https://ria.ru/20220331/otvetstvennost-1780992067.html

Лавров: Запад несет ответственность за гуманитарную ситуацию в Афганистане

Лавров: Запад несет ответственность за гуманитарную ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 31.03.2022

Лавров: Запад несет ответственность за гуманитарную ситуацию в Афганистане

РФ сомневается в намерении США содействовать стабилизации ситуации в Афганистане, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T06:52

2022-03-31T06:52

2022-03-31T06:52

в мире

афганистан

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ТУНЬСИ (КНР), 31 мар – РИА Новости. РФ сомневается в намерении США содействовать стабилизации ситуации в Афганистане, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.По его словам, "коллективный Запад" несет прямую ответственность за сегодняшнюю гуманитарную обстановку, плачевное состояние афганской экономики и должен взять на себя основное финансовое бремя по преодолению кризиса.Он также назвал циничным и издевательским указ президента Джо Байдена о блокировке половины счетов афганского Центробанка под предлогом необходимости выплаты компенсаций по искам родственников жертв терактов 11 сентября 2001 года, пояснив, что к организации этих преступлений афганский народ не имел никакого отношения.Подобное решение, подчеркнул министр, резко ограничивает возможности правительства талибов* по нормализации ситуации и снижает контртеррористический потенциал афганских вооруженных сил и органов правопорядка."Вызывает большие сомнения искренность намерений американцев содействовать стабилизации обстановки в Афганистане", - заявил Лавров.Он также добавил, что Вашингтон, через свое влияние в Международном валютном фонде и Всемирном банке тормозит реализацию социальных программ кабульским властям и мешает возобновлению работы афганских финансовых операторов с международной банковской системой.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, афганистан