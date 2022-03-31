https://ria.ru/20220331/obstrel-1781178162.html

Шесть домов повредили при артобстреле Голубовского в ЛНР

Шесть домов повредили при артобстреле Голубовского в ЛНР - РИА Новости, 31.03.2022

Шесть домов повредили при артобстреле Голубовского в ЛНР

Шесть жилых домов повреждено в результате артобстрела со стороны украинских войск в поселке Голубовское Луганской народной республики, сообщило... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T21:53

2022-03-31T21:53

2022-03-31T21:53

обострение ситуации в днр и лнр

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луганская народная республика

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сцкк

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 31 мар - РИА Новости. Шесть жилых домов повреждено в результате артобстрела со стороны украинских войск в поселке Голубовское Луганской народной республики, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики открыли огонь из арторудий по поселку Голубовское в республике."В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Голубовское получили повреждения шесть жилых домов", - заявило представительство ЛНР в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220331/zapad-1780967802.html

https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html

луганская народная республика

россия

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, луганская народная республика, россия, украина, сцкк, ситуация в днр и лнр