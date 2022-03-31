https://ria.ru/20220331/infrastruktura-1780993364.html

Лавров: размещение инфраструктуры НАТО в Центральной Азии неприемлемо

Лавров: размещение инфраструктуры НАТО в Центральной Азии неприемлемо - РИА Новости, 31.03.2022

Лавров: размещение инфраструктуры НАТО в Центральной Азии неприемлемо

Россия считает неприемлемым размещение военной инфраструктуры США и НАТО в Центральной Азии, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T07:22

2022-03-31T07:22

2022-03-31T10:43

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ТУНЬСИ (КНР), 31 мар — РИА Новости. Россия считает неприемлемым размещение военной инфраструктуры США и НАТО в Центральной Азии, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров."Как мы уже заявляли, считаем неприемлемым размещение любой военной инфраструктуры США и НАТО или обслуживавших их афганцев на территории соседних государств, в первую очередь в Центральной Азии", — сказал Лавров в ходе пленарной сессии на встрече в формате стран — соседей Афганистана.По его словам, подобные замыслы противоречат интересам безопасности стран региона и противоречат обязательствам, которые вытекают из уставных документов Организации договора о коллективной безопасности.

https://ria.ru/20220331/otvetstvennost-1780992067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, афганистан, нато, россия