Мезенцев: ключевая задача РФ и Белоруссии – повышение конкурентоспособности
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Ключевыми задачами для успешной экономической интеграции России и Белоруссии является повышение конкурентоспособности продукции белорусских и российских производителей, расширение их присутствия на новых рынках, а также формирование новых производственных цепочек, заявил в четверг на российско-белорусском экспертно-медийном форуме госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
Форум по теме "Союзное государство: экономическая интеграция – задачи развития" состоялся на площадке МИА "Россия сегодня".
"Стратегия взаимодействия России и Беларуси в экономической сфере заключается в реализации 28 утвержденных до 2024 года союзных программ с учетом вызовов времени. Эти программы – фундамент экономической интеграции двух стран. Документ комплексный, масштабный, глубоко проработанный и сбалансированный. Безусловно, сегодня, когда ситуация на западном европейском рынке неблагоприятная, ключевыми для нас становятся задачи повышения конкурентоспособности продукции белорусских и российских производителей и формирование тех предложений, которые позволят расширить наше присутствие на новых рынках и добиться иного позиционирования на них. Как сказал премьер-министр России Михаил Мишустин, мы должны работать над формированием новых производственных цепочек. Сегодня этот тезис еще более актуален – с учетом необходимого решения задач импортозамещения", - подчеркнул госсекретарь.
Он отметил значимость двусторонней дискуссии об экономической интеграции двух стран, в которой приняли участие первые лица ряда министерств и ведомств России и Белоруссии.
"Этот большой разговор получился не только об экономической интеграции – он о модели совместного взаимодействия наших стран на годы вперед. Он о нашем настоящем и будущем. Все доклады, прозвучавшие на данном форуме, как элементы одной мозаики. Они дополняют картину, которую мы должны осмыслить, чтобы решительно и убедительно действовать. Идти на преодоление ради нашего настоящего и будущего. Ради тех людей, которые возложили на нас определенную ответственность", - резюмировал Мезенцев.