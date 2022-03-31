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Тревога в Лилле, где якобы разыскивался мужчина, оказалась ложной
Тревога в Лилле, где якобы разыскивался мужчина, оказалась ложной - РИА Новости, 31.03.2022
Тревога в Лилле, где якобы разыскивался мужчина, оказалась ложной
Тревога во французском Лилле, где якобы разыскивался вооруженный мужчина, оказалась ложной, сообщает издание Voix du Nord. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T18:36
2022-03-31T18:36
2022-03-31T19:35
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ПАРИЖ, 31 мар – РИА Новости. Тревога во французском Лилле, где якобы разыскивался вооруженный мужчина, оказалась ложной, сообщает издание Voix du Nord.Ранее сообщалась, что в районе вокзала Лилля началась полицейская операция, квартал был оцеплен.Отмечается, что прерванное в связи с операцией движение поездов возобновилось около 16.40 (17.40 мск).
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, лилль, франция
18:36 31.03.2022 (обновлено: 19:35 31.03.2022)
Тревога в Лилле, где якобы разыскивался мужчина, оказалась ложной
Voix du Nord: тревога во французском Лилле, где якобы разыскивался мужчина, была ложной