Лукашенко призвал Россию создавать совместные предприятия
Президент Лукашенко призвал Россию создавать совместные предприятия вместо разговоров
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве следует активнее создавать совместные предприятия, и подчеркнул, что экономическое сотрудничество само собой приведет страны к тому уровню союзнических отношений, который должен существовать между ними.
"Особое направление, и это мы с президентом России постоянно подчеркиваем, - активное создание совместных производств. Здесь и особенно в вашей области. В сферах машиностроения, сельского хозяйства, научно-технической сфере", - заявил глава белорусского государства на встрече с губернатором Пензенской области России Олегом Мельниченко. Его слова приводит пресс-служба.
По словам Лукашенко, он со своим российским коллегой Владимиром Путиным договорился о том, чтобы стороны активно использовали потенциал друг друга и наработки в тех или иных областях.
"Где у нас выше компетенции, пожалуйста. Там, где в России есть продвинутые технологии, мы должны воспользоваться. Но надо создавать совместные предприятия. Тогда не будет болтовни о каком-то едином государстве, единой валюте и прочем. Экономика нас выведет на тот уровень и приведет к тому, что должно существовать между нашими государствами", - сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что экономика - это фундамент любых отношений." В этом направлении мы и действуем", - констатировал Лукашенко.