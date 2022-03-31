https://ria.ru/20220331/pozhar-1781154696.html
Трехлетний ребенок погиб при пожаре в Ивановской области
Трехлетний ребенок погиб при пожаре в Ивановской области - РИА Новости, 31.03.2022
Трехлетний ребенок погиб при пожаре в Ивановской области
Трехлетний ребенок погиб при пожаре в частном доме в городе Южа Ивановской области, региональное следственное управление СК РФ и прокуратура организовали... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T18:54
2022-03-31T18:54
2022-03-31T18:54
происшествия
жилье
ивановская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 31 мар - РИА Новости. Трехлетний ребенок погиб при пожаре в частном доме в городе Южа Ивановской области, региональное следственное управление СК РФ и прокуратура организовали проверки, сообщили пресс-службы ведомств."Следственными органами СУСК России по Ивановской области проводится доследственная проверка по факту гибели трехлетнего ребенка при пожаре в частном доме в городе Южа", - говорится в сообщении.Уточняется, что пожар начался около 15.30 в четверг. В доме находилась бабушка и ее трехлетний внук. Пожилую женщину удалось спасти увидевшему пожар соседу. При тушении возгорания в доме было обнаружено тело ребенка. Причина пожара устанавливается.Также о проверке сообщила прокуратура региона, которая намерена дать оценку соблюдения законодательства органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, ивановская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Трехлетний ребенок погиб при пожаре в Ивановской области
Трехлетний ребенок погиб при пожаре в частном доме в Ивановской области