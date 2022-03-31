https://ria.ru/20220331/ekonomika-1781116389.html

Власти Югры направят порядка шести миллиардов рублей на поддержку экономики

Власти Югры направят порядка шести миллиардов рублей на поддержку экономики - РИА Новости, 31.03.2022

Власти Югры направят порядка шести миллиардов рублей на поддержку экономики

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) направят порядка 6 миллиардов рублей на обеспечение устойчивости экономики региона в период санкций, сообщает РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T16:24

2022-03-31T16:24

2022-03-31T16:24

ханты-мансийский автономный округ

экономика

дмитрий песков

владимир путин

украина

россия

сша

евросоюз

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мар – РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) направят порядка 6 миллиардов рублей на обеспечение устойчивости экономики региона в период санкций, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры."Правительство приняло план первоочередных действий по развитию экономики региона в условиях санкций на 2022 год. В документе закреплено 53 меры поддержки для малого и крупного бизнеса, уровня жизни населения, медицины. На реализацию данного комплекса мероприятий будет направлено почти 6 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.Так, 20 миллионов рублей будет направлено на предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства компенсации банковской процентной ставки и лизинговых платежей на фоне возросших девальвационных и инфляционных рисков в связи с повышением ключевой ставки Банка России до 20%. Еще 1,5 миллиарда пойдут на докапитализацию Фонда развития Югры.Свыше 441 миллиона рублей направят на предоставление единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего семьям с детьми-инвалидами и семьям, чей доход ниже прожиточного минимума. На поддержку социально незащищенных категорий граждан, которые имеют право на лекарственное обеспечение, пойдут 3,2 миллиарда рублей. Еще 260 миллионов предусмотрено на реализацию мер, направленных на бесперебойную работу медоборудования и сокращение сроков аварийных и плановых ремонтов.На профессиональное обучение и организацию временных работ для находящихся под риском увольнения предусмотрено выделение более 522 миллионов рублей. Помимо этого, более 25 миллионов рублей потратят на возмещение части затрат производителям хлеба и хлебобулочных изделий на условиях софинансирования из федерального бюджета.По словам заместителя губернатора - директора департамента экономического развития Югры Романа Генкеля, власти рассчитывают, что в дальнейшем документ будет меняться, в том числе будут добавлены новые меры поддержки."Предлагаем, в первую очередь, участвовать в нем и гражданам. Мы создали ресурс, на котором можно свои предложения также делать. Безусловно, мы будем их отрабатывать. Предполагаю, что будет аналогично тому, что сейчас на уровне Российской Федерации – практически раз в неделю какой-то пакет мер выходит. Я думаю, в таком же формате сможем свою работу выстроить", - сказал Генкель.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин отмечал также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

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https://ria.ru/20211223/dorogi-1765066855.html

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россия

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ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, дмитрий песков, владимир путин, украина, россия, сша, евросоюз, ханты-мансийский автономный округ