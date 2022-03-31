https://ria.ru/20220331/predpriyatiya-1781051486.html

Лукашенко призвал Россию создавать совместные предприятия

Лукашенко призвал Россию создавать совместные предприятия - РИА Новости, 31.03.2022

Лукашенко призвал Россию создавать совместные предприятия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве следует активнее создавать совместные предприятия, и подчеркнул, что экономическое... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T12:58

2022-03-31T12:58

2022-03-31T12:58

экономика

белоруссия

россия

олег мельниченко

пензенская область

александр лукашенко

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МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве следует активнее создавать совместные предприятия, и подчеркнул, что экономическое сотрудничество само собой приведет страны к тому уровню союзнических отношений, который должен существовать между ними."Особое направление, и это мы с президентом России постоянно подчеркиваем, - активное создание совместных производств. Здесь и особенно в вашей области. В сферах машиностроения, сельского хозяйства, научно-технической сфере", - заявил глава белорусского государства на встрече с губернатором Пензенской области России Олегом Мельниченко. Его слова приводит пресс-служба.По словам Лукашенко, он со своим российским коллегой Владимиром Путиным договорился о том, чтобы стороны активно использовали потенциал друг друга и наработки в тех или иных областях."Где у нас выше компетенции, пожалуйста. Там, где в России есть продвинутые технологии, мы должны воспользоваться. Но надо создавать совместные предприятия. Тогда не будет болтовни о каком-то едином государстве, единой валюте и прочем. Экономика нас выведет на тот уровень и приведет к тому, что должно существовать между нашими государствами", - сказал Лукашенко.Он подчеркнул, что экономика - это фундамент любых отношений." В этом направлении мы и действуем", - констатировал Лукашенко.

https://ria.ru/20220314/importozameschenie-1778129254.html

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белоруссия

россия

пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, белоруссия, россия, олег мельниченко, пензенская область, александр лукашенко