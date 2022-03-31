Рейтинг@Mail.ru
Трехлетний ребенок погиб при пожаре в Ивановской области - РИА Новости, 31.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220331/pozhar-1781154696.html
Трехлетний ребенок погиб при пожаре в Ивановской области
Трехлетний ребенок погиб при пожаре в Ивановской области - РИА Новости, 31.03.2022
Трехлетний ребенок погиб при пожаре в Ивановской области
Трехлетний ребенок погиб при пожаре в частном доме в городе Южа Ивановской области, региональное следственное управление СК РФ и прокуратура организовали... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T18:54
2022-03-31T18:54
происшествия
жилье
ивановская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
РЯЗАНЬ, 31 мар - РИА Новости. Трехлетний ребенок погиб при пожаре в частном доме в городе Южа Ивановской области, региональное следственное управление СК РФ и прокуратура организовали проверки, сообщили пресс-службы ведомств."Следственными органами СУСК России по Ивановской области проводится доследственная проверка по факту гибели трехлетнего ребенка при пожаре в частном доме в городе Южа", - говорится в сообщении.Уточняется, что пожар начался около 15.30 в четверг. В доме находилась бабушка и ее трехлетний внук. Пожилую женщину удалось спасти увидевшему пожар соседу. При тушении возгорания в доме было обнаружено тело ребенка. Причина пожара устанавливается.Также о проверке сообщила прокуратура региона, которая намерена дать оценку соблюдения законодательства органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
https://ria.ru/20220313/pozhar-1777908149.html
ивановская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жилье, ивановская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
18:54 31.03.2022
 
Трехлетний ребенок погиб при пожаре в Ивановской области

Трехлетний ребенок погиб при пожаре в частном доме в Ивановской области

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 31 мар - РИА Новости. Трехлетний ребенок погиб при пожаре в частном доме в городе Южа Ивановской области, региональное следственное управление СК РФ и прокуратура организовали проверки, сообщили пресс-службы ведомств.
"Следственными органами СУСК России по Ивановской области проводится доследственная проверка по факту гибели трехлетнего ребенка при пожаре в частном доме в городе Южа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пожар начался около 15.30 в четверг. В доме находилась бабушка и ее трехлетний внук. Пожилую женщину удалось спасти увидевшему пожар соседу. При тушении возгорания в доме было обнаружено тело ребенка. Причина пожара устанавливается.
Также о проверке сообщила прокуратура региона, которая намерена дать оценку соблюдения законодательства органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 10:47
Трое детей погибли при пожаре в Кировской области
 
ПроисшествияЖильеИвановская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала