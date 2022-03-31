https://ria.ru/20220331/investproekt-1781131394.html

Кимрский завод "Радиатор" реализует инвестпроект на 1,2 млрд рублей

Кимрский завод "Радиатор" реализует инвестпроект на 1,2 млрд рублей - РИА Новости, 31.03.2022

Кимрский завод "Радиатор" реализует инвестпроект на 1,2 млрд рублей

Расположенный в Кимрах Тверской области завод теплового оборудования "Радиатор" реализует инвестиционный проект, предусматривающий строительство второго корпуса РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T17:11

2022-03-31T17:11

2022-03-31T17:11

тверская область

тверская область

игорь руденя

экономика

кимры

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ТВЕРЬ, 31 мар – РИА Новости. Расположенный в Кимрах Тверской области завод теплового оборудования "Радиатор" реализует инвестиционный проект, предусматривающий строительство второго корпуса предприятия, сообщает пресс-служба регионального правительства.Планируемый объём инвестиций 1,2 миллиарда рублей, будут созданы 120 новых рабочих мест. В новом корпусе будет размещена современная линия окраски, участок по изготовлению стальных трубчатых радиаторов, склад готовой продукции.По словам главы региона Игоря Рудени, посетившего в четверг предприятие, сегодня в условиях санкционного давления ключевой задачей является сохранение рабочих мест на предприятиях области, продолжение реализации инвестпроектов и создание новых импортозамещающих производств.В конце 2020 года на заседании совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства в Тверской области инвестпроекту был присвоен статус приоритетного. Это дало возможность воспользоваться особыми мерами поддержки со стороны региона, в частности получением вычета по налогу на прибыль. Дополнительные средства компания вложила в приобретение оборудования, что позволило увеличить объём выпускаемой продукции более чем на 30 %.На данный момент предприятие производит 114 тысяч обогревательных приборов в год.

https://ria.ru/20220322/finrezervy-1779516374.html

https://ria.ru/20220126/programma-1769638887.html

тверская область

кимры

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Алёна Пава

тверская область, игорь руденя, экономика, кимры