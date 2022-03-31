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Лукашенко призвал Россию создавать совместные предприятия - РИА Новости, 31.03.2022
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Лукашенко призвал Россию создавать совместные предприятия
Лукашенко призвал Россию создавать совместные предприятия - РИА Новости, 31.03.2022
Лукашенко призвал Россию создавать совместные предприятия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве следует активнее создавать совместные предприятия, и подчеркнул, что экономическое... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T12:58
2022-03-31T12:58
экономика
белоруссия
россия
олег мельниченко
пензенская область
александр лукашенко
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МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве следует активнее создавать совместные предприятия, и подчеркнул, что экономическое сотрудничество само собой приведет страны к тому уровню союзнических отношений, который должен существовать между ними."Особое направление, и это мы с президентом России постоянно подчеркиваем, - активное создание совместных производств. Здесь и особенно в вашей области. В сферах машиностроения, сельского хозяйства, научно-технической сфере", - заявил глава белорусского государства на встрече с губернатором Пензенской области России Олегом Мельниченко. Его слова приводит пресс-служба.По словам Лукашенко, он со своим российским коллегой Владимиром Путиным договорился о том, чтобы стороны активно использовали потенциал друг друга и наработки в тех или иных областях."Где у нас выше компетенции, пожалуйста. Там, где в России есть продвинутые технологии, мы должны воспользоваться. Но надо создавать совместные предприятия. Тогда не будет болтовни о каком-то едином государстве, единой валюте и прочем. Экономика нас выведет на тот уровень и приведет к тому, что должно существовать между нашими государствами", - сказал Лукашенко.Он подчеркнул, что экономика - это фундамент любых отношений." В этом направлении мы и действуем", - констатировал Лукашенко.
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экономика, белоруссия, россия, олег мельниченко, пензенская область, александр лукашенко
12:58 31.03.2022
 
Лукашенко призвал Россию создавать совместные предприятия

Президент Лукашенко призвал Россию создавать совместные предприятия вместо разговоров

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве следует активнее создавать совместные предприятия, и подчеркнул, что экономическое сотрудничество само собой приведет страны к тому уровню союзнических отношений, который должен существовать между ними.
"Особое направление, и это мы с президентом России постоянно подчеркиваем, - активное создание совместных производств. Здесь и особенно в вашей области. В сферах машиностроения, сельского хозяйства, научно-технической сфере", - заявил глава белорусского государства на встрече с губернатором Пензенской области России Олегом Мельниченко. Его слова приводит пресс-служба.
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По словам Лукашенко, он со своим российским коллегой Владимиром Путиным договорился о том, чтобы стороны активно использовали потенциал друг друга и наработки в тех или иных областях.
"Где у нас выше компетенции, пожалуйста. Там, где в России есть продвинутые технологии, мы должны воспользоваться. Но надо создавать совместные предприятия. Тогда не будет болтовни о каком-то едином государстве, единой валюте и прочем. Экономика нас выведет на тот уровень и приведет к тому, что должно существовать между нашими государствами", - сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что экономика - это фундамент любых отношений." В этом направлении мы и действуем", - констатировал Лукашенко.
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ЭкономикаБелоруссияРоссияОлег МельниченкоПензенская областьАлександр Лукашенко
 
 
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