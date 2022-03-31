https://ria.ru/20220331/kaliningrad-komi-1781034336.html

Рейс Калининград — Коми вернут в список субсидируемых маршрутов

Рейс Калининград — Коми вернут в список субсидируемых маршрутов - РИА Новости, 31.03.2022

Рейс Калининград — Коми вернут в список субсидируемых маршрутов

Вопрос возвращения субсидирования рейса Калининград-Коми будет рассмотрен, пообещал губернатору Калининградской области Антону Алиханову вице-премьер Дмитрий... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T11:52

2022-03-31T11:52

2022-03-31T12:12

экономика

"аврора"

калининград

республика коми

дальний восток

россия

дмитрий чернышенко

новости - туризм

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КАЛИНИНГРАД, 31 мар – РИА Новости. Вопрос возвращения субсидирования рейса Калининград-Коми будет рассмотрен, пообещал губернатору Калининградской области Антону Алиханову вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время прямой трансляции его встречи с представителями органов госвласти, турбизнеса, инвесторами и экспертами."Считаем важным расширять число субсидированных за счёт федерального бюджета пассажирских авиаперевозок. К сожалению, туда не попал рейс, который был очень популярен, в Республику Коми из Калининграда. Думаю, это было бы хорошей поддержкой для развития туризма в нашем регионе, и не только в нашем", - отметил на встрече Алиханов.По словам Чернышенко, вопрос возвращения субсидирования авиамаршрута Калининград-Коми будет рассмотрен в правительстве."Берем на карандаш. Про субсидирование рейса из Коми: обязательно отработаем, вернёмся, раз он был такой популярный, надо обязательно возвращать" - ответил Чернышенко.В 2022 году для повышения уровня мобильности населения реализуются меры господдержки субсидируемых маршрутов, на которые из бюджета выделено 27,5 миллиарда рублей. На сегодняшний день осуществляются программы субсидирования региональных перевозок, полетов в центральную часть России из Калининграда, с Дальнего Востока, а также созданной в 2021 году единой Дальневосточной авиакомпании "Аврора".

https://ria.ru/20220330/aviakompaniya-1780793017.html

https://ria.ru/20220330/loukoster-1780808177.html

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Владимир Лаврентьев

экономика, "аврора", калининград, республика коми, дальний восток, россия, дмитрий чернышенко, новости - туризм