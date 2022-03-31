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Захарова: в планы США входят только поставки оружия и биолаборатории

Захарова: в планы США входят только поставки оружия и биолаборатории - РИА Новости, 31.03.2022

Захарова: в планы США входят только поставки оружия и биолаборатории

Белый дом, став гарантом безопасности Украины, взял бы на себя обязательства сохранения в ней мира, но в планы США входят только биолаборатории и поставки... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T05:26

2022-03-31T05:26

2022-03-31T07:24

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Белый дом, став гарантом безопасности Украины, взял бы на себя обязательства сохранения в ней мира, но в планы США входят только биолаборатории и поставки оружия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.В среду директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила журналистам, что США пока не готовы говорить ни о какой конкретике в контексте предоставления возможных гарантий безопасности Украине.Ранее член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что Киев предлагает новую систему обеспечения безопасности для Украины. Гарантами действующий украинский режим видит страны-члены Совбеза ООН, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль. Ранее руководство ряда европейских стран, включая Германию и Великобританию, выразило готовность пойти на такой шаг.В Стамбуле 29 марта прошел очередной раунд переговоров, во время которого российская сторона получила от украинской письменные предложения, в числе которых отказ от членства в военных союзах, а также — от идеи вернуть Крым военным путем.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, сша