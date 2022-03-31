https://ria.ru/20220331/natsionalizatsiya-1780992246.html
Квартиру Зеленского в Крыму национализируют, сообщил источник
Квартиру Зеленского в Крыму национализируют, сообщил источник - РИА Новости, 31.03.2022
Квартиру Зеленского в Крыму национализируют, сообщил источник
В Крыму могут национализировать имущество президента Украины Владимира Зеленского, сообщил РИА Новости источник в правительстве региона. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T06:59
2022-03-31T06:59
2022-03-31T09:24
россия
украина
в мире
сергей аксенов (политик)
ливадия
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости. В Крыму могут национализировать имущество президента Украины Владимира Зеленского, сообщил РИА Новости источник в правительстве региона."В список имущества, которое подпадает под национализацию, также будут включены апартаменты Зеленского в Ливадии", — уточнил собеседник агентства.Речь идет о квартире, которую жена Зеленского Елена купила в Ялтинском районе в 2013 году, когда Крым еще не входил в состав России. О недвижимости стало известно в 2019 году во время предвыборной кампании на Украине.Накануне глава Крыма Сергей Аксенов заявил о подготовке списка активов украинских олигархов, политиков и чиновников, поддерживающих киевский режим и нацизм. Этот перечень должен быть готов уже на этой неделе, после чего парламент рассмотрит вопрос о национализации.Зеленский в марте подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности России и ее резидентов. Он также пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.
https://ria.ru/20220330/peregovory-1780958235.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина, в мире, сергей аксенов (политик), ливадия, владимир зеленский
06:59 31.03.2022 (обновлено: 09:24 31.03.2022)
Квартиру Зеленского в Крыму национализируют, сообщил источник
В список имущества, подлежащего национализации в Крыму, включат квартиру Зеленского