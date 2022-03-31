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В ГД ответили на возвращение заявлений об оккупации Курил в риторику Токио - РИА Новости, 31.03.2022
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В ГД ответили на возвращение заявлений об оккупации Курил в риторику Токио
В ГД ответили на возвращение заявлений об оккупации Курил в риторику Токио - РИА Новости, 31.03.2022
В ГД ответили на возвращение заявлений об оккупации Курил в риторику Токио
Появление формулировки об "оккупации" южных Курил Россией в публикуемой правительством Японии "Синей книге по дипломатии" связано с продолжающейся политикой... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T09:55
2022-03-31T09:55
в мире
россия
курильские острова
япония
обсуждение мирного договора россии и японии
госдума рф
алексей чепа
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Появление формулировки об "оккупации" южных Курил Россией в публикуемой правительством Японии "Синей книге по дипломатии" связано с продолжающейся политикой давления США на своих партнеров в попытке повлиять на РФ, подобные шаги со стороны Токио препятствуют подписанию мирного договора с Москвой, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.Ранее агентство Киодо со ссылкой на информированные источники, знакомые с текстом чернового варианта документа, сообщило, что японское правительство в "Синей книге по дипломатии" за 2022 год (фактически охватывает период с 1 января по 31 декабря 2021 года) в разделе про так называемые "северные территории", как Токио именует южные острова Курильской гряды, вновь вернуло резкую формулировку о том, что "эти территории являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированы Россией"."Появление такой формулировки связано с тем, что США продолжают пытаться оказывать давление на своих партнёров", - подчеркнул политик, отвечая на вопрос, почему формулировка могла появиться именно сейчас.Парламентарий добавил, что подобные действия чреваты негативными последствиями для отношений Москвы и Токио, препятствуют подписанию мирного договора."Мы выражаем протест, такие формулировки недопустимы. Эти действия усложняют подписание мирного договора с Японией, создают напряжение в отношении Москвы и Токио... Россия обязательно ответит, уверен, по линии МИД будут соответствующие решения", - подчеркнул парламентарий.Япония ранее ввела против России несколько пакетов санкций. МИД РФ заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне между лидерами России и Японии японский премьер-министр заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это является серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого - заключение мирного договора.
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россия
курильские острова
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в мире, россия, курильские острова, япония, обсуждение мирного договора россии и японии, госдума рф, алексей чепа
09:55 31.03.2022
 
В ГД ответили на возвращение заявлений об оккупации Курил в риторику Токио

Депутат ГД Чепа: формулировка об оккупации южных Курил связана с давлением США на Японию

© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкОстров Шикотан
Остров Шикотан - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Андрей Шапран
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Появление формулировки об "оккупации" южных Курил Россией в публикуемой правительством Японии "Синей книге по дипломатии" связано с продолжающейся политикой давления США на своих партнеров в попытке повлиять на РФ, подобные шаги со стороны Токио препятствуют подписанию мирного договора с Москвой, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее агентство Киодо со ссылкой на информированные источники, знакомые с текстом чернового варианта документа, сообщило, что японское правительство в "Синей книге по дипломатии" за 2022 год (фактически охватывает период с 1 января по 31 декабря 2021 года) в разделе про так называемые "северные территории", как Токио именует южные острова Курильской гряды, вновь вернуло резкую формулировку о том, что "эти территории являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированы Россией".
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"Появление такой формулировки связано с тем, что США продолжают пытаться оказывать давление на своих партнёров", - подчеркнул политик, отвечая на вопрос, почему формулировка могла появиться именно сейчас.
Парламентарий добавил, что подобные действия чреваты негативными последствиями для отношений Москвы и Токио, препятствуют подписанию мирного договора.
"Мы выражаем протест, такие формулировки недопустимы. Эти действия усложняют подписание мирного договора с Японией, создают напряжение в отношении Москвы и Токио... Россия обязательно ответит, уверен, по линии МИД будут соответствующие решения", - подчеркнул парламентарий.
Япония ранее ввела против России несколько пакетов санкций. МИД РФ заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
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Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне между лидерами России и Японии японский премьер-министр заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это является серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого - заключение мирного договора.
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