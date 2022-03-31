Тюменская область продлила ограничения из-за угрозы новых вспышек COVID-19
Тюменская область продлила ограничения из-за угрозы новых вспышек коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедик использует пульсоксиметр в палате инфекционного отделения
Медик использует пульсоксиметр в палате инфекционного отделения
ТЮМЕНЬ, 31 мар - РИА Новости. Ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавируса, в Тюменской области продлены до 1 мая, так как угроза новых вспышек заболеваемости остается актуальной, сообщил губернатор Александр Моор.
Решение о продлении противокоронавирусных ограничений принято по итогам заседания областного оперативного штаба в среду. Показатель заболеваемости COVID-19 в регионе снижается, но все еще высокий и за последнюю неделю составил 168 на 100 000 населения - на 43% выше, чем в среднем по России, сообщили в правительстве региона со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора.
"По мнению специалистов, угроза новых вспышек заболеваемости остается актуальной. Это уже происходит в Китае, Южной Корее, Германии и некоторых других странах. Именно поэтому ограничения остаются", – подчеркнул Александр Моор.
Глава региона призвал земляков бережно относиться к своему здоровью и не пропускать сроки ревакцинации от COVID-19.
Ранее сообщалось об отмене ряда ограничений, в том числе системы пропусков по QR-кодам, однако жители региона по-прежнему обязаны соблюдать масочный режим в местах массового пребывания людей и в общественном транспорте. Также продолжают действовать требования Роспотребнадзора, касающиеся проведения публичных мероприятий.