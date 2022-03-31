Кимрский завод "Радиатор" реализует инвестпроект на 1,2 млрд рублей
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиКимрский завод "Радиатор" реализует инвестпроект на 1,2 млрд рублей
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 31 мар – РИА Новости. Расположенный в Кимрах Тверской области завод теплового оборудования "Радиатор" реализует инвестиционный проект, предусматривающий строительство второго корпуса предприятия, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Планируемый объём инвестиций 1,2 миллиарда рублей, будут созданы 120 новых рабочих мест. В новом корпусе будет размещена современная линия окраски, участок по изготовлению стальных трубчатых радиаторов, склад готовой продукции.
По словам главы региона Игоря Рудени, посетившего в четверг предприятие, сегодня в условиях санкционного давления ключевой задачей является сохранение рабочих мест на предприятиях области, продолжение реализации инвестпроектов и создание новых импортозамещающих производств.
В конце 2020 года на заседании совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства в Тверской области инвестпроекту был присвоен статус приоритетного. Это дало возможность воспользоваться особыми мерами поддержки со стороны региона, в частности получением вычета по налогу на прибыль. Дополнительные средства компания вложила в приобретение оборудования, что позволило увеличить объём выпускаемой продукции более чем на 30 %.
На данный момент предприятие производит 114 тысяч обогревательных приборов в год.