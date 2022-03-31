https://ria.ru/20220331/pravitelstvo-1781150896.html
Правительство утвердило меры для защиты внутреннего рынка продовольствия
Правительство утвердило меры для защиты внутреннего рынка продовольствия - РИА Новости, 31.03.2022
Правительство утвердило меры для защиты внутреннего рынка продовольствия
Правительство РФ приняло ряд мер для защиты внутреннего рынка продовольствия и стабилизации цен на значимую сельскохозяйственную продукцию, сообщила... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T18:33
2022-03-31T18:33
2022-03-31T18:33
экономика
правительство рф
россия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Правительство РФ приняло ряд мер для защиты внутреннего рынка продовольствия и стабилизации цен на значимую сельскохозяйственную продукцию, сообщила пресс-служба кабмина."Правительство приняло ряд мер, которые позволят защитить внутренний продовольственный рынок и стабилизировать цены на значимую сельхозпродукцию", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220331/ekonomika-1781123811.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, правительство рф, россия
Правительство утвердило меры для защиты внутреннего рынка продовольствия
Правительство утвердило комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия