https://ria.ru/20220331/nestabilnost-1780991039.html

Лавров: Россия обеспокоена планами ИГ* "экспортировать" нестабильность

Лавров: Россия обеспокоена планами ИГ* "экспортировать" нестабильность - РИА Новости, 31.03.2022

Лавров: Россия обеспокоена планами ИГ* "экспортировать" нестабильность

Москва обеспокоена планами террористической группировки "Исламское государство"* по экспорту нестабильности в Центральную Азию и РФ, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T06:22

2022-03-31T06:22

2022-03-31T06:38

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в мире

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ТУНЬСИ (КНР), 31 мар – РИА Новости. Москва обеспокоена планами террористической группировки "Исламское государство"* по экспорту нестабильности в Центральную Азию и РФ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он также назвал тревожным сигналом наращивание отрядов рядом группировок в районе афгано-таджикской и афгано-узбекской границ.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220328/terrorizm-1780391237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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