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СМИ: Россия разработала схему оплаты газа для стран ЕС - РИА Новости, 31.03.2022
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Россия разработала схему оплаты газа для стран ЕС
СМИ: Россия разработала схему оплаты газа для стран ЕС - РИА Новости, 31.03.2022
Россия разработала схему оплаты газа для стран ЕС
Москва разработала для недружественных стран новую схему оплаты газа, предусматривающую открытие счета в рублях в одном из российских банков, пишет РБК. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T15:22
2022-03-31T15:22
экономика
владимир путин
дмитрий песков
россия
украина
донбасс
газпромбанк
газпром
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Москва разработала для недружественных стран новую схему оплаты газа, предусматривающую открытие счета в рублях в одном из российских банков, пишет РБК."Платеж от покупателя к "Газпрому" должен будет осуществляться исключительно в рублях", — объяснил источник в правительстве.Источник в "Газпроме" подтвердил изданию структуру предложенного обмена.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал оплату за российский газ с конвертацией в рубли через Газпромбанк одним из вариантов для всех недружественных стран.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Президент России Владимир Путин поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать взаиморасчеты за газ со ЕС и другими странами, которые ввели ограничительные меры, в рублях. Первый отчет об исполнении в Кремле ждут к 31 марта. Объемы поставок, цены и принципы ценообразования сохранятся.
https://ria.ru/20220329/evropa-1780542048.html
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россия
украина
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экономика, владимир путин, дмитрий песков, россия, украина, донбасс, газпромбанк, газпром
15:22 31.03.2022
 
СМИ: Россия разработала схему оплаты газа для стран ЕС

РБК: Москва предложила ЕС оплачивать газ с рублевых счетов в российском банке

© REUTERS / Fabian BimmerГазохранилище Astora в Редне, Германия
Газохранилище Astora в Редне, Германия - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© REUTERS / Fabian Bimmer
Газохранилище Astora в Редне, Германия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Москва разработала для недружественных стран новую схему оплаты газа, предусматривающую открытие счета в рублях в одном из российских банков, пишет РБК.
"Платеж от покупателя к "Газпрому" должен будет осуществляться исключительно в рублях", — объяснил источник в правительстве.
Источник в "Газпроме" подтвердил изданию структуру предложенного обмена.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал оплату за российский газ с конвертацией в рубли через Газпромбанк одним из вариантов для всех недружественных стран.
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Президент России Владимир Путин поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать взаиморасчеты за газ со ЕС и другими странами, которые ввели ограничительные меры, в рублях. Первый отчет об исполнении в Кремле ждут к 31 марта. Объемы поставок, цены и принципы ценообразования сохранятся.
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ЭкономикаВладимир ПутинДмитрий ПесковРоссияУкраинаДонбассГазпромбанкГазпром
 
 
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