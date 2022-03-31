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Лавров: размещение инфраструктуры НАТО в Центральной Азии неприемлемо - РИА Новости, 31.03.2022
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Лавров: размещение инфраструктуры НАТО в Центральной Азии неприемлемо
Лавров: размещение инфраструктуры НАТО в Центральной Азии неприемлемо - РИА Новости, 31.03.2022
Лавров: размещение инфраструктуры НАТО в Центральной Азии неприемлемо
Россия считает неприемлемым размещение военной инфраструктуры США и НАТО в Центральной Азии, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T07:22
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в мире
сша
афганистан
нато
россия
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ТУНЬСИ (КНР), 31 мар — РИА Новости. Россия считает неприемлемым размещение военной инфраструктуры США и НАТО в Центральной Азии, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров."Как мы уже заявляли, считаем неприемлемым размещение любой военной инфраструктуры США и НАТО или обслуживавших их афганцев на территории соседних государств, в первую очередь в Центральной Азии", — сказал Лавров в ходе пленарной сессии на встрече в формате стран — соседей Афганистана.По его словам, подобные замыслы противоречат интересам безопасности стран региона и противоречат обязательствам, которые вытекают из уставных документов Организации договора о коллективной безопасности.
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сша
афганистан
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в мире, сша, афганистан, нато, россия
07:22 31.03.2022 (обновлено: 10:43 31.03.2022)
 
Лавров: размещение инфраструктуры НАТО в Центральной Азии неприемлемо

Глава МИД Лавров назвал неприемлемым размещение инфраструктуры НАТО в Центральной Азии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Читать ria.ru в
ТУНЬСИ (КНР), 31 мар — РИА Новости. Россия считает неприемлемым размещение военной инфраструктуры США и НАТО в Центральной Азии, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
"Как мы уже заявляли, считаем неприемлемым размещение любой военной инфраструктуры США и НАТО или обслуживавших их афганцев на территории соседних государств, в первую очередь в Центральной Азии", — сказал Лавров в ходе пленарной сессии на встрече в формате стран — соседей Афганистана.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
06:52
Лавров: Запад несет ответственность за гуманитарную ситуацию в Афганистане
По его словам, подобные замыслы противоречат интересам безопасности стран региона и противоречат обязательствам, которые вытекают из уставных документов Организации договора о коллективной безопасности.
 
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