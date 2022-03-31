https://ria.ru/20220331/kaliningrad-1781026927.html

Губернатор Калининградской области рассказал о доступности региона

Губернатор Калининградской области рассказал о доступности региона - РИА Новости, 31.03.2022

Губернатор Калининградской области рассказал о доступности региона

Калининградская область продолжает оставаться одним из самых популярных туристических направлений у россиян, никаких проблем с транспортной доступностью региона РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T12:37

2022-03-31T12:37

2022-03-31T12:37

туризм

туризм

россия

краснодар

воронеж

шереметьево (аэропорт)

калининград

калининградская область

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КАЛИНИНГРАД, 31 мар – РИА Новости. Калининградская область продолжает оставаться одним из самых популярных туристических направлений у россиян, никаких проблем с транспортной доступностью региона нет, сообщил губернатор Антон Алиханов во время прямой трансляции встречи вице-премьера Дмитрия Чернышенко с представителями органов госвласти, турбизнеса, инвесторами и экспертами.По словам губернатора, несмотря на изменение авиамаршрута, Калининградская область продолжает оставаться одним из самых популярных туристических направлений у россиян."Самолеты летают, очень активно. В Калининград из Москвы и Петербург будут совершаться 10-12 и семь-девять рейсов соответственно", – сказал глава региона.Алиханов отметил, что из Калининграда есть также прямые рейсы в Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Уфу, Псков.Алиханов отметил, что увеличение времени полетов не повлияло на стоимость билетов."Никаких проблем с транспортной доступностью у нас нет, и мы хотели бы донести эту информацию до всех граждан России, которые планируют свой отдых у нас в Калининградской области в этом году", – отметил губернатор.

https://ria.ru/20220318/otdykh-1778499437.html

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Лана Баева

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