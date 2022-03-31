https://ria.ru/20220331/obstrel-1781040859.html
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР - РИА Новости, 31.03.2022
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР
Украинские войска в 11.50 мск обстреляли Александровку в Донецкой народной республике, выпустили 20 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T12:15
2022-03-31T12:15
2022-03-31T12:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Украинские войска в 11.50 мск обстреляли Александровку в Донецкой народной республике, выпустили 20 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.50 населенный пункт Георгиевка – населенный пункт Александровка: выпущено 20 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220330/khram-1780972167.html
https://ria.ru/20220321/donetsk-1779215361.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
12:15 31.03.2022 (обновлено: 12:22 31.03.2022)
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР
Украинские войска выпустили двадцать 122-миллиметровых снарядов по Александровке в ДНР