Без срока давности: знание истории предохраняет от ошибок
© Sputnik / Виктор ТолочкоФлаги России и Белоруссии на полигоне "Осиповичский" во время учений "Союзная решимость-2022"
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Главная задача молодежи Союзного Государства России и Белоруссии в настоящее время – сохранение исторической памяти и недопущение попыток фальсификации истории.
Эта мысль красной нитью проходила в каждом из выступлений в рамках дискуссии "Роль молодежи в сохранении исторического наследия". Обсуждение прошло в рамках экспертно-медийного форума "Союзное Государство: экономическая интеграция – задачи развития", посвящённого дню единения народов Беларуси и России, который отмечается 2 апреля. В онлайн-режиме форум проходил одновременно в Москве – в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня", и в Минске.
Один взгляд и одно понимание
В обсуждении участвовали ректоры вузов, лидеры молодежных объединений, министры, спортсмены, историки, студенты российских и белорусских вузов. В Москве наибольшую активность проявили учащиеся Государственного университета управления.
"Мы проанализировали более 300 украинских учебников. С 1991 года шла целенаправленная работа по искажению истории, исторической правды, целая системная работа, которая внушала школьникам, что Россия – не братская страна, что подвиги Великой отечественной войны были полностью сфальсифицированы. Все это вылилось фактически в создание фашистской идеологии", - констатировал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
По словам министра, сегодня реализуется множество просветительских проектов, ежегодно растет число участников конкурса школьных сочинений "Без срока давности".
"Система образования должна выпускать не только образованных граждан, но и патриотов своей страны. Каждый из нас должен понимать, что, получив бесплатное образование, он остается в долгу, и он должен, раскрыв свой потенциал, внести вклад в развитие суверенитета и независимости", - отметил министр образования Республики Беларусь Андрей Иванец.
Белорусский министр сообщил, что в настоящий момент ведется совместная работа по подготовке пособия по истории Великой Отечественной войны.
"Это значит, что у нас один взгляд, одно понимание и одна интерпретация тех событий", - подчеркнул Иванец.
Память – основа гордости
Участники форума констатировали, что особую озабоченность у молодежи Белоруссии и России вызывает набирающая обороты компания по переписыванию истории Великой Отечественной войны.
"Предпринимаются циничные попытки обеления нацистских преступников и их пособников, тех, кто воплощал в жизнь теорию расового превосходства, происходит объявление сотрудничавших с нацистами коллаборационистов участниками освободительных движений, а ряд западных и восточноевропейских элит совершают кощунственные усилия по разрушению исторической памяти своих народов", - подчеркнул первый секретарь Белорусского республиканского союза молодежи Александр Лукьянов.
Также Лукьянов отметил, что историческая память о великой победе в Великой Отечественной войне должна стать основой гордости, которая может объединить поколения российских и белорусских граждан.
"Мы живем в уникальную эпоху, когда те шаблоны сознания, которые нам пропагандировали в течение 90-х и 2000-х годов, рассыпаются, как карточный домик прямо на глазах. Нас много лет убеждали, что наша молодежь ориентирована на общество потребления и является совершенно эгоистичными индивидуалистами, что у них другие ценности и другие представления о смысле жизни. Однако мы видим, что у нас много молодых людей, готовых умирать за свою страну, совершать подвиги", - заявил в ходе дискуссии ректор Государственного академического университета гуманитарных наук Денис Фомин-Нилов.
Многие проблемы, по словам ректора, пока не искоренены.
"Но главное - мы понимаем, что переформатирование исторической памяти приводит к крайне негативным последствиям", - отметил Фомин-Нилов.