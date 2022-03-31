Рейтинг@Mail.ru
Суборбитальный корабль New Shepard в туристами стартовал в США - РИА Новости, 31.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220331/kosmos-1781135298.html
Суборбитальный корабль New Shepard в туристами стартовал в США
Суборбитальный корабль New Shepard в туристами стартовал в США - РИА Новости, 31.03.2022
Суборбитальный корабль New Shepard в туристами стартовал в США
Суборбитальный космический корабль New Shepard отправился в четвертый пилотируемый полет, на борту находятся шесть человек, компания Blue Origin ведет прямую... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T17:26
2022-03-31T17:32
космос - риа наука
космос
blue origin
сша
техас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781135803_0:315:3081:2048_1920x0_80_0_0_619b8e8aa14ae34d8f7141ced7dd2677.jpg
ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Суборбитальный космический корабль New Shepard отправился в четвертый пилотируемый полет, на борту находятся шесть человек, компания Blue Origin ведет прямую трансляцию.Запуск состоялся со стартовой площадки Blue Origin в западной части Техаса в 09.59 (16.59 мск) по времени восточного побережья США. На борту корабля на границу с космосом отправились бизнесмен Марти Аллен, предприниматель Марк Хейгл с супругой, бизнесмен и ментор Джим Китчен, президент компании Commercial Space Technologies Джордж Нилд и один из разработчиков New Shepard, инженер Blue Origin Гэрри Лай. Примечательно, что последний был включен в экипаж на последнем этапе предполетной подготовки после того, как от полета оказался 28-летний комик Пит Дэвидсон.Для Blue Origin это двадцатая миссия корабля серии New Shepard с 2015 года, шестой полет для этой многоразовой капсулы корабля и четвертая пилотируемая миссия.Весь полет New Shepard продолжается чуть более 10 минут, корабль стартует с Земли, набирает высоту, после чего от него отделяется капсула с экипажем. Она поднимается на высоту чуть более 100 километров, в течение нескольких минут экипаж испытывает невесомость, после чего возвращается на Землю. Корабль New Shepard также совершает вертикальную посадку на Землю.
космос
сша
техас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781135803_350:0:3081:2048_1920x0_80_0_0_c21a303a6ce8de903f9359987e2133f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, космос, blue origin, сша, техас
17:26 31.03.2022 (обновлено: 17:32 31.03.2022)
 
Суборбитальный корабль New Shepard в туристами стартовал в США

Blue Origin: суборбитальный корабль New Shepard с шестью туристами стартовал в Техасе

© AFP 2022 / Patrick T. FallonСуборбитальный космический корабль New Shepard отправился в четвертый пилотируемый полет со стартовой площадки Blue Origin
Суборбитальный космический корабль New Shepard отправился в четвертый пилотируемый полет со стартовой площадки Blue Origin - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© AFP 2022 / Patrick T. Fallon
Суборбитальный космический корабль New Shepard отправился в четвертый пилотируемый полет со стартовой площадки Blue Origin
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Суборбитальный космический корабль New Shepard отправился в четвертый пилотируемый полет, на борту находятся шесть человек, компания Blue Origin ведет прямую трансляцию.
Запуск состоялся со стартовой площадки Blue Origin в западной части Техаса в 09.59 (16.59 мск) по времени восточного побережья США. На борту корабля на границу с космосом отправились бизнесмен Марти Аллен, предприниматель Марк Хейгл с супругой, бизнесмен и ментор Джим Китчен, президент компании Commercial Space Technologies Джордж Нилд и один из разработчиков New Shepard, инженер Blue Origin Гэрри Лай. Примечательно, что последний был включен в экипаж на последнем этапе предполетной подготовки после того, как от полета оказался 28-летний комик Пит Дэвидсон.
Для Blue Origin это двадцатая миссия корабля серии New Shepard с 2015 года, шестой полет для этой многоразовой капсулы корабля и четвертая пилотируемая миссия.
Весь полет New Shepard продолжается чуть более 10 минут, корабль стартует с Земли, набирает высоту, после чего от него отделяется капсула с экипажем. Она поднимается на высоту чуть более 100 километров, в течение нескольких минут экипаж испытывает невесомость, после чего возвращается на Землю. Корабль New Shepard также совершает вертикальную посадку на Землю.
 
Космос - РИА НаукаКосмосBlue OriginСШАТехас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала