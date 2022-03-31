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Тюменская область продлила ограничения из-за угрозы новых вспышек COVID-19 - РИА Новости, 31.03.2022
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Тюменская область
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Тюменская область продлила ограничения из-за угрозы новых вспышек COVID-19
Тюменская область продлила ограничения из-за угрозы новых вспышек COVID-19 - РИА Новости, 31.03.2022
Тюменская область продлила ограничения из-за угрозы новых вспышек COVID-19
Ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавируса, в Тюменской области продлены до 1 мая, так как угроза новых вспышек заболеваемости остается РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T15:34
2022-03-31T15:34
тюменская область
общество
здоровье - общество
александр моор
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
россия
коронавирус в россии
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ТЮМЕНЬ, 31 мар - РИА Новости. Ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавируса, в Тюменской области продлены до 1 мая, так как угроза новых вспышек заболеваемости остается актуальной, сообщил губернатор Александр Моор.Решение о продлении противокоронавирусных ограничений принято по итогам заседания областного оперативного штаба в среду. Показатель заболеваемости COVID-19 в регионе снижается, но все еще высокий и за последнюю неделю составил 168 на 100 000 населения - на 43% выше, чем в среднем по России, сообщили в правительстве региона со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора."По мнению специалистов, угроза новых вспышек заболеваемости остается актуальной. Это уже происходит в Китае, Южной Корее, Германии и некоторых других странах. Именно поэтому ограничения остаются", – подчеркнул Александр Моор.Глава региона призвал земляков бережно относиться к своему здоровью и не пропускать сроки ревакцинации от COVID-19.Ранее сообщалось об отмене ряда ограничений, в том числе системы пропусков по QR-кодам, однако жители региона по-прежнему обязаны соблюдать масочный режим в местах массового пребывания людей и в общественном транспорте. Также продолжают действовать требования Роспотребнадзора, касающиеся проведения публичных мероприятий.
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общество, здоровье - общество, александр моор, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, россия, коронавирус в россии, тюменская область
15:34 31.03.2022
 
Тюменская область продлила ограничения из-за угрозы новых вспышек COVID-19

Тюменская область продлила ограничения из-за угрозы новых вспышек коронавируса

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедик использует пульсоксиметр в палате инфекционного отделения
Медик использует пульсоксиметр в палате инфекционного отделения - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Медик использует пульсоксиметр в палате инфекционного отделения
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ТЮМЕНЬ, 31 мар - РИА Новости. Ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавируса, в Тюменской области продлены до 1 мая, так как угроза новых вспышек заболеваемости остается актуальной, сообщил губернатор Александр Моор.
Решение о продлении противокоронавирусных ограничений принято по итогам заседания областного оперативного штаба в среду. Показатель заболеваемости COVID-19 в регионе снижается, но все еще высокий и за последнюю неделю составил 168 на 100 000 населения - на 43% выше, чем в среднем по России, сообщили в правительстве региона со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора.
"По мнению специалистов, угроза новых вспышек заболеваемости остается актуальной. Это уже происходит в Китае, Южной Корее, Германии и некоторых других странах. Именно поэтому ограничения остаются", – подчеркнул Александр Моор.
Глава региона призвал земляков бережно относиться к своему здоровью и не пропускать сроки ревакцинации от COVID-19.
Ранее сообщалось об отмене ряда ограничений, в том числе системы пропусков по QR-кодам, однако жители региона по-прежнему обязаны соблюдать масочный режим в местах массового пребывания людей и в общественном транспорте. Также продолжают действовать требования Роспотребнадзора, касающиеся проведения публичных мероприятий.
 
Тюменская областьОбществоЗдоровье - ОбществоАлександр МоорФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19РоссияКоронавирус в РоссииТюменская область
 
 
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