https://ria.ru/20220331/kaliningrad-1781026927.html
Губернатор Калининградской области рассказал о доступности региона
Губернатор Калининградской области рассказал о доступности региона - РИА Новости, 31.03.2022
Губернатор Калининградской области рассказал о доступности региона
Калининградская область продолжает оставаться одним из самых популярных туристических направлений у россиян, никаких проблем с транспортной доступностью региона РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T12:37
2022-03-31T12:37
2022-03-31T12:37
туризм
туризм
россия
краснодар
воронеж
шереметьево (аэропорт)
калининград
калининградская область
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КАЛИНИНГРАД, 31 мар – РИА Новости. Калининградская область продолжает оставаться одним из самых популярных туристических направлений у россиян, никаких проблем с транспортной доступностью региона нет, сообщил губернатор Антон Алиханов во время прямой трансляции встречи вице-премьера Дмитрия Чернышенко с представителями органов госвласти, турбизнеса, инвесторами и экспертами.По словам губернатора, несмотря на изменение авиамаршрута, Калининградская область продолжает оставаться одним из самых популярных туристических направлений у россиян."Самолеты летают, очень активно. В Калининград из Москвы и Петербург будут совершаться 10-12 и семь-девять рейсов соответственно", – сказал глава региона.Алиханов отметил, что из Калининграда есть также прямые рейсы в Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Уфу, Псков.Алиханов отметил, что увеличение времени полетов не повлияло на стоимость билетов."Никаких проблем с транспортной доступностью у нас нет, и мы хотели бы донести эту информацию до всех граждан России, которые планируют свой отдых у нас в Калининградской области в этом году", – отметил губернатор.
https://ria.ru/20220318/otdykh-1778499437.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Губернатор Калининградской области рассказал о доступности региона
Губернатор Алиханов: в Калининградской области нет проблем с транспортной доступностью
КАЛИНИНГРАД, 31 мар – РИА Новости. Калининградская область продолжает оставаться одним из самых популярных туристических направлений у россиян, никаких проблем с транспортной доступностью региона нет, сообщил губернатор Антон Алиханов во время прямой трансляции встречи вице-премьера Дмитрия Чернышенко с представителями органов госвласти, турбизнеса, инвесторами и экспертами.
"В связи с закрытием воздушного пространства могло сложиться ощущение, что мы стали недоступны, это не так. У нас есть маршрут, лететь, правда, чуть дольше, до Шереметьево примерно 2 часа 10 минут", – сказал Алиханов.
По словам губернатора, несмотря на изменение авиамаршрута, Калининградская область продолжает оставаться одним из самых популярных туристических направлений у россиян.
"Самолеты летают, очень активно. В Калининград из Москвы и Петербург будут совершаться 10-12 и семь-девять рейсов соответственно", – сказал глава региона.
Алиханов отметил, что из Калининграда есть также прямые рейсы в Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Уфу, Псков.
"Очень ждём открытия авиасообщения на юге России. У нас было до закрытия воздушного пространства прямое сообщение с Воронежем, Липецком, Курском, Краснодаром, Ростовом-на-Дону. 15 апреля возобновляется прямое сообщение с Минском", – добавил губернатор.
Алиханов отметил, что увеличение времени полетов не повлияло на стоимость билетов.
"Никаких проблем с транспортной доступностью у нас нет, и мы хотели бы донести эту информацию до всех граждан России, которые планируют свой отдых у нас в Калининградской области в этом году", – отметил губернатор.