Рейтинг@Mail.ru
Кимрский завод "Радиатор" реализует инвестпроект на 1,2 млрд рублей - РИА Новости, 31.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20220331/investproekt-1781131394.html
Кимрский завод "Радиатор" реализует инвестпроект на 1,2 млрд рублей
Кимрский завод "Радиатор" реализует инвестпроект на 1,2 млрд рублей - РИА Новости, 31.03.2022
Кимрский завод "Радиатор" реализует инвестпроект на 1,2 млрд рублей
Расположенный в Кимрах Тверской области завод теплового оборудования "Радиатор" реализует инвестиционный проект, предусматривающий строительство второго корпуса РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T17:11
2022-03-31T17:11
тверская область
тверская область
игорь руденя
экономика
кимры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781128400_0:79:1024:655_1920x0_80_0_0_c3062f3e8903e5c15a8420a69525fa50.jpg
ТВЕРЬ, 31 мар – РИА Новости. Расположенный в Кимрах Тверской области завод теплового оборудования "Радиатор" реализует инвестиционный проект, предусматривающий строительство второго корпуса предприятия, сообщает пресс-служба регионального правительства.Планируемый объём инвестиций 1,2 миллиарда рублей, будут созданы 120 новых рабочих мест. В новом корпусе будет размещена современная линия окраски, участок по изготовлению стальных трубчатых радиаторов, склад готовой продукции.По словам главы региона Игоря Рудени, посетившего в четверг предприятие, сегодня в условиях санкционного давления ключевой задачей является сохранение рабочих мест на предприятиях области, продолжение реализации инвестпроектов и создание новых импортозамещающих производств.В конце 2020 года на заседании совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства в Тверской области инвестпроекту был присвоен статус приоритетного. Это дало возможность воспользоваться особыми мерами поддержки со стороны региона, в частности получением вычета по налогу на прибыль. Дополнительные средства компания вложила в приобретение оборудования, что позволило увеличить объём выпускаемой продукции более чем на 30 %.На данный момент предприятие производит 114 тысяч обогревательных приборов в год.
https://ria.ru/20220322/finrezervy-1779516374.html
https://ria.ru/20220126/programma-1769638887.html
тверская область
кимры
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781128400_48:0:921:655_1920x0_80_0_0_40e75b1781fe58574e7118ee6cc3f8f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тверская область, игорь руденя, экономика, кимры
17:11 31.03.2022
 

Кимрский завод "Радиатор" реализует инвестпроект на 1,2 млрд рублей

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиКимрский завод "Радиатор" реализует инвестпроект на 1,2 млрд рублей
Кимрский завод Радиатор реализует инвестпроект на 1,2 млрд рублей - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 31 мар – РИА Новости. Расположенный в Кимрах Тверской области завод теплового оборудования "Радиатор" реализует инвестиционный проект, предусматривающий строительство второго корпуса предприятия, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Планируемый объём инвестиций 1,2 миллиарда рублей, будут созданы 120 новых рабочих мест. В новом корпусе будет размещена современная линия окраски, участок по изготовлению стальных трубчатых радиаторов, склад готовой продукции.
Рубли - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 19:16Тверская область
Тверские власти увеличили финрезервы регфонодов поддержки бизнеса
По словам главы региона Игоря Рудени, посетившего в четверг предприятие, сегодня в условиях санкционного давления ключевой задачей является сохранение рабочих мест на предприятиях области, продолжение реализации инвестпроектов и создание новых импортозамещающих производств.
В конце 2020 года на заседании совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства в Тверской области инвестпроекту был присвоен статус приоритетного. Это дало возможность воспользоваться особыми мерами поддержки со стороны региона, в частности получением вычета по налогу на прибыль. Дополнительные средства компания вложила в приобретение оборудования, что позволило увеличить объём выпускаемой продукции более чем на 30 %.
На данный момент предприятие производит 114 тысяч обогревательных приборов в год.
Руденя: программа ППМИ стала драйвером развития муниципалитетов
26 января, 16:35Тверская область
Руденя: программа ППМИ стала драйвером развития муниципалитетов
 
Тверская областьТверская областьИгорь РуденяЭкономикаКимры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала