https://ria.ru/20220331/gaz-1781177487.html

Механизм запущен: как будет работать схема оплаты газа в рублях

Механизм запущен: как будет работать схема оплаты газа в рублях - РИА Новости, 01.04.2022

Механизм запущен: как будет работать схема оплаты газа в рублях

Президент Владимир Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами за рубли. "Большая семерка" (G7) ранее заявила, что это ей не подходит... РИА Новости, 01.04.2022

2022-03-31T22:22

2022-03-31T22:22

2022-04-01T10:48

экономика

россия

европа

центральный банк рф (цб рф)

газпром

газпромбанк

природный газ

владимир путин

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Президент Владимир Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами за рубли. "Большая семерка" (G7) ранее заявила, что это ей не подходит. Однако возражения не приняли. Механизм заработает с 1 апреля. По словам главы государства, отказ Москва расценит как неисполнение обязательств и приостановит действующие контракты. О том, как будет действовать новая схема и в чем ее преимущества, — в материале РИА Новости.В российскую юрисдикциюКонтрагенты из недружественных стран, чтобы приобрести российский газ, должны открыть рублевые счета в российских банках. С них и будут оплачиваться поставки с 1 апреля.Как поясняют аналитики, условия контракта для покупателей изменяются незначительно. Однако у этой схемы есть ключевое преимущество.До этого на счет российского экспортера в Европе переводили средства в евро и долларах, что считалось зачислением платежа по контракту. Далее экспортер уже мог направлять валюту в отечественный банк или оставить ее на внешних счетах."Хранение средств в зарубежном банке предполагало обеспечение ликвидности того самого банка, а по новой схеме данная ликвидность выводится в российскую юрисдикцию, — указывает Андрей Кочетков, ведущий аналитик управления анализа рынков "Открытие Инвестиции". — Это и вызывает недовольство европейских политиков"."Смысл в том, чтобы обеспечить гарантии получения средств за газ от недружественных стран, то есть речь идет о резервации поступлений внутри финансовой инфраструктуры страны. Это позволит избежать различных непредвиденных обстоятельств: ареста и заморозки или других проблем в расчетных операциях. Кроме того, это также гарантирует стопроцентную конвертацию валютной выручки, которую будет осуществлять "Газпром", — добавляет Евгений Шатов, партнер Сapital Lab.Рычаг давленияДанный механизм также вынудит европейские страны ввозить евро и доллары в Россию, причем "добровольно". Это деньги строго целевые, и на них не могут быть наложены взыскания со стороны ЕС, если у предприятия-покупателя есть какие-то другие обязательства. Кроме того, как уточняет Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute, это эффективный рычаг давления: счета в случае санкций против "Газпрома" или Газпромбанка можно просто заморозить и покупатели останутся без газа.В итоге механизм получился более лояльным к европейцам, чем ожидали, но его можно считать продажей российского газа за рубли. "Газпром" будет получать российскую валюту, хотя и по достаточно запутанной для контрагентов схеме.Поддержка рублюНа этом фоне рубль уже девятый день растет, за март доллар и евро подешевели более чем на 12% — до 83,2 и 92,5 соответственно. Доллар просел на 11,4 рубля (12,05%), евро — на 13,5 (12,74%). Новый порядок расчетов по сути — обязательная стопроцентная продажа внешней валютной выручки. Это, безусловно, поддержит рубль, увеличит объемы торгов на финансовом рынке и поможет Мосбирже с ликвидностью.Впрочем, дальнейшего укрепления национальной денежной единицы ждать не стоит."Потенциал небольшой, так как уже сейчас экспортеры продают 80% валютной выручки, в том числе и "Газпром". Но если все расчеты за сырье переведут в рубли, это даст хороший эффект", — отмечает Шатов из Capital Lab.Что касается покупателей газа, выбор простой: или приобретать по предложенной схеме, или же отказаться, рассчитывая на поставки из других стран. Однако в таком же объеме это просто невозможно: лишних производственных мощностей в мире нет. Сейчас 40% голубого топлива, импортируемого ЕС, поступает из России. Каждый месяц — на сумму порядка десяти миллиардов долларов.

https://ria.ru/20220331/gaz-1781111890.html

https://ria.ru/20220331/gaz-1781176210.html

https://ria.ru/20220331/gaz-1781160682.html

россия

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, россия, европа, центральный банк рф (цб рф), газпром, газпромбанк, природный газ, владимир путин