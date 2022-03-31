https://ria.ru/20220331/nalog-1781166371.html

Минцифры предложило снизить налоговую ставку для малого IT-бизнеса

Минцифры предложило снизить налоговую ставку для малого IT-бизнеса - РИА Новости, 31.03.2022

Минцифры предложило снизить налоговую ставку для малого IT-бизнеса

Минцифры России направило письмо губернаторам с предложением на три года снизить до 1% с 6% налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) малому... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T20:14

2022-03-31T20:14

2022-03-31T20:15

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155877/91/1558779133_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_21d943639e05365694fd603360688465.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Минцифры России направило письмо губернаторам с предложением на три года снизить до 1% с 6% налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) малому бизнесу в сфере информационно-коммуникационных технологий, сообщает ведомство.Ведомство также исключило требование по количеству человек в организации для получения льгот. Таким образом, на меры поддержки смогут претендовать все аккредитованные IT-компании вне зависимости от численности сотрудников.Помимо этого, Минцифры предложило не менее чем в два раза снизить ставку налога на имущество, земельный налог для объектов связи и центров обработки данных (ЦОД); не менее чем вдвое снизить ставку арендной платы на государственное и муниципальное имущество для объектов связи и ЦОДов; а также предоставить региональные гранты на дальнейшее развитие.

https://ria.ru/20220329/otsrochka-1780606989.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия