу в Крыму в течение ближайших нескольких месяцев, на полуостров могут зайти и другие банки, заявил вице-премьер РФ Марат... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T15:05
2022-03-31T15:05
экономика
россия
промсвязьбанк
марат хуснуллин
санкции в отношении россии
республика крым
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Промсвязьбанк (ПСБ) начнет работу в Крыму в течение ближайших нескольких месяцев, на полуостров могут зайти и другие банки, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, курирующий полуостров.Ранее в кредитной организации сообщили РИА Новости, что ПСБ готов начать работать в Крыму, обеспечивать финансовое сопровождение инфраструктурных и социальных проектов региона, предоставлять населению и предприятиям все услуги."Крыму намного стало проще, раньше из-за санкций компании не заходили, а теперь у нас свобода: пожалуйста, заходите. Поэтому мы считаем, что Крым от этой ситуации сильно выиграл, в хорошем смысле слова, потому что сейчас инвесторов будет намного больше. Кроме Промсвязьбанка могут и другие банки зайти", - сказал Хуснуллин журналистам.Вице-премьер напомнил о ключевой задаче, поставленной президентом России: привлечь 1 триллион рублей внебюджетных инвестиций в Крым за ближайшие 3-4 года."Конечно, без банковской системы это реализовать невозможно. Я с руководителем Промсвязьбанка Фрадковым (Петром Михайловичем) разговаривал, у них настрой зайти в ближайшее время, интегрироваться в экономику и финансовую систему полуострова. Речь о нескольких месяцах", - отметил он.
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экономика, россия, промсвязьбанк, марат хуснуллин, санкции в отношении россии, республика крым
15:05 31.03.2022
 
ПСБ начнет работать в Крыму в течение нескольких месяцев, заявил Хуснуллин

Вице-премьер Хуснуллин: Промсвязьбанк начнет работать в Крыму в течение нескольких месяцев

© РИА НовостиСтенд ПСБ на форуме "Армия-2019"
Стенд ПСБ на форуме Армия-2019 - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости
Стенд ПСБ на форуме "Армия-2019"
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Промсвязьбанк (ПСБ) начнет работу в Крыму в течение ближайших нескольких месяцев, на полуостров могут зайти и другие банки, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, курирующий полуостров.
Ранее в кредитной организации сообщили РИА Новости, что ПСБ готов начать работать в Крыму, обеспечивать финансовое сопровождение инфраструктурных и социальных проектов региона, предоставлять населению и предприятиям все услуги.
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Вице-премьер напомнил о ключевой задаче, поставленной президентом России: привлечь 1 триллион рублей внебюджетных инвестиций в Крым за ближайшие 3-4 года.
"Конечно, без банковской системы это реализовать невозможно. Я с руководителем Промсвязьбанка Фрадковым (Петром Михайловичем) разговаривал, у них настрой зайти в ближайшее время, интегрироваться в экономику и финансовую систему полуострова. Речь о нескольких месяцах", - отметил он.
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ЭкономикаРоссияПромсвязьбанкМарат ХуснуллинСанкции в отношении РоссииРеспублика Крым
 
 
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