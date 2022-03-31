05:26 31.03.2022 (обновлено: 07:24 31.03.2022)
Захарова: в планы США входят только поставки оружия и биолаборатории
Пресс-секретарь МИД Захарова: в планы США входят только поставки оружия и биолаборатории
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Белый дом, став гарантом безопасности Украины, взял бы на себя обязательства сохранения в ней мира, но в планы США входят только биолаборатории и поставки оружия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Став гарантом безопасности Украины, Белый дом взял бы на себя обязательства сохранения мира в этой стране. Но в планы американских либеральных демократов это не входит. Только поставки оружия, только биолаборатории, только ручное управление марионеточными режимами для дестабилизации ситуации в Евразии", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что Киев предлагает новую систему обеспечения безопасности для Украины. Гарантами действующий украинский режим видит страны-члены Совбеза ООН, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль. Ранее руководство ряда европейских стран, включая Германию и Великобританию, выразило готовность пойти на такой шаг.
В Стамбуле 29 марта прошел очередной раунд переговоров, во время которого российская сторона получила от украинской письменные предложения, в числе которых отказ от членства в военных союзах, а также — от идеи вернуть Крым военным путем.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.