https://ria.ru/20220331/konkurentosposobnost-1781133761.html

Мезенцев: ключевая задача РФ и Белоруссии – повышение конкурентоспособности

Мезенцев: ключевая задача РФ и Белоруссии – повышение конкурентоспособности - РИА Новости, 31.03.2022

Мезенцев: ключевая задача РФ и Белоруссии – повышение конкурентоспособности

Ключевыми задачами для успешной экономической интеграции России и Белоруссии является повышение конкурентоспособности продукции белорусских и российских... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T17:17

2022-03-31T17:17

2022-03-31T17:17

союзное государство

белоруссия

россия

дмитрий мезенцев

михаил мишустин

миа "россия сегодня"

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Ключевыми задачами для успешной экономической интеграции России и Белоруссии является повышение конкурентоспособности продукции белорусских и российских производителей, расширение их присутствия на новых рынках, а также формирование новых производственных цепочек, заявил в четверг на российско-белорусском экспертно-медийном форуме госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.Форум по теме "Союзное государство: экономическая интеграция – задачи развития" состоялся на площадке МИА "Россия сегодня"."Стратегия взаимодействия России и Беларуси в экономической сфере заключается в реализации 28 утвержденных до 2024 года союзных программ с учетом вызовов времени. Эти программы – фундамент экономической интеграции двух стран. Документ комплексный, масштабный, глубоко проработанный и сбалансированный. Безусловно, сегодня, когда ситуация на западном европейском рынке неблагоприятная, ключевыми для нас становятся задачи повышения конкурентоспособности продукции белорусских и российских производителей и формирование тех предложений, которые позволят расширить наше присутствие на новых рынках и добиться иного позиционирования на них. Как сказал премьер-министр России Михаил Мишустин, мы должны работать над формированием новых производственных цепочек. Сегодня этот тезис еще более актуален – с учетом необходимого решения задач импортозамещения", - подчеркнул госсекретарь.Он отметил значимость двусторонней дискуссии об экономической интеграции двух стран, в которой приняли участие первые лица ряда министерств и ведомств России и Белоруссии.

https://ria.ru/20220311/importozameschenie-1777762405.html

https://ria.ru/20220331/masshtabirovanie-1781119143.html

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белоруссия, россия, дмитрий мезенцев, михаил мишустин, миа "россия сегодня", санкции в отношении россии