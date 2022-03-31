https://ria.ru/20220331/lill-1781151273.html

Тревога в Лилле, где якобы разыскивался мужчина, оказалась ложной

Тревога в Лилле, где якобы разыскивался мужчина, оказалась ложной - РИА Новости, 31.03.2022

Тревога в Лилле, где якобы разыскивался мужчина, оказалась ложной

Тревога во французском Лилле, где якобы разыскивался вооруженный мужчина, оказалась ложной, сообщает издание Voix du Nord. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T18:36

2022-03-31T18:36

2022-03-31T19:35

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ПАРИЖ, 31 мар – РИА Новости. Тревога во французском Лилле, где якобы разыскивался вооруженный мужчина, оказалась ложной, сообщает издание Voix du Nord.Ранее сообщалась, что в районе вокзала Лилля началась полицейская операция, квартал был оцеплен.Отмечается, что прерванное в связи с операцией движение поездов возобновилось около 16.40 (17.40 мск).

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, лилль, франция