https://ria.ru/20220331/pozhar-1781154696.html

Трехлетний ребенок погиб при пожаре в Ивановской области

Трехлетний ребенок погиб при пожаре в Ивановской области - РИА Новости, 31.03.2022

Трехлетний ребенок погиб при пожаре в Ивановской области

Трехлетний ребенок погиб при пожаре в частном доме в городе Южа Ивановской области, региональное следственное управление СК РФ и прокуратура организовали... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T18:54

2022-03-31T18:54

2022-03-31T18:54

происшествия

жилье

ивановская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РЯЗАНЬ, 31 мар - РИА Новости. Трехлетний ребенок погиб при пожаре в частном доме в городе Южа Ивановской области, региональное следственное управление СК РФ и прокуратура организовали проверки, сообщили пресс-службы ведомств."Следственными органами СУСК России по Ивановской области проводится доследственная проверка по факту гибели трехлетнего ребенка при пожаре в частном доме в городе Южа", - говорится в сообщении.Уточняется, что пожар начался около 15.30 в четверг. В доме находилась бабушка и ее трехлетний внук. Пожилую женщину удалось спасти увидевшему пожар соседу. При тушении возгорания в доме было обнаружено тело ребенка. Причина пожара устанавливается.Также о проверке сообщила прокуратура региона, которая намерена дать оценку соблюдения законодательства органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

https://ria.ru/20220313/pozhar-1777908149.html

ивановская область

россия

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Кирилл Волков

происшествия, жилье, ивановская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)