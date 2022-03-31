https://ria.ru/20220331/oruzhie-1781125485.html
Минобороны назвало фамилии американцев, создававших биооружие на Украине
Минобороны назвало фамилии американцев, создававших биооружие на Украине - РИА Новости, 31.03.2022
Минобороны назвало фамилии американцев, создававших биооружие на Украине
Министерство обороны России назвало фамилии должностных лиц США, участвовавших в создании компонентов биологического оружия на Украине, среди них Роберт Поуп,... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:53
2022-03-31T16:53
2022-03-31T17:21
обострение ситуации в днр и лнр
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сша
министерство обороны сша
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игорь конашенков
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Министерство обороны России назвало фамилии должностных лиц США, участвовавших в создании компонентов биологического оружия на Украине, среди них Роберт Поуп, директор Программы по совместному снижению угрозы, целью которой являлось втягивание государств постсоветского пространства в военно-биологическую деятельность."Сегодня у нас есть возможность привести фамилии конкретных должностных лиц, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия на территории Украины", - сказал в четверг на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Одной из ключевых фигур является Роберт Поуп – на тот момент сотрудник DTRA и директор Программы по совместному снижению угрозы, целью которой являлось втягивание государств постсоветского пространства в военно-биологическую деятельность. Он же - автор идеи создания в Киеве Центрального депозитария особо опасных микроорганизмов", - добавил генерал.Координацией военно-биологических проектов на территории Украины и подбором исполнителей руководила Джоанна Уинтрол, глава офиса DTRA на Украине, отметил Кириллов. "Под ее непосредственным контролем были реализованы американские проекты UP-4, UP-6, UP-8 по изучению смертельно опасных патогенов, включая сибирскую язву, Конго-Крымскую лихорадку, лептоспироз", - пояснил он."В продолжение - украинское подразделение компании Black and Veach, которое возглавляет Лэнс Липпенкотт. Он же является основным контактным лицом для должностных лиц министерства обороны и министерства здравоохранения Украины", - сказали в Минобороны.По его словам, компания работает в интересах Пентагона с 2008 года в рамках проектов по изучению потенциально опасных биоагентов. В их числе - проект UP-1 по изучению риккетсий и вируса клещевого энцефалита у членистоногих на северо-западе Украины, добавил Кириллов. "В целях глобального контроля за биологической обстановкой в ходе проекта UP-2 компания внедряла на украинских биообъектах систему удаленного мониторинга заболеваемости туляремией и сибирской язвой", - сказал генерал."Вопросы биомониторинга и передачи информации курировал Дэвид Мустра, который тесно связан с другим подрядчиком Пентагона – компанией Metabiota. Ранее он руководил военно-биологическими проектами на Украине и в Восточной Европе в рамках Программы по совместному снижению угрозы", - сказал Кириллов.На территории Украины Metabiota была представлена Мери Гуттиери - вице-президентом компании и доверенным лицом сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена, что подтверждается материалами их переписки, отметил Кириллов."Вопросы модернизации лабораторий курировал Скотт Торнтон. Кроме того, он консультировал местный персонал по вопросам обращения с особо опасными патогенами в рамках украинских проектов DTRA", - добавил генерал.
https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html
https://ria.ru/20220318/politika-1778717169.html
https://ria.ru/20220331/biden-1780936179.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, министерство обороны сша, россия, игорь конашенков, украина, ситуация в днр и лнр
16:53 31.03.2022 (обновлено: 17:21 31.03.2022)
Минобороны назвало фамилии американцев, создававших биооружие на Украине
Минобороны назвало фамилии американцев, причастных к созданию биооружия на Украине
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Министерство обороны России назвало фамилии должностных лиц США, участвовавших в создании компонентов биологического оружия на Украине, среди них Роберт Поуп, директор Программы по совместному снижению угрозы, целью которой являлось втягивание государств постсоветского пространства в военно-биологическую деятельность.
"Сегодня у нас есть возможность привести фамилии конкретных должностных лиц, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия на территории Украины", - сказал в четверг на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"Одной из ключевых фигур является Роберт Поуп – на тот момент сотрудник DTRA и директор Программы по совместному снижению угрозы, целью которой являлось втягивание государств постсоветского пространства в военно-биологическую деятельность. Он же - автор идеи создания в Киеве
Центрального депозитария особо опасных микроорганизмов", - добавил генерал.
Координацией военно-биологических проектов на территории Украины
и подбором исполнителей руководила Джоанна Уинтрол, глава офиса DTRA на Украине, отметил Кириллов. "Под ее непосредственным контролем были реализованы американские проекты UP-4, UP-6, UP-8
по изучению смертельно опасных патогенов, включая сибирскую язву, Конго-Крымскую лихорадку, лептоспироз", - пояснил он.
"В продолжение - украинское подразделение компании Black and Veach, которое возглавляет Лэнс Липпенкотт. Он же является основным контактным лицом для должностных лиц министерства обороны и министерства здравоохранения Украины", - сказали в Минобороны.
По его словам, компания работает в интересах Пентагона с 2008 года в рамках проектов по изучению потенциально опасных биоагентов. В их числе - проект UP-1 по изучению риккетсий и вируса клещевого энцефалита у членистоногих на северо-западе Украины, добавил Кириллов. "В целях глобального контроля за биологической обстановкой в ходе проекта UP-2 компания внедряла на украинских биообъектах систему удаленного мониторинга заболеваемости туляремией и сибирской язвой", - сказал генерал.
"Вопросы биомониторинга и передачи информации курировал Дэвид Мустра, который тесно связан с другим подрядчиком Пентагона
– компанией Metabiota. Ранее он руководил военно-биологическими проектами на Украине и в Восточной Европе
в рамках Программы по совместному снижению угрозы", - сказал Кириллов.
На территории Украины Metabiota была представлена Мери Гуттиери - вице-президентом компании и доверенным лицом сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена, что подтверждается материалами их переписки, отметил Кириллов.
"Вопросы модернизации лабораторий курировал Скотт Торнтон. Кроме того, он консультировал местный персонал по вопросам обращения с особо опасными патогенами в рамках украинских проектов DTRA", - добавил генерал.