https://ria.ru/20220331/infrastruktura-1780993364.html
Лавров: размещение инфраструктуры НАТО в Центральной Азии неприемлемо
Лавров: размещение инфраструктуры НАТО в Центральной Азии неприемлемо - РИА Новости, 31.03.2022
Лавров: размещение инфраструктуры НАТО в Центральной Азии неприемлемо
Россия считает неприемлемым размещение военной инфраструктуры США и НАТО в Центральной Азии, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T07:22
2022-03-31T07:22
2022-03-31T10:43
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ТУНЬСИ (КНР), 31 мар — РИА Новости. Россия считает неприемлемым размещение военной инфраструктуры США и НАТО в Центральной Азии, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров."Как мы уже заявляли, считаем неприемлемым размещение любой военной инфраструктуры США и НАТО или обслуживавших их афганцев на территории соседних государств, в первую очередь в Центральной Азии", — сказал Лавров в ходе пленарной сессии на встрече в формате стран — соседей Афганистана.По его словам, подобные замыслы противоречат интересам безопасности стран региона и противоречат обязательствам, которые вытекают из уставных документов Организации договора о коллективной безопасности.
https://ria.ru/20220331/otvetstvennost-1780992067.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, афганистан, нато, россия
07:22 31.03.2022 (обновлено: 10:43 31.03.2022)
Лавров: размещение инфраструктуры НАТО в Центральной Азии неприемлемо
Глава МИД Лавров назвал неприемлемым размещение инфраструктуры НАТО в Центральной Азии