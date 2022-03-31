https://ria.ru/20220331/ekonomika-1781123811.html

Путин призвал опираться на внутренние возможности экономики

Путин призвал опираться на внутренние возможности экономики - РИА Новости, 31.03.2022

Путин призвал опираться на внутренние возможности экономики

Президент РФ Владимир Путин поручил рассматривать ситуацию в каждой отрасли не только с точки зрения преодоления вызовов 2022 года, но также строить... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T16:49

2022-03-31T16:49

2022-03-31T16:49

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил рассматривать ситуацию в каждой отрасли не только с точки зрения преодоления вызовов 2022 года, но также строить долгосрочные планы, основываясь на внутренних возможностях."Рассматривая ситуацию в каждой конкретной отрасли, сфере, нужно фокусироваться не только на преодолении вызовов текущего года, но и выстраивать долгосрочные планы развития, основанные на внутренних возможностях нашей экономики, российской науке и системе образования", - сказал президент на совещании по авиационной отрасли.Глава государства отметил, что надо опираться, в первую очередь, на частную деловую инициативу и здоровую конкуренцию, стремиться к максимальной загрузке предприятий, созданию новых компетенций и повышению глобальной конкурентноспособности России в целом.

https://ria.ru/20220331/podderzhka-1781013292.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, владимир путин