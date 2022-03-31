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Биография Сергея Дягилева

Биография Сергея Дягилева - РИА Новости, 31.03.2022

Биография Сергея Дягилева

Российский театральный и художественный деятель Сергей Павлович Дягилев родился 31 марта (19 марта по старому стилю) 1872 года в Новгородской губернии. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T00:28

2022-03-31T00:28

2022-03-31T00:29

справки

сергей дягилев

россия

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Российский театральный и художественный деятель Сергей Павлович Дягилев родился 31 марта (19 марта по старому стилю) 1872 года в Новгородской губернии.До 1890 года жил преимущественно в Перми, затем в Санкт-Петербурге, где в 1896 году окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета, был вольнослушателем Санкт-Петербургской консерватории по классу композиции Николая Соколова и классу сольного пения Антонио Котоньи.Сблизившись с кружком петербургских художников и художественных критиков (Александр Бенуа, Лев Бакст, Константин Сомов и другие), увлекся историей искусства, особенно живописи и театра. С 1890 года неоднократно путешествовал по Европе. В конце 1890-х года стал одним из создателей художественного объединения "Мир Искусства" и редактором (совместно с Александром Бенуа) одноименного журнала (1898-1904), где публиковал новейшие произведения иностранных писателей и художников, давал отчеты о выставках, о новых течениях в театре и музыке, изобразительном искусстве, писал статьи и рецензии о спектаклях, выставках, книгах. Параллельно с журналом издавал книги по истории русского искусства: "Альбом литографий русских художников" (1900), "Исаак Левитан" (1901), первый том "Русской живописи в XVIII века", посвященный произведениям Дмитрия Левицкого (1903). В 1899-1901 годах был редактором "Ежегодника императорских театров", который превратил из казенного официального вестника в интересный художественный журнал.Дягилев был инициатором и устроителем ряда петербургских выставок русского и зарубежного искусства, в основу которых был положен строгий концептуальный отбор экспонатов и высокий художественный уровень экспозиции: скандинавских художников, немецких и английских акварелистов (обе 1897), русских и финляндских художников (1898), объединения "Мир искусства" (1900-1903, 1906), историко-художественной выставки русских портретов в Таврическом дворце (1905), экспонаты которой Дягилев отбирал во многих имениях и частных собраниях России.С 1906 года вся деятельность Дягилева была направлена на пропаганду русского искусства за рубежом, главным образом в Западной Европе. По его инициативе была устроена Русская художественная выставка в рамках Осеннего салона в Париже (1906).Для экспозиции были отобраны произведения русского искусства XVIII – первой половины XIX века, а также новейших направлений, в основном символистов и модернистов. В числе представленных работ старых мастеров были картины Карла Брюллова, Дмитрия Левицкого, Алексея Венецианова, среди новых – Николая Рериха, Константина Коровина, Виктора Борисова-Мусатова, Игоря Грабаря, Михаила Врубеля, Исаака Левитана, Льва Бакста, Александра Бенуа, Сергея Судейкина, Михаила Ларионова.Отзывы художественной критики оказались более чем благоприятными, а для большинства парижан русская живопись стала настоящим открытием.В 1907 году он организовал серию из пяти "Исторических русских концертов", которые прошли на сцене парижской Гранд-опера. Дягилев тщательно подошел к отбору репертуара: со сцены звучали произведения Михаила Глинки, Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского, Александра Бородина, Александра Скрябина. Как и в случае с выставкой 1906 года, Дягилев ответственно подошел и к сопроводительным материалам: печатные программки концертов рассказывали короткие биографии русских композиторов. Концерты были так же успешны, как и первая русская выставка.В 1908 году в рамках Русских сезонов была показана опера "Борис Годунов" Модеста Мусоргского. В Париже Дягилев представил оперу в новой редакции, которую с тех пор используют многие современные постановщики.В 1909 году состоялся первый оперно-балетный сезон, включавший три программы: балеты Михаила Фокина "Павильон Армиды", "Сильфиды" ("Шопениана"), "Клеопатра" Антона Аренского, дивертисмент "Пир" (танцы из опер русских композиторов), опера "Псковитянка" Николая Римского-Корсакова, отрывки из опер "Князь Игорь" Александра Бородина, "Руслан и Людмила" Михаила Глинки, "Юдифь" Александра Серова. В 1910 году были показаны три программы, наряду с балетами прошлого сезона в них вошли балеты Михаила Фокина "Карнавал", "Шехеразада", "Жар-птица", "Жизель". Спектакли "Русских сезонов" имели огромный успех.В 1911 году на основе "Русских сезонов" из артистов императорских театров Петербурга, Москвы, Варшавы, учеников частных школ Дягилев создал постоянную балетную труппу "Русский балет Дягилева", просуществовавшую до 1929 года. Дягилев сумел привлечь к работе в своей антрепризе многих выдающихся артистов (Анна Павлова, Вацлав Нижинский, Тамара Карсавина, Ольга Спесивцева и другие), композиторов (Игорь Стравинский, Сергей Прокофьев, Клод Дебюсси, Морис Равель, Эрик Сати, Франсис Пуленк и другие), хореографов (Бронислава Нижинская, Борис Романов, Леонид Мясин, Серж Лифарь, Джордж Баланчин), дирижеров (Эмиль Купер, Габриель Пьерне, Пьер Монте, Эрнест Ансерме, Роже Дезормьер). В оформлении спектаклей принимали участие художники "Мира искусства", а также Наталия Гончарова, Михаил Ларионов, Пабло Пикассо, Анри Матисс, Жорж Руо, Жорж Брак и другие.Спектакли дягилевской антрепризы, в основу которых был положен синтез современной музыки, хореографии и декорационного искусства, во многом способствовали утверждению авангардизма в области музыки, хореографии и сценографии, оказали большое воздействие на искусство XX века; они утвердили престиж русского балета и одновременно содействовали возрождению балетного искусства во всем мире.В последние годы жизни Дягилев обратился к собиранию книг (в его коллекции было около двух тысяч редких русских изданий) и автографов (в том числе Гавриила Державина, Василия Жуковского, Александра Пушкина, Михаила Лермонтова), намереваясь создать в России книгохранилище с рукописным отделом.19 августа 1929 года Сергей Дягилев скончался в Венеции. Был похоронен на острове-кладбище Сан-Микеле. На мраморном надгробном памятнике выбито имя Дягилева по-русски и по-французски (Serge de Diaghilew) и эпитафия: "Венеция – постоянная вдохновительница наших успокоений". На постаменте рядом с фотографией импресарио почти всегда лежат балетные туфли (чтобы их не унесло ветром, их набивают песком).В 1929 году со смертью Дягилева коллектив его Русского балета прекратил существование, на его основе в 1930-х годах возникло несколько русских балетных трупп.В Перми в особняке, когда-то принадлежавшем семье Дягилевых, находится гимназия № 11, которая носит имя знаменитого импресарио, а также музей с уникальной коллекцией документов и фотографий пермского периода семьи Дягилевых. В 2007 году в концертном зале Дома установили памятник Сергею Дягилеву работы Эрнста Неизвестного.С 2003 года в Перми проводится ежегодный Дягилевский фестиваль.В Санкт-Петербургском государственном университете на факультете филологии и искусств создан Музей современного искусства им. С.П. Дягилева. В 2009 году – в год столетия Русских сезонов – в Петербурге был основан Фестиваль искусств "Дягилев. P.S.". В рамках фестиваля проходят гастроли лучших коллективов современного балета. Именем Дягилева в 1966 году была названа площадь в Париже (примыкающая к зданию Парижской оперы). Бюсты Сергею Дягилеву установлены в парижском театре Шатле и рядом с Оперой Монте-Карло (Монако).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, сергей дягилев, россия