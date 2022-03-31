https://ria.ru/20220331/natsvalyuta-1781122445.html
Россия будет увеличивать долю расчетов в рублях и валюте стран-партнеров
Россия будет увеличивать долю расчетов в рублях и валюте стран-партнеров - РИА Новости, 31.03.2022
Россия будет увеличивать долю расчетов в рублях и валюте стран-партнеров
РФ будет расширять сотрудничество в рублях и нацвалюте стран - надежных партнеров, заявил в ходе совещания по развитию авиаперевозок президент РФ Владимир... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:44
2022-03-31T16:44
2022-03-31T16:46
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. РФ будет расширять сотрудничество в рублях и нацвалюте стран - надежных партнеров, заявил в ходе совещания по развитию авиаперевозок президент РФ Владимир Путин."Будем и дальше последовательно, системно двигаться в этом направлении в рамках долгосрочного плана. Увеличивать во внешней торговле долю расчетов в национальной валюте и валютах тех стран, которые выступают надёжными партнерами", - сказал он.
https://ria.ru/20220330/valyuta-1780933928.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия
16:44 31.03.2022 (обновлено: 16:46 31.03.2022)
Россия будет увеличивать долю расчетов в рублях и валюте стран-партнеров
Путин: Россия расширит сотрудничество в рублях и нацвалюте стран — надежных партнеров