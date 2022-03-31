10:00 31.03.2022 (обновлено: 10:27 31.03.2022)
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину — 109,5 миллиона кубов
Логотип Газпрома
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Транзит российского газа через Украину - по украинской газотранспортной системе - продолжается штатно и сохраняется на максимуме контрактных обязательств "Газпрома", через Белоруссию и Польшу - по газопроводу "Ямал–Европа" - вырос в несколько раз, следует из заявления российской компании и данных немецкого оператора газотранспортной системы Gascade.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 109,5 миллиона кубометров на 31 марта", - говорится в сообщении. Транзит с конца февраля держится вблизи максимальных обязательств "Газпрома" по транзитному контракту - около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год). Он незначительно снижался лишь пару дней в середине марта.
Прокачка газа через станцию "Мальнов" на границе Германии с Польшей перешла из виртуального реверса (российский газ попадает в польский участок "Ямала-Европы", перепродаётся Германией и остаётся на территории Польши) в аверс (заявки на вход в "Мальнов" больше, чем на выход). За ночь - с 22.00 мск до 7.00 мск - из России в Германию было поставлено более 11,5 миллиона кубометров газа. Это в несколько раз выше, чем днём ранее, когда в это же время, согласно номинациям немецкого оператора, было прокачано 1,2 миллиона кубометров российского газа.
"Газпром" возобновил поставки по "Ямалу-Европе" 29 марта - после двухнедельного перерыва. Это один из основных, но балансирующих маршрутов, поставки по магистрали заметно снизились с октября прошлого года.
В целом отопительный сезон завершается. Закачка газа в подземные хранилища Европы с 19 марта начала превышать отбор из них, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Заполненность хранилищ на утро 30 марта составляла 26,4% - около 28,1 миллиарда кубометров газа (информация на сайте неокончательная и может измениться). Сейчас странам предстоит восполнить запасы в газохранилищах. Ожидается, что летом спрос на газ будет выше из-за жаркой погоды: вырастет потребление электричества для кондиционеров.
Россия - крупнейший экспортёр газа в Европу, поставляет около 40% потребляемого в регионе голубого топлива по нескольким маршрутам: "Северному потоку" (напрямую в Германию через Балтийское море), газотранспортной системе Украины (включает газопровод "Союз" и менее важный Трансбалканский), "Ямалу–Европе" и "Турецкому потоку" (через Чёрное море).