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Минцифры предложило снизить налоговую ставку для малого IT-бизнеса - РИА Новости, 31.03.2022
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Минцифры предложило снизить налоговую ставку для малого IT-бизнеса
Минцифры предложило снизить налоговую ставку для малого IT-бизнеса - РИА Новости, 31.03.2022
Минцифры предложило снизить налоговую ставку для малого IT-бизнеса
Минцифры России направило письмо губернаторам с предложением на три года снизить до 1% с 6% налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) малому... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T20:14
2022-03-31T20:15
экономика
россия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Минцифры России направило письмо губернаторам с предложением на три года снизить до 1% с 6% налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) малому бизнесу в сфере информационно-коммуникационных технологий, сообщает ведомство.Ведомство также исключило требование по количеству человек в организации для получения льгот. Таким образом, на меры поддержки смогут претендовать все аккредитованные IT-компании вне зависимости от численности сотрудников.Помимо этого, Минцифры предложило не менее чем в два раза снизить ставку налога на имущество, земельный налог для объектов связи и центров обработки данных (ЦОД); не менее чем вдвое снизить ставку арендной платы на государственное и муниципальное имущество для объектов связи и ЦОДов; а также предоставить региональные гранты на дальнейшее развитие.
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экономика, россия
20:14 31.03.2022 (обновлено: 20:15 31.03.2022)
 
Минцифры предложило снизить налоговую ставку для малого IT-бизнеса

Минцифры предложило на три года снизить до 1% ставки по УСН малому IT-бизнесу

© Depositphotos / stockassoМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© Depositphotos / stockasso
Мужчина работает за ноутбуком
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Минцифры России направило письмо губернаторам с предложением на три года снизить до 1% с 6% налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) малому бизнесу в сфере информационно-коммуникационных технологий, сообщает ведомство.
"Минцифры России направило письмо губернаторам с предложением снизить налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) малому бизнесу в сфере информационно-коммуникационных технологий на три года. Ставки на УСН предлагается установить в размере 1% (вместо 6%)", - говорится в сообщении.
Ведомство также исключило требование по количеству человек в организации для получения льгот. Таким образом, на меры поддержки смогут претендовать все аккредитованные IT-компании вне зависимости от численности сотрудников.
Помимо этого, Минцифры предложило не менее чем в два раза снизить ставку налога на имущество, земельный налог для объектов связи и центров обработки данных (ЦОД); не менее чем вдвое снизить ставку арендной платы на государственное и муниципальное имущество для объектов связи и ЦОДов; а также предоставить региональные гранты на дальнейшее развитие.
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