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"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину - РИА Новости, 31.03.2022
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"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину - РИА Новости, 31.03.2022
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину
Транзит российского газа через Украину - по украинской газотранспортной системе - продолжается штатно и сохраняется на максимуме контрактных обязательств... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T10:00
2022-03-31T10:27
экономика
газпром
украина
россия
балтийское море
северный поток
турецкий поток
черное море
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Транзит российского газа через Украину - по украинской газотранспортной системе - продолжается штатно и сохраняется на максимуме контрактных обязательств "Газпрома", через Белоруссию и Польшу - по газопроводу "Ямал–Европа" - вырос в несколько раз, следует из заявления российской компании и данных немецкого оператора газотранспортной системы Gascade."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 109,5 миллиона кубометров на 31 марта", - говорится в сообщении. Транзит с конца февраля держится вблизи максимальных обязательств "Газпрома" по транзитному контракту - около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год). Он незначительно снижался лишь пару дней в середине марта.Прокачка газа через станцию "Мальнов" на границе Германии с Польшей перешла из виртуального реверса (российский газ попадает в польский участок "Ямала-Европы", перепродаётся Германией и остаётся на территории Польши) в аверс (заявки на вход в "Мальнов" больше, чем на выход). За ночь - с 22.00 мск до 7.00 мск - из России в Германию было поставлено более 11,5 миллиона кубометров газа. Это в несколько раз выше, чем днём ранее, когда в это же время, согласно номинациям немецкого оператора, было прокачано 1,2 миллиона кубометров российского газа."Газпром" возобновил поставки по "Ямалу-Европе" 29 марта - после двухнедельного перерыва. Это один из основных, но балансирующих маршрутов, поставки по магистрали заметно снизились с октября прошлого года.Эксперты связывали возросший с конца февраля экспорт российского газа с рисками из- за военной операции России на Украине, а также с прогнозами погоды в Европе. Данные woeurope.eu указывают на некоторое похолодание в регионе в последние дни марта - начале апреля.В целом отопительный сезон завершается. Закачка газа в подземные хранилища Европы с 19 марта начала превышать отбор из них, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Заполненность хранилищ на утро 30 марта составляла 26,4% - около 28,1 миллиарда кубометров газа (информация на сайте неокончательная и может измениться). Сейчас странам предстоит восполнить запасы в газохранилищах. Ожидается, что летом спрос на газ будет выше из-за жаркой погоды: вырастет потребление электричества для кондиционеров.Россия - крупнейший экспортёр газа в Европу, поставляет около 40% потребляемого в регионе голубого топлива по нескольким маршрутам: "Северному потоку" (напрямую в Германию через Балтийское море), газотранспортной системе Украины (включает газопровод "Союз" и менее важный Трансбалканский), "Ямалу–Европе" и "Турецкому потоку" (через Чёрное море).
украина
россия
балтийское море
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экономика, газпром, украина, россия, балтийское море, северный поток, турецкий поток, черное море
10:00 31.03.2022 (обновлено: 10:27 31.03.2022)
 
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину

"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину — 109,5 миллиона кубов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛоготип Газпрома
Логотип Газпрома - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Транзит российского газа через Украину - по украинской газотранспортной системе - продолжается штатно и сохраняется на максимуме контрактных обязательств "Газпрома", через Белоруссию и Польшу - по газопроводу "Ямал–Европа" - вырос в несколько раз, следует из заявления российской компании и данных немецкого оператора газотранспортной системы Gascade.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 109,5 миллиона кубометров на 31 марта", - говорится в сообщении. Транзит с конца февраля держится вблизи максимальных обязательств "Газпрома" по транзитному контракту - около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год). Он незначительно снижался лишь пару дней в середине марта.
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Прокачка газа через станцию "Мальнов" на границе Германии с Польшей перешла из виртуального реверса (российский газ попадает в польский участок "Ямала-Европы", перепродаётся Германией и остаётся на территории Польши) в аверс (заявки на вход в "Мальнов" больше, чем на выход). За ночь - с 22.00 мск до 7.00 мск - из России в Германию было поставлено более 11,5 миллиона кубометров газа. Это в несколько раз выше, чем днём ранее, когда в это же время, согласно номинациям немецкого оператора, было прокачано 1,2 миллиона кубометров российского газа.
"Газпром" возобновил поставки по "Ямалу-Европе" 29 марта - после двухнедельного перерыва. Это один из основных, но балансирующих маршрутов, поставки по магистрали заметно снизились с октября прошлого года.
Эксперты связывали возросший с конца февраля экспорт российского газа с рисками из- за военной операции России на Украине, а также с прогнозами погоды в Европе. Данные woeurope.eu указывают на некоторое похолодание в регионе в последние дни марта - начале апреля.
В целом отопительный сезон завершается. Закачка газа в подземные хранилища Европы с 19 марта начала превышать отбор из них, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Заполненность хранилищ на утро 30 марта составляла 26,4% - около 28,1 миллиарда кубометров газа (информация на сайте неокончательная и может измениться). Сейчас странам предстоит восполнить запасы в газохранилищах. Ожидается, что летом спрос на газ будет выше из-за жаркой погоды: вырастет потребление электричества для кондиционеров.
Россия - крупнейший экспортёр газа в Европу, поставляет около 40% потребляемого в регионе голубого топлива по нескольким маршрутам: "Северному потоку" (напрямую в Германию через Балтийское море), газотранспортной системе Украины (включает газопровод "Союз" и менее важный Трансбалканский), "Ямалу–Европе" и "Турецкому потоку" (через Чёрное море).
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ЭкономикаГазпромУкраинаРоссияБалтийское мореСеверный потокТурецкий потокЧерное море
 
 
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