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Тюменская область продлила ограничения из-за угрозы новых вспышек COVID-19

Тюменская область продлила ограничения из-за угрозы новых вспышек COVID-19 - РИА Новости, 31.03.2022

Тюменская область продлила ограничения из-за угрозы новых вспышек COVID-19

Ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавируса, в Тюменской области продлены до 1 мая, так как угроза новых вспышек заболеваемости остается РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T15:34

2022-03-31T15:34

2022-03-31T15:34

тюменская область

общество

здоровье - общество

александр моор

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

россия

коронавирус в россии

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ТЮМЕНЬ, 31 мар - РИА Новости. Ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавируса, в Тюменской области продлены до 1 мая, так как угроза новых вспышек заболеваемости остается актуальной, сообщил губернатор Александр Моор.Решение о продлении противокоронавирусных ограничений принято по итогам заседания областного оперативного штаба в среду. Показатель заболеваемости COVID-19 в регионе снижается, но все еще высокий и за последнюю неделю составил 168 на 100 000 населения - на 43% выше, чем в среднем по России, сообщили в правительстве региона со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора."По мнению специалистов, угроза новых вспышек заболеваемости остается актуальной. Это уже происходит в Китае, Южной Корее, Германии и некоторых других странах. Именно поэтому ограничения остаются", – подчеркнул Александр Моор.Глава региона призвал земляков бережно относиться к своему здоровью и не пропускать сроки ревакцинации от COVID-19.Ранее сообщалось об отмене ряда ограничений, в том числе системы пропусков по QR-кодам, однако жители региона по-прежнему обязаны соблюдать масочный режим в местах массового пребывания людей и в общественном транспорте. Также продолжают действовать требования Роспотребнадзора, касающиеся проведения публичных мероприятий.

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тюменская область

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, здоровье - общество, александр моор, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, россия, коронавирус в россии, тюменская область