https://ria.ru/20220331/gruzooborot-1781126278.html

"Просевший" грузооборот в портах Приморья увеличится через месяц

"Просевший" грузооборот в портах Приморья увеличится через месяц - РИА Новости, 31.03.2022

"Просевший" грузооборот в портах Приморья увеличится через месяц

Подсократившийся грузооборот в портах Приморья увеличится через месяц благодаря грузам из Китая и Белоруссии, рассчитывает глава региона Олег Кожемяко. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T16:55

2022-03-31T16:55

2022-03-31T16:55

союзное государство

европа

китай

экономика

белоруссия

россия

приморский край

олег кожемяко

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Подсократившийся грузооборот в портах Приморья увеличится через месяц благодаря грузам из Китая и Белоруссии, рассчитывает глава региона Олег Кожемяко.Ранее он заявил, что порты Приморья на фоне западных санкций меняют грузопоток, замещая уголь контейнерами, но в целом значительного падения объемов грузооборота или остановки работы не наблюдается."Те грузы, которые им нужны из Белоруссии, они им будут доставлены. Грузооборот наших портов должен увеличиться. Я думаю, что все заводы работают, им нужно быстро отправлять свою продукцию, я думаю, что через месяц мы уже увидим результаты", - добавил он.

https://ria.ru/20220331/sotrudnichestvo-1781110101.html

европа

китай

белоруссия

россия

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

европа, китай, экономика, белоруссия, россия, приморский край, олег кожемяко