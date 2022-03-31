https://ria.ru/20220331/ekonomika-1781123811.html
Путин призвал опираться на внутренние возможности экономики
Путин призвал опираться на внутренние возможности экономики - РИА Новости, 31.03.2022
Путин призвал опираться на внутренние возможности экономики
Президент РФ Владимир Путин поручил рассматривать ситуацию в каждой отрасли не только с точки зрения преодоления вызовов 2022 года, но также строить... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:49
2022-03-31T16:49
2022-03-31T16:49
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил рассматривать ситуацию в каждой отрасли не только с точки зрения преодоления вызовов 2022 года, но также строить долгосрочные планы, основываясь на внутренних возможностях."Рассматривая ситуацию в каждой конкретной отрасли, сфере, нужно фокусироваться не только на преодолении вызовов текущего года, но и выстраивать долгосрочные планы развития, основанные на внутренних возможностях нашей экономики, российской науке и системе образования", - сказал президент на совещании по авиационной отрасли.Глава государства отметил, что надо опираться, в первую очередь, на частную деловую инициативу и здоровую конкуренцию, стремиться к максимальной загрузке предприятий, созданию новых компетенций и повышению глобальной конкурентноспособности России в целом.
https://ria.ru/20220331/podderzhka-1781013292.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Путин призвал опираться на внутренние возможности экономики
Путин: надо строить планы развития, основываясь на внутренних возможностях экономики
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил рассматривать ситуацию в каждой отрасли не только с точки зрения преодоления вызовов 2022 года, но также строить долгосрочные планы, основываясь на внутренних возможностях.
"Рассматривая ситуацию в каждой конкретной отрасли, сфере, нужно фокусироваться не только на преодолении вызовов текущего года, но и выстраивать долгосрочные планы развития, основанные на внутренних возможностях нашей экономики, российской науке и системе образования", - сказал президент на совещании по авиационной отрасли.
Глава государства отметил, что надо опираться, в первую очередь, на частную деловую инициативу и здоровую конкуренцию, стремиться к максимальной загрузке предприятий, созданию новых компетенций и повышению глобальной конкурентноспособности России
в целом.