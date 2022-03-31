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Эксперт: в Латинской Америке вырастет инфляция из-за санкций против России - РИА Новости, 31.03.2022
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Эксперт: в Латинской Америке вырастет инфляция из-за санкций против России
Эксперт: в Латинской Америке вырастет инфляция из-за санкций против России - РИА Новости, 31.03.2022
Эксперт: в Латинской Америке вырастет инфляция из-за санкций против России
Санкции в отношении России и конфликт на Украине влекут за собой рост бедности, инфляции, безработицы и экономический спад в Латинской Америке, заявил РИА... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T22:41
2022-03-31T22:41
латинская америка
россия
мвф
евросоюз
в мире
экономика
инфляция
украина
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МОНТЕВИДЕО, 31 мар - РИА Новости. Санкции в отношении России и конфликт на Украине влекут за собой рост бедности, инфляции, безработицы и экономический спад в Латинской Америке, заявил РИА Новости член Латиноамериканского стратегического центра геополитики Celag, магистр латиноамериканских исследований Национального автономного университета Мексики UNAM Анибаль Гарсия Фернандес.Инфляция, подчеркнул эксперт, подразумевает ограничение роста экономики."Это очень плохие новости для наиболее уязвимых слоев населения Латинской Америки. Из-за конфликта на Украине бедные слои населения пострадают больше всего. ЭКЛАК (Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна - ред.) сообщила, что в регионе будут расти бедность и безработица. Если конфликт затянется, отрасли народного хозяйства пострадают еще больше", - предупредил Гарсия Фернандес.УдобренияМеждународный валютный фонд (МВФ) в начале марта предсказал рост инфляции в регионе из-за роста цен на энергоносители и указал на возможную нехватку удобрений, поскольку Россия является одним из основных их производителей. В этих условиях инфляция в крупнейших странах - Бразилии, Мексике, Чили, Колумбии и Перу, которая уже достигла 8%, "вероятно, значительно ускорится"."Латинская Америка не является самодостаточной в аграрном секторе, в случае с Мексикой эта проблема очень ясна. Несмотря на масштабное внутреннее производство кукурузы, национальное потребление нуждается в импорте из других государств, включая Россию. Из России же Мексика импортирует 20% удобрений", - рассказал эксперт.По словам Гарсии Фернандеса, сказанное справедливо и для Бразилии, которая производит свои удобрения в объеме, недостаточном для внутреннего потребления.Наложение кризисовКризисная ситуация в Латинской Америке развивается с 2008 года, напомнил собеседник агентства. В 2020 году на последствия финансовых проблем 2008 года наложилась пандемия COVID-19."Кризис с пандемией обострился, и как следствие этих двух кризисов возникло гораздо большее давление. Теперь ситуацию ухудшает еще и конфликт на Украине", - уточнил эксперт.Несмотря на общие неблагоприятные условия, некоторые страны Латинской Америки, особенно производители топлива, такие как Мексика, Аргентина, Бразилия, Эквадор и Венесуэла, могут оказаться в плюсе в сложившейся ситуации."Недавнее сближение Венесуэлы и США может привести к снятию ряда действующих санкций в сфере энергетики и способствовать возобновлению экспорта", - отметил Гарсия Фернандес.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин отмечал также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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латинская америка, россия, мвф, евросоюз, в мире, экономика, инфляция, украина, санкции в отношении россии
22:41 31.03.2022
 
Эксперт: в Латинской Америке вырастет инфляция из-за санкций против России

Эксперт Гарсия Фернандес: санкции против России вызовут инфляцию в Латинской Америке

© AP Photo / Natacha PisarenkoВид на Буэнос-Айрес
Вид на Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вид на Буэнос-Айрес
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МОНТЕВИДЕО, 31 мар - РИА Новости. Санкции в отношении России и конфликт на Украине влекут за собой рост бедности, инфляции, безработицы и экономический спад в Латинской Америке, заявил РИА Новости член Латиноамериканского стратегического центра геополитики Celag, магистр латиноамериканских исследований Национального автономного университета Мексики UNAM Анибаль Гарсия Фернандес.
"Главным возможным последствием (санкций против РФ и конфликта на Украине - ред.) для Латинской Америки является рост инфляции... Кроме того, сильно пострадают наиболее уязвимые слои латиноамериканского населения. В случае с Мексикой наблюдается заметный рост инфляции, уже около 8%. То же самое происходит и с другими странами", - сказал Гарсия Фернандес.
Инфляция, подчеркнул эксперт, подразумевает ограничение роста экономики.
"Это очень плохие новости для наиболее уязвимых слоев населения Латинской Америки. Из-за конфликта на Украине бедные слои населения пострадают больше всего. ЭКЛАК (Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна - ред.) сообщила, что в регионе будут расти бедность и безработица. Если конфликт затянется, отрасли народного хозяйства пострадают еще больше", - предупредил Гарсия Фернандес.

Удобрения

Международный валютный фонд (МВФ) в начале марта предсказал рост инфляции в регионе из-за роста цен на энергоносители и указал на возможную нехватку удобрений, поскольку Россия является одним из основных их производителей. В этих условиях инфляция в крупнейших странах - Бразилии, Мексике, Чили, Колумбии и Перу, которая уже достигла 8%, "вероятно, значительно ускорится".
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"Латинская Америка не является самодостаточной в аграрном секторе, в случае с Мексикой эта проблема очень ясна. Несмотря на масштабное внутреннее производство кукурузы, национальное потребление нуждается в импорте из других государств, включая Россию. Из России же Мексика импортирует 20% удобрений", - рассказал эксперт.
По словам Гарсии Фернандеса, сказанное справедливо и для Бразилии, которая производит свои удобрения в объеме, недостаточном для внутреннего потребления.

Наложение кризисов

Кризисная ситуация в Латинской Америке развивается с 2008 года, напомнил собеседник агентства. В 2020 году на последствия финансовых проблем 2008 года наложилась пандемия COVID-19.
"Кризис с пандемией обострился, и как следствие этих двух кризисов возникло гораздо большее давление. Теперь ситуацию ухудшает еще и конфликт на Украине", - уточнил эксперт.
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Несмотря на общие неблагоприятные условия, некоторые страны Латинской Америки, особенно производители топлива, такие как Мексика, Аргентина, Бразилия, Эквадор и Венесуэла, могут оказаться в плюсе в сложившейся ситуации.
"Недавнее сближение Венесуэлы и США может привести к снятию ряда действующих санкций в сфере энергетики и способствовать возобновлению экспорта", - отметил Гарсия Фернандес.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин отмечал также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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