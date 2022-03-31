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Шесть домов повредили при артобстреле Голубовского в ЛНР - РИА Новости, 31.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220331/obstrel-1781178162.html
Шесть домов повредили при артобстреле Голубовского в ЛНР
Шесть домов повредили при артобстреле Голубовского в ЛНР - РИА Новости, 31.03.2022
Шесть домов повредили при артобстреле Голубовского в ЛНР
Шесть жилых домов повреждено в результате артобстрела со стороны украинских войск в поселке Голубовское Луганской народной республики, сообщило... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T21:53
2022-03-31T21:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
россия
украина
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 31 мар - РИА Новости. Шесть жилых домов повреждено в результате артобстрела со стороны украинских войск в поселке Голубовское Луганской народной республики, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики открыли огонь из арторудий по поселку Голубовское в республике."В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Голубовское получили повреждения шесть жилых домов", - заявило представительство ЛНР в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220331/zapad-1780967802.html
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в мире, луганская народная республика, россия, украина, сцкк, ситуация в днр и лнр
21:53 31.03.2022
 
Шесть домов повредили при артобстреле Голубовского в ЛНР

Представительство ЛНР в СЦКК: шесть домов повредили при артобстреле Голубовского

© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina RybakovaВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina Rybakova
Военнослужащий ВСУ
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 31 мар - РИА Новости. Шесть жилых домов повреждено в результате артобстрела со стороны украинских войск в поселке Голубовское Луганской народной республики, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики открыли огонь из арторудий по поселку Голубовское в республике.
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"В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Голубовское получили повреждения шесть жилых домов", - заявило представительство ЛНР в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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