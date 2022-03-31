https://ria.ru/20220331/natsvalyuta-1781122445.html

Россия будет увеличивать долю расчетов в рублях и валюте стран-партнеров

Россия будет увеличивать долю расчетов в рублях и валюте стран-партнеров - РИА Новости, 31.03.2022

Россия будет увеличивать долю расчетов в рублях и валюте стран-партнеров

РФ будет расширять сотрудничество в рублях и нацвалюте стран - надежных партнеров, заявил в ходе совещания по развитию авиаперевозок президент РФ Владимир... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T16:44

2022-03-31T16:44

2022-03-31T16:46

экономика

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. РФ будет расширять сотрудничество в рублях и нацвалюте стран - надежных партнеров, заявил в ходе совещания по развитию авиаперевозок президент РФ Владимир Путин."Будем и дальше последовательно, системно двигаться в этом направлении в рамках долгосрочного плана. Увеличивать во внешней торговле долю расчетов в национальной валюте и валютах тех стран, которые выступают надёжными партнерами", - сказал он.

https://ria.ru/20220330/valyuta-1780933928.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, владимир путин, россия