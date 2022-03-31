https://ria.ru/20220331/otvetstvennost-1780992067.html
Лавров: Запад несет ответственность за гуманитарную ситуацию в Афганистане
Лавров: Запад несет ответственность за гуманитарную ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 31.03.2022
Лавров: Запад несет ответственность за гуманитарную ситуацию в Афганистане
РФ сомневается в намерении США содействовать стабилизации ситуации в Афганистане, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T06:52
2022-03-31T06:52
2022-03-31T06:52
в мире
афганистан
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ТУНЬСИ (КНР), 31 мар – РИА Новости. РФ сомневается в намерении США содействовать стабилизации ситуации в Афганистане, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.По его словам, "коллективный Запад" несет прямую ответственность за сегодняшнюю гуманитарную обстановку, плачевное состояние афганской экономики и должен взять на себя основное финансовое бремя по преодолению кризиса.Он также назвал циничным и издевательским указ президента Джо Байдена о блокировке половины счетов афганского Центробанка под предлогом необходимости выплаты компенсаций по искам родственников жертв терактов 11 сентября 2001 года, пояснив, что к организации этих преступлений афганский народ не имел никакого отношения.Подобное решение, подчеркнул министр, резко ограничивает возможности правительства талибов* по нормализации ситуации и снижает контртеррористический потенциал афганских вооруженных сил и органов правопорядка."Вызывает большие сомнения искренность намерений американцев содействовать стабилизации обстановки в Афганистане", - заявил Лавров.Он также добавил, что Вашингтон, через свое влияние в Международном валютном фонде и Всемирном банке тормозит реализацию социальных программ кабульским властям и мешает возобновлению работы афганских финансовых операторов с международной банковской системой.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан
Лавров: Запад несет ответственность за гуманитарную ситуацию в Афганистане
Глава МИД Лавров: Запад несет ответственность за гуманитарную обстановку в Афганистане
ТУНЬСИ (КНР), 31 мар – РИА Новости. РФ сомневается в намерении США содействовать стабилизации ситуации в Афганистане, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, "коллективный Запад" несет прямую ответственность за сегодняшнюю гуманитарную обстановку, плачевное состояние афганской экономики и должен взять на себя основное финансовое бремя по преодолению кризиса.
"Однако Вашингтон, как мы не раз видели, пытается уйти от ответственности за судьбы афганских граждан и беженцев, включая тех, кто обслуживал американцев и теперь "застрял" по пути в США в "транзитных странах", - сказал Лавров в ходе пленарной сессии на встрече в формате стран-соседей Афганистана.
Он также назвал циничным и издевательским указ президента Джо Байдена
о блокировке половины счетов афганского Центробанка под предлогом необходимости выплаты компенсаций по искам родственников жертв терактов 11 сентября 2001 года, пояснив, что к организации этих преступлений афганский народ не имел никакого отношения.
Подобное решение, подчеркнул министр, резко ограничивает возможности правительства талибов* по нормализации ситуации и снижает контртеррористический потенциал афганских вооруженных сил и органов правопорядка.
"Вызывает большие сомнения искренность намерений американцев содействовать стабилизации обстановки в Афганистане", - заявил Лавров.
Он также добавил, что Вашингтон
, через свое влияние в Международном валютном фонде и Всемирном банке
тормозит реализацию социальных программ кабульским властям и мешает возобновлению работы афганских финансовых операторов с международной банковской системой.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность