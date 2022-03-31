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Минфин исполнил обязательства по выплатам по еврооблигациям - РИА Новости, 31.03.2022
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Минфин исполнил обязательства по выплатам по еврооблигациям
Минфин исполнил обязательства по выплатам по еврооблигациям - РИА Новости, 31.03.2022
Минфин исполнил обязательства по выплатам по еврооблигациям
Минфин РФ в полном объеме исполнил обязательства по выплатам по еврооблигациям с погашением в 2030 году, говорится в сообщении министерства. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T21:18
2022-03-31T21:28
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Минфин РФ в полном объеме исполнил обязательства по выплатам по еврооблигациям с погашением в 2030 году, говорится в сообщении министерства."Минфин России информирует, что средства для выплаты купонного дохода и частичного погашения основного долга по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательным сроком погашения в 2030 году (ISIN XS0114288789 / US78307ACZ49) в общей сумме 329,2 млн долл. США получены платежным агентом по еврооблигациям (The Bank of New York Mellon)", - говорится в сообщении.Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены Минфином в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций.
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
21:18 31.03.2022 (обновлено: 21:28 31.03.2022)
 
Минфин исполнил обязательства по выплатам по еврооблигациям

Минфин исполнил обязательства по выплатам по еврооблигациям с погашением в 2030 году

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Минфин РФ в полном объеме исполнил обязательства по выплатам по еврооблигациям с погашением в 2030 году, говорится в сообщении министерства.
Минфин РФ 31 марта должен был выплатить купон и частично погасить евробонды выпуска с погашением в 2030 году. Выпуск Россия-30 на 21,2 миллиарда долларов Минфин разместил в 2000 году в рамках реструктуризации обязательств Внешэкономбанка по советским долгам. Условия выпуска предусматривают погашение номинала амортизационными частями, а в обращении остаются бумаги на 2,3 миллиарда долларов.
"Минфин России информирует, что средства для выплаты купонного дохода и частичного погашения основного долга по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательным сроком погашения в 2030 году (ISIN XS0114288789 / US78307ACZ49) в общей сумме 329,2 млн долл. США получены платежным агентом по еврооблигациям (The Bank of New York Mellon)", - говорится в сообщении.
Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены Минфином в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций.
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ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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