https://ria.ru/20220331/istoriya-1781143583.html

Без срока давности: знание истории предохраняет от ошибок

Без срока давности: знание истории предохраняет от ошибок - РИА Новости, 31.03.2022

Без срока давности: знание истории предохраняет от ошибок

Главная задача молодежи Союзного Государства России и Белоруссии в настоящее время – сохранение исторической памяти и недопущение попыток фальсификации истории. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T18:00

2022-03-31T18:00

2022-03-31T18:00

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миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Главная задача молодежи Союзного Государства России и Белоруссии в настоящее время – сохранение исторической памяти и недопущение попыток фальсификации истории.Эта мысль красной нитью проходила в каждом из выступлений в рамках дискуссии "Роль молодежи в сохранении исторического наследия". Обсуждение прошло в рамках экспертно-медийного форума "Союзное Государство: экономическая интеграция – задачи развития", посвящённого дню единения народов Беларуси и России, который отмечается 2 апреля. В онлайн-режиме форум проходил одновременно в Москве – в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня", и в Минске.Один взгляд и одно пониманиеВ обсуждении участвовали ректоры вузов, лидеры молодежных объединений, министры, спортсмены, историки, студенты российских и белорусских вузов. В Москве наибольшую активность проявили учащиеся Государственного университета управления.По словам министра, сегодня реализуется множество просветительских проектов, ежегодно растет число участников конкурса школьных сочинений "Без срока давности".Белорусский министр сообщил, что в настоящий момент ведется совместная работа по подготовке пособия по истории Великой Отечественной войны."Это значит, что у нас один взгляд, одно понимание и одна интерпретация тех событий", - подчеркнул Иванец.Память – основа гордостиУчастники форума констатировали, что особую озабоченность у молодежи Белоруссии и России вызывает набирающая обороты компания по переписыванию истории Великой Отечественной войны.Также Лукьянов отметил, что историческая память о великой победе в Великой Отечественной войне должна стать основой гордости, которая может объединить поколения российских и белорусских граждан.Многие проблемы, по словам ректора, пока не искоренены."Но главное - мы понимаем, что переформатирование исторической памяти приводит к крайне негативным последствиям", - отметил Фомин-Нилов.

https://ria.ru/20220215/zaschita-1772981990.html

https://ria.ru/20220331/masshtabirovanie-1781119143.html

https://ria.ru/20220218/mezentsev-1773649743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белоруссия, россия, общество, союзное государство, история, миа "россия сегодня"