https://ria.ru/20220331/oruzhie-1781125485.html

Минобороны назвало фамилии американцев, создававших биооружие на Украине

Минобороны назвало фамилии американцев, создававших биооружие на Украине - РИА Новости, 31.03.2022

Минобороны назвало фамилии американцев, создававших биооружие на Украине

Министерство обороны России назвало фамилии должностных лиц США, участвовавших в создании компонентов биологического оружия на Украине, среди них Роберт Поуп,... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T16:53

2022-03-31T16:53

2022-03-31T17:21

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Министерство обороны России назвало фамилии должностных лиц США, участвовавших в создании компонентов биологического оружия на Украине, среди них Роберт Поуп, директор Программы по совместному снижению угрозы, целью которой являлось втягивание государств постсоветского пространства в военно-биологическую деятельность."Сегодня у нас есть возможность привести фамилии конкретных должностных лиц, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия на территории Украины", - сказал в четверг на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Одной из ключевых фигур является Роберт Поуп – на тот момент сотрудник DTRA и директор Программы по совместному снижению угрозы, целью которой являлось втягивание государств постсоветского пространства в военно-биологическую деятельность. Он же - автор идеи создания в Киеве Центрального депозитария особо опасных микроорганизмов", - добавил генерал.Координацией военно-биологических проектов на территории Украины и подбором исполнителей руководила Джоанна Уинтрол, глава офиса DTRA на Украине, отметил Кириллов. "Под ее непосредственным контролем были реализованы американские проекты UP-4, UP-6, UP-8 по изучению смертельно опасных патогенов, включая сибирскую язву, Конго-Крымскую лихорадку, лептоспироз", - пояснил он."В продолжение - украинское подразделение компании Black and Veach, которое возглавляет Лэнс Липпенкотт. Он же является основным контактным лицом для должностных лиц министерства обороны и министерства здравоохранения Украины", - сказали в Минобороны.По его словам, компания работает в интересах Пентагона с 2008 года в рамках проектов по изучению потенциально опасных биоагентов. В их числе - проект UP-1 по изучению риккетсий и вируса клещевого энцефалита у членистоногих на северо-западе Украины, добавил Кириллов. "В целях глобального контроля за биологической обстановкой в ходе проекта UP-2 компания внедряла на украинских биообъектах систему удаленного мониторинга заболеваемости туляремией и сибирской язвой", - сказал генерал."Вопросы биомониторинга и передачи информации курировал Дэвид Мустра, который тесно связан с другим подрядчиком Пентагона – компанией Metabiota. Ранее он руководил военно-биологическими проектами на Украине и в Восточной Европе в рамках Программы по совместному снижению угрозы", - сказал Кириллов.На территории Украины Metabiota была представлена Мери Гуттиери - вице-президентом компании и доверенным лицом сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена, что подтверждается материалами их переписки, отметил Кириллов."Вопросы модернизации лабораторий курировал Скотт Торнтон. Кроме того, он консультировал местный персонал по вопросам обращения с особо опасными патогенами в рамках украинских проектов DTRA", - добавил генерал.

https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html

https://ria.ru/20220318/politika-1778717169.html

https://ria.ru/20220331/biden-1780936179.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, министерство обороны сша, россия, игорь конашенков, украина, ситуация в днр и лнр