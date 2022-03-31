21:18 31.03.2022 (обновлено: 21:28 31.03.2022)
Минфин исполнил обязательства по выплатам по еврооблигациям
Минфин исполнил обязательства по выплатам по еврооблигациям с погашением в 2030 году
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Минфин РФ в полном объеме исполнил обязательства по выплатам по еврооблигациям с погашением в 2030 году, говорится в сообщении министерства.
Минфин РФ 31 марта должен был выплатить купон и частично погасить евробонды выпуска с погашением в 2030 году. Выпуск Россия-30 на 21,2 миллиарда долларов Минфин разместил в 2000 году в рамках реструктуризации обязательств Внешэкономбанка по советским долгам. Условия выпуска предусматривают погашение номинала амортизационными частями, а в обращении остаются бумаги на 2,3 миллиарда долларов.
"Минфин России информирует, что средства для выплаты купонного дохода и частичного погашения основного долга по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательным сроком погашения в 2030 году (ISIN XS0114288789 / US78307ACZ49) в общей сумме 329,2 млн долл. США получены платежным агентом по еврооблигациям (The Bank of New York Mellon)", - говорится в сообщении.
Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены Минфином в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций.