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ЕС может заморозить евро и доллары по газовым контрактам, заявил Путин - РИА Новости, 31.03.2022
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ЕС может заморозить евро и доллары по газовым контрактам, заявил Путин
ЕС может заморозить евро и доллары по газовым контрактам, заявил Путин - РИА Новости, 31.03.2022
ЕС может заморозить евро и доллары по газовым контрактам, заявил Путин
Развитие ситуации, при которой страны Европы могут заморозить евро и доллары по газовым контрактам, вполне ожидаемо, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:37
2022-03-31T16:37
экономика
владимир путин
евросоюз
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Развитие ситуации, при которой страны Европы могут заморозить евро и доллары по газовым контрактам, вполне ожидаемо, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию авиаперевозок."В случае дальнейших поставок газа и их оплаты в традиционной схеме новые финансовые поступления в евро или долларах также могут быть заблокированы. Такое развитие ситуации вполне ожидаемо, тем более, что некоторые политики на Западе об этом говорят, причем говорят публично", - сказал он.
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экономика, владимир путин, евросоюз
16:37 31.03.2022
 
ЕС может заморозить евро и доллары по газовым контрактам, заявил Путин

Путин: ситуация, при которой ЕС заморозит евро и доллары по газовым контрактам, ожидаема

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Развитие ситуации, при которой страны Европы могут заморозить евро и доллары по газовым контрактам, вполне ожидаемо, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию авиаперевозок.
"В случае дальнейших поставок газа и их оплаты в традиционной схеме новые финансовые поступления в евро или долларах также могут быть заблокированы. Такое развитие ситуации вполне ожидаемо, тем более, что некоторые политики на Западе об этом говорят, причем говорят публично", - сказал он.
Российский газ в Европе: страны-лидеры по объему закупок
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Российский газ в Европе: страны — лидеры по объему закупок
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