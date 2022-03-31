https://ria.ru/20220331/latamerika-1781181509.html

Эксперт: в Латинской Америке вырастет инфляция из-за санкций против России

Эксперт: в Латинской Америке вырастет инфляция из-за санкций против России - РИА Новости, 31.03.2022

Эксперт: в Латинской Америке вырастет инфляция из-за санкций против России

Санкции в отношении России и конфликт на Украине влекут за собой рост бедности, инфляции, безработицы и экономический спад в Латинской Америке, заявил РИА... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T22:41

2022-03-31T22:41

2022-03-31T22:41

латинская америка

россия

мвф

евросоюз

в мире

экономика

инфляция

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104753/16/1047531657_0:24:2501:1430_1920x0_80_0_0_e7908ca0f15c3ff6f82f90e295c82c84.jpg

МОНТЕВИДЕО, 31 мар - РИА Новости. Санкции в отношении России и конфликт на Украине влекут за собой рост бедности, инфляции, безработицы и экономический спад в Латинской Америке, заявил РИА Новости член Латиноамериканского стратегического центра геополитики Celag, магистр латиноамериканских исследований Национального автономного университета Мексики UNAM Анибаль Гарсия Фернандес.Инфляция, подчеркнул эксперт, подразумевает ограничение роста экономики."Это очень плохие новости для наиболее уязвимых слоев населения Латинской Америки. Из-за конфликта на Украине бедные слои населения пострадают больше всего. ЭКЛАК (Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна - ред.) сообщила, что в регионе будут расти бедность и безработица. Если конфликт затянется, отрасли народного хозяйства пострадают еще больше", - предупредил Гарсия Фернандес.УдобренияМеждународный валютный фонд (МВФ) в начале марта предсказал рост инфляции в регионе из-за роста цен на энергоносители и указал на возможную нехватку удобрений, поскольку Россия является одним из основных их производителей. В этих условиях инфляция в крупнейших странах - Бразилии, Мексике, Чили, Колумбии и Перу, которая уже достигла 8%, "вероятно, значительно ускорится"."Латинская Америка не является самодостаточной в аграрном секторе, в случае с Мексикой эта проблема очень ясна. Несмотря на масштабное внутреннее производство кукурузы, национальное потребление нуждается в импорте из других государств, включая Россию. Из России же Мексика импортирует 20% удобрений", - рассказал эксперт.По словам Гарсии Фернандеса, сказанное справедливо и для Бразилии, которая производит свои удобрения в объеме, недостаточном для внутреннего потребления.Наложение кризисовКризисная ситуация в Латинской Америке развивается с 2008 года, напомнил собеседник агентства. В 2020 году на последствия финансовых проблем 2008 года наложилась пандемия COVID-19."Кризис с пандемией обострился, и как следствие этих двух кризисов возникло гораздо большее давление. Теперь ситуацию ухудшает еще и конфликт на Украине", - уточнил эксперт.Несмотря на общие неблагоприятные условия, некоторые страны Латинской Америки, особенно производители топлива, такие как Мексика, Аргентина, Бразилия, Эквадор и Венесуэла, могут оказаться в плюсе в сложившейся ситуации."Недавнее сближение Венесуэлы и США может привести к снятию ряда действующих санкций в сфере энергетики и способствовать возобновлению экспорта", - отметил Гарсия Фернандес.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин отмечал также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220323/tovary-1779544355.html

https://ria.ru/20220331/zapad-1780956836.html

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

латинская америка

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

латинская америка, россия, мвф, евросоюз, в мире, экономика, инфляция, украина, санкции в отношении россии