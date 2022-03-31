СМИ: Россия разработала схему оплаты газа для стран ЕС
РБК: Москва предложила ЕС оплачивать газ с рублевых счетов в российском банке
Газохранилище Astora в Редне, Германия
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Москва разработала для недружественных стран новую схему оплаты газа, предусматривающую открытие счета в рублях в одном из российских банков, пишет РБК.
"Платеж от покупателя к "Газпрому" должен будет осуществляться исключительно в рублях", — объяснил источник в правительстве.
Источник в "Газпроме" подтвердил изданию структуру предложенного обмена.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал оплату за российский газ с конвертацией в рубли через Газпромбанк одним из вариантов для всех недружественных стран.
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Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент России Владимир Путин поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать взаиморасчеты за газ со ЕС и другими странами, которые ввели ограничительные меры, в рублях. Первый отчет об исполнении в Кремле ждут к 31 марта. Объемы поставок, цены и принципы ценообразования сохранятся.
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