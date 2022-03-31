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В России снижается скорость мобильного интернета, показало исследование - РИА Новости, 31.03.2022
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В России снижается скорость мобильного интернета, показало исследование
В России снижается скорость мобильного интернета, показало исследование - РИА Новости, 31.03.2022
В России снижается скорость мобильного интернета, показало исследование
Средняя скорость мобильного интернета в России продолжает снижаться: в феврале показатель опустился до 21,1 мегабайта в секунду с ноябрьских 21,7 мегабайта в... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T12:06
2022-03-31T12:06
интернет
экономика
технологии
денис кусков
россия
мегафон
мтс
вымпелком
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Средняя скорость мобильного интернета в России продолжает снижаться: в феврале показатель опустился до 21,1 мегабайта в секунду с ноябрьских 21,7 мегабайта в секунду, сообщается в исследовании информационно-аналитического агентства TelecomDaily."ИАА TelecomDaily зафиксировало очередное снижение средней скорости мобильной передачи данных в сетях LTE - с момента их запуска в России в 2011-2012 годах. Если в ноябре 2021, по данным агентства, средняя скорость мобильного интернета в сетях большой четвёрки (МТС, "Мегафон", "Вымпелком", Tele2) составляла 21,7 Мб/сек, то в феврале 2022 данный показатель снизился до 21,1 Мб/сек", - говорится в исследовании.Отмечается, что самым быстрым среди операторов "большой четверки", как и в 2021 году, оказался мобильный интернет "Мегафона" (средняя скорость по всей территории страны - 33,2 мегабайта в секунду). По средней и максимальной скорости передачи данных компания по-прежнему опережает три другие сети на 70% и более. Средняя скорость у МТС - 19,2 мегабайта в секунду. К нему вплотную подошел "Вымпелком" с 18,7 мегабайта в секунду, а за ним Tele2 – 14,2 мегабайта в секунду.Эксперты агентства считают, что основной причиной замедления средней скорости сети, как и раньше, является рост трафика. К сложностям, имеющим естественную природу, в этом году добавляются и санкции, способные ограничить или даже остановить модернизацию значительной части сетевой инфраструктуры."Часть инфраструктуры прошлых поколений выводится из эксплуатации. Но вот остальное оборудование, позволяющее предоставлять качественные услуги, нуждается в постоянной модернизации. Значительный объем интернет-инфраструктуры построен на оборудовании Nokia, Ericsson... Как сейчас будет строиться работа с этими компаниями и сколько будет стоить сетевое оборудование с учетом роста стоимости валюты - это вопрос", - заявил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.По его словам, в более выигрышном положении находятся сети, построенные на оборудовании китайской Huawei. "Скорее всего, такое оборудование будет поставляться и далее, но его цена также вырастет. Все это негативно влияет на объемы инвестиций и темпы модернизации сетевой инфраструктуры, поскольку компании оказывают свои услуги в рублях и, следовательно, получают выручку в рублях. Вероятно, стоит задуматься о переносе в Россию производств сетевого оборудования, либо о создании собственных мощностей, чтобы не зависеть от санкций или валютных колебаний", - заключил Кусков.В целом объем трафика в мобильных сетях за полгода (с июля 2021 года по март 2022) вырос на 23%, а за два года - почти на 80%. Именно в этот период "четверка" запустила сети LTE-A. Однако дальнейшего технологического роста скоростей уже не последует вплоть до внедрения 5G, которого на массовом рынке не случится в ближайшие несколько лет, уверены в TelecomDaily.
https://ria.ru/20220329/svyaz-1780657742.html
https://ria.ru/20220330/superseti-1780860119.html
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интернет, экономика, технологии, денис кусков, россия, мегафон, мтс, вымпелком
12:06 31.03.2022
 
В России снижается скорость мобильного интернета, показало исследование

TelecomDaily: средняя скорость мобильного интернета в России продолжает снижаться

© Fotolia / kantverСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© Fotolia / kantver
Смартфон
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Средняя скорость мобильного интернета в России продолжает снижаться: в феврале показатель опустился до 21,1 мегабайта в секунду с ноябрьских 21,7 мегабайта в секунду, сообщается в исследовании информационно-аналитического агентства TelecomDaily.
"ИАА TelecomDaily зафиксировало очередное снижение средней скорости мобильной передачи данных в сетях LTE - с момента их запуска в России в 2011-2012 годах. Если в ноябре 2021, по данным агентства, средняя скорость мобильного интернета в сетях большой четвёрки (МТС, "Мегафон", "Вымпелком", Tele2) составляла 21,7 Мб/сек, то в феврале 2022 данный показатель снизился до 21,1 Мб/сек", - говорится в исследовании.
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Отмечается, что самым быстрым среди операторов "большой четверки", как и в 2021 году, оказался мобильный интернет "Мегафона" (средняя скорость по всей территории страны - 33,2 мегабайта в секунду). По средней и максимальной скорости передачи данных компания по-прежнему опережает три другие сети на 70% и более. Средняя скорость у МТС - 19,2 мегабайта в секунду. К нему вплотную подошел "Вымпелком" с 18,7 мегабайта в секунду, а за ним Tele2 – 14,2 мегабайта в секунду.
Эксперты агентства считают, что основной причиной замедления средней скорости сети, как и раньше, является рост трафика. К сложностям, имеющим естественную природу, в этом году добавляются и санкции, способные ограничить или даже остановить модернизацию значительной части сетевой инфраструктуры.
"Часть инфраструктуры прошлых поколений выводится из эксплуатации. Но вот остальное оборудование, позволяющее предоставлять качественные услуги, нуждается в постоянной модернизации. Значительный объем интернет-инфраструктуры построен на оборудовании Nokia, Ericsson... Как сейчас будет строиться работа с этими компаниями и сколько будет стоить сетевое оборудование с учетом роста стоимости валюты - это вопрос", - заявил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.
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По его словам, в более выигрышном положении находятся сети, построенные на оборудовании китайской Huawei. "Скорее всего, такое оборудование будет поставляться и далее, но его цена также вырастет. Все это негативно влияет на объемы инвестиций и темпы модернизации сетевой инфраструктуры, поскольку компании оказывают свои услуги в рублях и, следовательно, получают выручку в рублях. Вероятно, стоит задуматься о переносе в Россию производств сетевого оборудования, либо о создании собственных мощностей, чтобы не зависеть от санкций или валютных колебаний", - заключил Кусков.
В целом объем трафика в мобильных сетях за полгода (с июля 2021 года по март 2022) вырос на 23%, а за два года - почти на 80%. Именно в этот период "четверка" запустила сети LTE-A. Однако дальнейшего технологического роста скоростей уже не последует вплоть до внедрения 5G, которого на массовом рынке не случится в ближайшие несколько лет, уверены в TelecomDaily.
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