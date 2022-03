Суборбитальный корабль New Shepard в туристами стартовал в США

https://ria.ru/20220331/kosmos-1781135298.html

ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Суборбитальный космический корабль New Shepard отправился в четвертый пилотируемый полет, на борту находятся шесть человек, компания Blue Origin ведет прямую трансляцию.Запуск состоялся со стартовой площадки Blue Origin в западной части Техаса в 09.59 (16.59 мск) по времени восточного побережья США. На борту корабля на границу с космосом отправились бизнесмен Марти Аллен, предприниматель Марк Хейгл с супругой, бизнесмен и ментор Джим Китчен, президент компании Commercial Space Technologies Джордж Нилд и один из разработчиков New Shepard, инженер Blue Origin Гэрри Лай. Примечательно, что последний был включен в экипаж на последнем этапе предполетной подготовки после того, как от полета оказался 28-летний комик Пит Дэвидсон.Для Blue Origin это двадцатая миссия корабля серии New Shepard с 2015 года, шестой полет для этой многоразовой капсулы корабля и четвертая пилотируемая миссия.Весь полет New Shepard продолжается чуть более 10 минут, корабль стартует с Земли, набирает высоту, после чего от него отделяется капсула с экипажем. Она поднимается на высоту чуть более 100 километров, в течение нескольких минут экипаж испытывает невесомость, после чего возвращается на Землю. Корабль New Shepard также совершает вертикальную посадку на Землю.

