https://ria.ru/20220331/kontrakty-1781120391.html

ЕС может заморозить евро и доллары по газовым контрактам, заявил Путин

ЕС может заморозить евро и доллары по газовым контрактам, заявил Путин - РИА Новости, 31.03.2022

ЕС может заморозить евро и доллары по газовым контрактам, заявил Путин

Развитие ситуации, при которой страны Европы могут заморозить евро и доллары по газовым контрактам, вполне ожидаемо, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T16:37

2022-03-31T16:37

2022-03-31T16:37

экономика

владимир путин

евросоюз

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Развитие ситуации, при которой страны Европы могут заморозить евро и доллары по газовым контрактам, вполне ожидаемо, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию авиаперевозок."В случае дальнейших поставок газа и их оплаты в традиционной схеме новые финансовые поступления в евро или долларах также могут быть заблокированы. Такое развитие ситуации вполне ожидаемо, тем более, что некоторые политики на Западе об этом говорят, причем говорят публично", - сказал он.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, владимир путин, евросоюз