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"Просевший" грузооборот в портах Приморья увеличится через месяц - РИА Новости, 31.03.2022
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"Просевший" грузооборот в портах Приморья увеличится через месяц
"Просевший" грузооборот в портах Приморья увеличится через месяц - РИА Новости, 31.03.2022
"Просевший" грузооборот в портах Приморья увеличится через месяц
Подсократившийся грузооборот в портах Приморья увеличится через месяц благодаря грузам из Китая и Белоруссии, рассчитывает глава региона Олег Кожемяко. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:55
2022-03-31T16:55
союзное государство
европа
китай
экономика
белоруссия
россия
приморский край
олег кожемяко
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Подсократившийся грузооборот в портах Приморья увеличится через месяц благодаря грузам из Китая и Белоруссии, рассчитывает глава региона Олег Кожемяко.Ранее он заявил, что порты Приморья на фоне западных санкций меняют грузопоток, замещая уголь контейнерами, но в целом значительного падения объемов грузооборота или остановки работы не наблюдается."Те грузы, которые им нужны из Белоруссии, они им будут доставлены. Грузооборот наших портов должен увеличиться. Я думаю, что все заводы работают, им нужно быстро отправлять свою продукцию, я думаю, что через месяц мы уже увидим результаты", - добавил он.
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европа
китай
белоруссия
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европа, китай, экономика, белоруссия, россия, приморский край, олег кожемяко
16:55 31.03.2022
 

"Просевший" грузооборот в портах Приморья увеличится через месяц

© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Приморского края Олег Кожемяко
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Подсократившийся грузооборот в портах Приморья увеличится через месяц благодаря грузам из Китая и Белоруссии, рассчитывает глава региона Олег Кожемяко.
Ранее он заявил, что порты Приморья на фоне западных санкций меняют грузопоток, замещая уголь контейнерами, но в целом значительного падения объемов грузооборота или остановки работы не наблюдается.
"Это была временная просадка, она связана, может быть, с непониманием - отказа части маршрутов, которые шли на Европу или через нас в Европу. Это уже подхватывается. И Китаем подхватывается, и другими странами. Я думаю, что китайские перевозчики недостающую транспортную морскую логистику восполнят своими пароходами", - сказал Кожемяко в кулуарах российско-белорусского экспертно-медийного форума "Союзное государство: экономическая интеграция – задачи развития".
"Те грузы, которые им нужны из Белоруссии, они им будут доставлены. Грузооборот наших портов должен увеличиться. Я думаю, что все заводы работают, им нужно быстро отправлять свою продукцию, я думаю, что через месяц мы уже увидим результаты", - добавил он.
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Союзное государствоЕвропаКитайЭкономикаБелоруссияРоссияПриморский крайОлег Кожемяко
 
 
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