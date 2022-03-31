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Захарова: в планы США входят только поставки оружия и биолаборатории - РИА Новости, 31.03.2022
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Захарова: в планы США входят только поставки оружия и биолаборатории
Захарова: в планы США входят только поставки оружия и биолаборатории - РИА Новости, 31.03.2022
Захарова: в планы США входят только поставки оружия и биолаборатории
Белый дом, став гарантом безопасности Украины, взял бы на себя обязательства сохранения в ней мира, но в планы США входят только биолаборатории и поставки... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T05:26
2022-03-31T07:24
в мире
россия
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сша
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Белый дом, став гарантом безопасности Украины, взял бы на себя обязательства сохранения в ней мира, но в планы США входят только биолаборатории и поставки оружия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.В среду директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила журналистам, что США пока не готовы говорить ни о какой конкретике в контексте предоставления возможных гарантий безопасности Украине.Ранее член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что Киев предлагает новую систему обеспечения безопасности для Украины. Гарантами действующий украинский режим видит страны-члены Совбеза ООН, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль. Ранее руководство ряда европейских стран, включая Германию и Великобританию, выразило готовность пойти на такой шаг.В Стамбуле 29 марта прошел очередной раунд переговоров, во время которого российская сторона получила от украинской письменные предложения, в числе которых отказ от членства в военных союзах, а также — от идеи вернуть Крым военным путем.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
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в мире, россия, украина, сша
05:26 31.03.2022 (обновлено: 07:24 31.03.2022)
 
Захарова: в планы США входят только поставки оружия и биолаборатории

Пресс-секретарь МИД Захарова: в планы США входят только поставки оружия и биолаборатории

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Белый дом, став гарантом безопасности Украины, взял бы на себя обязательства сохранения в ней мира, но в планы США входят только биолаборатории и поставки оружия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В среду директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила журналистам, что США пока не готовы говорить ни о какой конкретике в контексте предоставления возможных гарантий безопасности Украине.
"Став гарантом безопасности Украины, Белый дом взял бы на себя обязательства сохранения мира в этой стране. Но в планы американских либеральных демократов это не входит. Только поставки оружия, только биолаборатории, только ручное управление марионеточными режимами для дестабилизации ситуации в Евразии", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что Киев предлагает новую систему обеспечения безопасности для Украины. Гарантами действующий украинский режим видит страны-члены Совбеза ООН, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль. Ранее руководство ряда европейских стран, включая Германию и Великобританию, выразило готовность пойти на такой шаг.
В Стамбуле 29 марта прошел очередной раунд переговоров, во время которого российская сторона получила от украинской письменные предложения, в числе которых отказ от членства в военных союзах, а также — от идеи вернуть Крым военным путем.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
Киев - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
05:20
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