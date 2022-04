https://ria.ru/20220331/minfin-1781174854.html

Минфин исполнил обязательства по выплатам по еврооблигациям

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Минфин РФ в полном объеме исполнил обязательства по выплатам по еврооблигациям с погашением в 2030 году, говорится в сообщении министерства."Минфин России информирует, что средства для выплаты купонного дохода и частичного погашения основного долга по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательным сроком погашения в 2030 году (ISIN XS0114288789 / US78307ACZ49) в общей сумме 329,2 млн долл. США получены платежным агентом по еврооблигациям (The Bank of New York Mellon)", - говорится в сообщении.Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены Минфином в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций.

россия

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)