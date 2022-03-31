https://ria.ru/20220331/gruzooborot-1781126278.html
"Просевший" грузооборот в портах Приморья увеличится через месяц
"Просевший" грузооборот в портах Приморья увеличится через месяц - РИА Новости, 31.03.2022
"Просевший" грузооборот в портах Приморья увеличится через месяц
Подсократившийся грузооборот в портах Приморья увеличится через месяц благодаря грузам из Китая и Белоруссии, рассчитывает глава региона Олег Кожемяко. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:55
2022-03-31T16:55
2022-03-31T16:55
союзное государство
европа
китай
экономика
белоруссия
россия
приморский край
олег кожемяко
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Подсократившийся грузооборот в портах Приморья увеличится через месяц благодаря грузам из Китая и Белоруссии, рассчитывает глава региона Олег Кожемяко.Ранее он заявил, что порты Приморья на фоне западных санкций меняют грузопоток, замещая уголь контейнерами, но в целом значительного падения объемов грузооборота или остановки работы не наблюдается."Те грузы, которые им нужны из Белоруссии, они им будут доставлены. Грузооборот наших портов должен увеличиться. Я думаю, что все заводы работают, им нужно быстро отправлять свою продукцию, я думаю, что через месяц мы уже увидим результаты", - добавил он.
https://ria.ru/20220331/sotrudnichestvo-1781110101.html
европа
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, китай, экономика, белоруссия, россия, приморский край, олег кожемяко
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Подсократившийся грузооборот в портах Приморья увеличится через месяц благодаря грузам из Китая и Белоруссии, рассчитывает глава региона Олег Кожемяко.
Ранее он заявил, что порты Приморья на фоне западных санкций меняют грузопоток, замещая уголь контейнерами, но в целом значительного падения объемов грузооборота или остановки работы не наблюдается.
"Это была временная просадка, она связана, может быть, с непониманием - отказа части маршрутов, которые шли на Европу
или через нас в Европу. Это уже подхватывается. И Китаем
подхватывается, и другими странами. Я думаю, что китайские перевозчики недостающую транспортную морскую логистику восполнят своими пароходами", - сказал Кожемяко в кулуарах российско-белорусского экспертно-медийного форума "Союзное государство: экономическая интеграция – задачи развития".
"Те грузы, которые им нужны из Белоруссии, они им будут доставлены. Грузооборот наших портов должен увеличиться. Я думаю, что все заводы работают, им нужно быстро отправлять свою продукцию, я думаю, что через месяц мы уже увидим результаты", - добавил он.