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СМИ: правительство CША оповестило компании о "рисках" от ПО Kaspersky - РИА Новости, 31.03.2022
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СМИ: правительство CША оповестило компании о "рисках" от ПО Kaspersky
СМИ: правительство CША оповестило компании о "рисках" от ПО Kaspersky - РИА Новости, 31.03.2022
СМИ: правительство CША оповестило компании о "рисках" от ПО Kaspersky
Агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщает, что уже на следующий день после начала проведения Россией спецоперации на... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:07
2022-03-31T16:07
владимир путин
сша
россия
украина
министерство финансов сша
министерство внутренней безопасности сша
лаборатория касперского
в мире
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщает, что уже на следующий день после начала проведения Россией спецоперации на Украине правительство США начало предупреждать некоторые американские компании, что спецслужбы РФ якобы могут использовать разработанное "Лабораторией Касперского" программное обеспечение для проникновения в их компьютеры.Ранее Федеральная комиссия по связи США включила "Лабораторию Касперского" в перечень компаний, чья деятельность представляет угрозу национальной безопасности страны. Позже газета Wall Street Journal со ссылкой на знакомых с вопросом неназванных чиновников США сообщила, что Белый дом потребовал от министерства финансов США подготовить санкции в отношении "Лаборатории Касперского", однако в ведомстве опасаются возможных последствий такого шага."По словам высокопоставленного чиновника, российские правоохранительные органы и спецслужбы могли принудить сотрудников "Лаборатории Касперского" в России предоставлять им удаленный доступ к компьютерам своих клиентов", - говорится в сообщении агентства. Как отмечается, власти США предупреждали американские компании в частном порядке. При этом, что стало поводом для подобных предупреждений, не уточняется.Как отмечает агентство, "до сих пор спецслужбы США и их союзников не привели никаких публичных доказательств" о программах для несанкционированного удаленного доступа (бэкдорах) в программном обеспечении "Лаборатории Касперского". По мнению источников агентства, опасным программное обеспечение делает тот факт, что все обновления осуществляются специалистами в России. "Они могут отправлять вредоносные команды через программы обновления", - добавили они.Министерство внутренней безопасности США 13 сентября 2017 года опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть нацелены на нанесение ущерба нацбезопасности США. Тогда в "Лаборатории Касперского" в ответ заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220329/kiberataki-1780629445.html
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владимир путин, сша, россия, украина, министерство финансов сша, министерство внутренней безопасности сша, лаборатория касперского, в мире
16:07 31.03.2022
 
СМИ: правительство CША оповестило компании о "рисках" от ПО Kaspersky

Reuters: правительство CША оповестило компании о рисках от ПО Kaspersky

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк"Лаборатория Касперского"
Лаборатория Касперского - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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"Лаборатория Касперского"
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщает, что уже на следующий день после начала проведения Россией спецоперации на Украине правительство США начало предупреждать некоторые американские компании, что спецслужбы РФ якобы могут использовать разработанное "Лабораторией Касперского" программное обеспечение для проникновения в их компьютеры.
Ранее Федеральная комиссия по связи США включила "Лабораторию Касперского" в перечень компаний, чья деятельность представляет угрозу национальной безопасности страны. Позже газета Wall Street Journal со ссылкой на знакомых с вопросом неназванных чиновников США сообщила, что Белый дом потребовал от министерства финансов США подготовить санкции в отношении "Лаборатории Касперского", однако в ведомстве опасаются возможных последствий такого шага.
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"По словам высокопоставленного чиновника, российские правоохранительные органы и спецслужбы могли принудить сотрудников "Лаборатории Касперского" в России предоставлять им удаленный доступ к компьютерам своих клиентов", - говорится в сообщении агентства. Как отмечается, власти США предупреждали американские компании в частном порядке. При этом, что стало поводом для подобных предупреждений, не уточняется.
Как отмечает агентство, "до сих пор спецслужбы США и их союзников не привели никаких публичных доказательств" о программах для несанкционированного удаленного доступа (бэкдорах) в программном обеспечении "Лаборатории Касперского". По мнению источников агентства, опасным программное обеспечение делает тот факт, что все обновления осуществляются специалистами в России. "Они могут отправлять вредоносные команды через программы обновления", - добавили они.
Министерство внутренней безопасности США 13 сентября 2017 года опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть нацелены на нанесение ущерба нацбезопасности США. Тогда в "Лаборатории Касперского" в ответ заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Владимир ПутинСШАРоссияУкраинаМинистерство финансов СШАМинистерство внутренней безопасности СШАЛаборатория КасперскогоВ мире
 
 
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