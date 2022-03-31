https://ria.ru/20220331/gaz-1780986070.html

Шольц попросил у Путина объяснения по схеме оплаты российского газа

Шольц попросил у Путина объяснения по схеме оплаты российского газа - РИА Новости, 31.03.2022

Шольц попросил у Путина объяснения по схеме оплаты российского газа

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным попросил разъяснить процедуру оплаты российского газа в рублях... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T02:22

2022-03-31T02:22

2022-03-31T02:22

россия

германия

природный газ

владимир путин

олаф шольц

в мире

санкции

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным попросил разъяснить процедуру оплаты российского газа в рублях. Соответствующую информацию распространил представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.В Кремле по итогам этого телефонного разговора сообщили, что российский лидер объяснил канцлеру Германии решение о переходе в расчетах за газ на рубли: оно вызвано тем, что в нарушение норм международного права российские валютные резервы заморожены странами ЕС. При этом стороны условились, что этот вопрос дополнительно обсудят эксперты двух стран.В разговоре с Шольцем Путин отметил, что принятое решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских импортеров российского газа. Стороны условились, что этот вопрос дополнительно обсудят эксперты двух стран.Аналогичные пояснения президент России дал и премьеру Италии.Расчеты в рубляхРоссия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, в ответ на что США и их союзники объявили о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. На Западе оказалась заблокированной примерно половина золотовалютных резервов России — около 300 миллиардов долларов.В сложившихся условиях президент Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и правительству в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.Новые механизмы оплаты российского газа в рублях не начнут действовать с 31 марта, это растянутый по времени процесс, сообщил в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Как прекращение поставок энергоносителей скажется на ГерманииСовет по экономическому развитию в ФРГ снизил прогноз развития на 2022 год из-за ситуации на Украине, рост ВВП может составить всего 1,8%, в ноябре прошлого года эксперты прогнозировали на текущий год 4,6% роста.Как заявили на брифинге в Берлине представители совета, возможное прекращение поставок энергоносителей из России может привести к тому, что экономика Германии, которая "пока не восстановилась полностью после кризиса, вызванного коронавирусом, скатится "в еще более глубокую рецессию, инфляция вырастет еще больше", в частности, ее рост может составить более шести процентов.Немецкие профсоюзы, в свою очередь, предупредили, что отказ от поставок энергоносителей из России приведет к серьезным потрясениям в промышленности. Под угрозой остановки сталелитейные, химические и бумажные производства.Кроме того, существует угроза роста безработицы. В частности, не менее 3,4 миллиона человек могут потерять работу. Также отказ от импорта может привести к разрушению существующих цепочек промышленного производства."Защищает свои интересы"Россия не меняет условия контрактов при переводе расчетов на рубли, а защищает свои интересы, заявил ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.Дипломат подчеркнул, что Россия всегда была надежным поставщиком для всех и намерена продолжать это делать, однако ее требования и интересы должны соблюдаться.

https://ria.ru/20220330/gaz-1780821735.html

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россия, германия, природный газ, владимир путин, олаф шольц, в мире, санкции