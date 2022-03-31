https://ria.ru/20220331/nestabilnost-1780991039.html
Лавров: Россия обеспокоена планами ИГ* "экспортировать" нестабильность
Лавров: Россия обеспокоена планами ИГ* "экспортировать" нестабильность - РИА Новости, 31.03.2022
Лавров: Россия обеспокоена планами ИГ* "экспортировать" нестабильность
Москва обеспокоена планами террористической группировки "Исламское государство"* по экспорту нестабильности в Центральную Азию и РФ, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T06:22
2022-03-31T06:22
2022-03-31T06:38
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ТУНЬСИ (КНР), 31 мар – РИА Новости. Москва обеспокоена планами террористической группировки "Исламское государство"* по экспорту нестабильности в Центральную Азию и РФ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он также назвал тревожным сигналом наращивание отрядов рядом группировок в районе афгано-таджикской и афгано-узбекской границ.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20220328/terrorizm-1780391237.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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россия, в мире
06:22 31.03.2022 (обновлено: 06:38 31.03.2022)
Лавров: Россия обеспокоена планами ИГ* "экспортировать" нестабильность
Глава МИД Лавров: Москва обеспокоена планами ИГ* "экспортировать" нестабильность в Россию